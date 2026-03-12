ΗΠΑ: Ένοπλος εισέβαλε σε συναγωγή στο Μίσιγκαν

Η αστυνομία στο Μίσιγκαν, των ΗΠΑ, ανταποκρίθηκε σε αναφορές για έναν ένοπλο σε μια συναγωγή στο West Bloomfield, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Όουκλαντ.

Η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ δήλωσε σε ανακοίνωσή της: «Έχουμε ενημερωθεί για ένα ενεργό περιστατικό ασφαλείας στο Temple Israel. Οι αρχές ανταποκρίνονται. Οι εβραϊκές μας υπηρεσίες βρίσκονται επί του παρόντος σε προληπτικό αποκλεισμό».

Παράλληλα πυροσβεστικές δυνάμεις φέρεται να δέχθηκαν ενημέρωση για φωτιά στο ίδιο σημείο, η οποία ενδεχομένως προέρχεται από την σύγκρουση οχήματος στη συναγωγή.

Η αστυνομία αναφέρει ότι τα σχολεία του Bloomfield Hills βρίσκονται «σε κατάσταση ασφαλείας λόγω ενός περιστατικού που βρίσκεται σε εξέλιξη στο West Bloomfield».

«Αυτό γίνεται προληπτικά, καθώς δεν υπάρχουν γνωστές απειλές για τα σχολεία του Bloomfield Hills αυτή τη στιγμή», προσθέτει η ανάρτηση στο X.

Active Shooting:

03/12 at 12:30 p m

Location:

5725 Walnut Lake Road (Temple Isreal)

Synopsis:

The Michigan State Police is aware of an active shooting incident that is ongoing in West Bloomfield.



We are asking for community members to stay away from the area to allow for police… pic.twitter.com/p3FIbU9n4K — MSP Second District (@mspmetrodet) March 12, 2026

«Ζητάμε από τα μέλη της κοινότητας να μείνουν μακριά από την περιοχή, ώστε να μπορέσει η αστυνομία να ανταποκριθεί», αναφέρει η ανάρτηση. «Οι αστυνομικοί ενισχύουν επίσης τις περιπολίες σε άλλους χώρους λατρείας στην περιοχή».

🚨 DEVELOPING: CAR CRASHES INTO JEWISH SYNAGOGUE IN MICHIGAN - ACTIVE SHOOTER REPORTED



• Vehicle deliberately driven into Temple Israel in West Bloomfield, Michigan, officials say

• Reports indicate shots were fired after the crash

• The vehicle caught fire after striking the… pic.twitter.com/lAtCANZZb5 — Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026

BREAKING: Armed FBI agents are rushing toward Temple Israel synagogue in West Bloomfield Township, Michigan, following reports of an active shooter.



pic.twitter.com/hw8n3AgsjY — Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι πράκτορες βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και ανταποκρίνονται «στην προφανή σύγκρουση οχήματος και την κατάσταση ενεργού ενόπλου έξω από τη συναγωγή Temple Israel στο West Bloomfield Township του Μίσιγκαν».

FBI personnel are on the scene with partners in Michigan and responding to the apparent vehicle ramming and active shooter situation out of Temple Israel Synagogue in West Bloomfield Township, Michigan. @FBIDetroit — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 12, 2026

Πρόσθεσε ότι το προσωπικό του FBI συνεργάζεται με τους γονείς στο Μίσιγκαν.

Με πληροφορίες από ABC News, NBC News και Fox News

