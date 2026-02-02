Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μπήκε στο «κλαμπ EGOT»: Τι σημαίνει και γιατί θεωρείται σπάνιο

Μετά τη νίκη του στα Βραβεία Grammy, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ «γίνεται μέλος του EGOT», όπως γράφει ο διεθνής Τύπος.

Ο 79χρονος κέρδισε το Grammy Καλύτερης Μουσικής Ταινίας για το ντοκιμαντέρ Music for John Williams, του οποίου ήταν παραγωγός. Η ταινία εξερευνά την καριέρα του Τζον Γουίλιαμς ως συνθέτη, ο οποίος έχει υπογράψει μουσικές που έχουν ταυτιστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά franchises όλων των εποχών. Ο Γουίλιαμς έχει γράψει τη μουσική για εννέα από τις 25 πιο εμπορικές ταινίες στην ιστορία του αμερικανικού box office.

Τι είναι το «κλαμπ EGOT»;

Κερδίζοντας το πρώτο του Grammy, ο Σπίλμπεργκ γίνεται ο 22ος καλλιτέχνης στην ιστορία που έχει κατακτήσει τον τίτλο EGOT, δηλαδή έχει κερδίσει Emmy, Grammy, Oscar και Tony.

Η συνεργασία του Σπίλμπεργκ με τον Γουίλιαμς ξεκίνησε το 1974, με την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Σπίλμπεργκ, The Sugarland Express. Έκτοτε, έχουν δουλέψει μαζί σε όλες σχεδόν τις ταινίες του σκηνοθέτη, με εξαίρεση μόλις πέντε.

Την Κυριακή, ο Σπίλμπεργκ δήλωσε ότι η νίκη στα Grammy «σημαίνει τα πάντα για μένα».

«Αυτή η αναγνώριση είναι προφανώς βαθιά σημαντική για μένα, γιατί επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζω εδώ και πάνω από 50 χρόνια: η επιρροή του Τζον Γουίλιαμς στον πολιτισμό και τη μουσική είναι ανυπολόγιστη και η καλλιτεχνική του δεξιοτεχνία και η κληρονομιά του είναι ασύγκριτες. Είμαι περήφανος που συνδέομαι με την υπέροχη ταινία του Λοράν», ανέφερε σε δήλωσή του.

Η απόκτηση του EGOT συχνά περιγράφεται ως το «grand slam» στον χώρο του θεάματος. Με το νέο του βραβείο, ο Σπίλμπεργκ προστίθεται έτσι σε μια μικρή και εκλεκτή λίστα που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την Όντρεϊ Χέπμπορν, τον Μελ Μπρουκς, τον Έλτον Τζον και τον Άντριου Λόιντ Γουέμπερ.



Με πληροφορίες από The Guardian

