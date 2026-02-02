Grammy 2026: Η Σερ ανακοίνωσε ως νικητή νεκρό καλλιτέχνη και έφυγε από την σκηνή πριν ολοκληρώσει

Μικρές γκάφες χαρακτήρισαν την εμφάνιση της Σερ στα βραβεία Grammy 2026.

Η Σερ, μεταξύ άλλων, ανέβηκε στην σκηνή το βράδυ της Κυριακής στο Λος Άντζελες για να παραλάβει το βραβείο για το συνολικό έργο της στη μουσική.

Η Σερ στα Grammy 2026

Η καλλιτέχνιδα βγήκε πρώτα για να παραλάβει το βραβείο της από τον παρουσιαστή Τρέβορ Νόα, πριν διαβάσει τους υποψηφίους για το Βραβείο Δίσκου της Χρονιάς μετά την ομιλία της.

Αρχικά, παρότρυνε το κοινό να «καθίσει, παρακαλώ», πριν παραδεχτεί: «Δεν είμαι πολύ καλή σε αυτό το κομμάτι. Δώστε μου ένα μικρόφωνο, βάλτε λίγη μουσική και είμαι υπέροχη!».

Στη συνέχεια, έβγαλε λόγο για την επιδίωξη των ονείρων και την επίτευξη των στόχων, λέγοντας στο κοινό: «Αν δεν συμβαίνει τώρα, θα συμβεί σύντομα. Αυτό έχω να πω. Ευχαριστώ!».

Το κοινό χειροκρότησε, πριν η Σερ κοιτάξει νευρικά γύρω της και πει: «Υποθέτω ότι πρέπει να φύγω τώρα. Εντάξει!». Στη συνέχεια, περπάτησε αργά προς το πίσω μέρος του σκηνικού, πριν ο παρουσιαστής βγει βιαστικά για να την καλέσει πίσω.

«Πριν φύγεις, πριν φύγεις, Σερ! Πριν φύγεις, θα μπορούσες να ανακοινώσεις τους υποψηφίους; Θα μπορούσα να το κάνω εγώ, αλλά δεν είναι το ίδιο», είπε ο Νόα, ενώ ένα μέλος του προσωπικού ενθάρρυνε την Σερ να επιστρέψει στο κέντρο της σκηνής. «Καλώς ήρθες πίσω, Σερ!».

Η Σερ πλησίασε το μικρόφωνο και είπε: «Όπως βλέπετε, ήθελα να φύγω από τη σκηνή», πριν διαβάσει τους υποψηφίους χωρίς κανένα πρόβλημα. Μέχρι που η κάμερα επέστρεψε σε αυτήν, ενώ κρατούσε τον φάκελο με τον νικητή στο χέρι της.

Η Σερ σταμάτησε για λίγο, κοίταξε την κάμερα για μερικά δευτερόλεπτα και μετά αναφώνησε: «Ω, μου είπαν ότι θα ήταν στον υποβολέα!» Γέλασε και διάβασε το όνομα δυνατά, με νικητή το τραγούδι «Luther», μια συνεργασία του Κέντρικ Λαμάρ και της SZA από το 2024.

Η Σερ, ωστόσο, ανακοίνωσε λάθος όνομα, με πολλούς θεατές να ερμηνεύουν τα λόγια της ως «Λούθερ Βάντρος», ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν βρίσκεται εν ζωή.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός διόρθωσε γρήγορα τον εαυτό της, φωνάζοντας «Όχι, Κέντρικ Λαμάρ!» καθώς ο Λαμάρ ανέβαινε στη σκηνή.

Με πληροφορίες από Entertainment Weekly