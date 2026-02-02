Grammy 2026: «Θα μηνύσω αυτόν τον ατάλαντο παρουσιαστή» - O Τραμπ απειλεί τον Τρέβορ Νόα για την αναφορά στον Έπσταϊν

Την οργισμένη ανάρτηση του Ντρόναλντ Τραμπ προκάλεσε ο παρουσιαστής των βραβείων Grammy, Τρέβορ Νόα, κατά τη διάρκεια της 68ης τελετής απονομής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, χαρακτήρισε την τελετή των Grammy «τη χειρότερη που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει», απειλώντας τον παρουστιαστή με μηνύσεις για τα σχόλιά του κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Συγκεκριμένα, την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε ο αστεϊσμός του Τρέβορ Νόα, με το σχόλιό του κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης του Grammy για το τραγούδι της χρονιάς, το οποίο απέσπασε η Μπίλι Άιλις.

«Συγχαρητήρια Μπίλι Άιλις. Αυτό είναι το Grammy που θέλει κάθε καλλιτέχνης, σχεδόν όσο ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία. Και αυτό βγάζει νόημα, γιατί αφού έφυγε ο Έπσταϊν, χρειάζεται ένα νέο νησί για να περνάει τον χρόνο του με τον Μπιλ Κλίντον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

Trevor Noah takes another jab at Donald Trump #Grammys: “Song of the Year — that is a Grammy that every artist wants almost as much as Trump wants Greenland, which makes sense because Epstein’s island is gone, he needs a new one to hang out with Bill Clinton” pic.twitter.com/quUWEpX4NL — Deadline (@DEADLINE) February 2, 2026

«Τα Grammy είναι τα ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, ουσιαστικά δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις. Ο Τρέβορ Νόα είναι σχεδόν τόσο κακός όσο και ο Τζίμι Κίμελ» στα Όσκαρ», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Έπειτα, κατηγόρησε τον Τρέβορ Νόα για «ψευδή και δυσφημιστικά» σχόλια, σύμφωνα με την οποία τόσο ο ίδιος όσο και ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον είχαν βρεθεί στο νησί του Τζέφρι Έπσταϊν.

«Ο Νόα είπε ΨΕΥΔΩΣ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον πέρασαν χρόνο στο νησί του Έπσταϊν. ΛΑΘΟΣ!!!» σημείωσε, διευκρινίζοντας πως δεν έχει επισκεφθεί ποτέ το συγκεκριμένο νησί, ούτε έχει κατηγορηθεί σχετικά, ακόμη και από τα ΜΜΕ.

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ανοιχτά τον παρουσιαστή, ξεκαθαρίζοντας ότι σκοπεύει να δώσει εντολή στους δικηγόρους του να κινηθούν νομικά εναντίον του.

«Καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσει τα γεγονότα και μάλιστα γρήγορα. Φαίνεται ότι θα στείλω τους δικηγόρους μου να μηνύσουν αυτόν τον ατάλαντο παρουσιαστή για πολλά χρήματα. Ετοιμάσου Νόα», κατέληξε στην ανάρτησή του.