ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Timothee Chalamet επιστρέφει στο Dune: Part Three πιο σκοτεινός και πιο σκληρός

Ο Timothee Chalamet ως Paul Atreides
Το Dune: Part Three ξεκίνησε την επίσημη καμπάνια του με την πρώτη εικόνα του Timothee Chalamet ως Paul Atreides και με μια σειρά από πόστερς, που φέρνουν για πρώτη φορά στο προσκήνιο και τον Robert Pattinson ως Scytale.

Το νέο υλικό κυκλοφόρησε ενόψει της σημερινής πρεμιέρας του teaser στο TikTok και σηματοδοτεί την έναρξη της καμπάνιας της ταινίας.

Η πρώτη εικόνα δείχνει έναν Paul αισθητά διαφορετικό από εκείνον των δύο προηγούμενων ταινιών. Το πρόσωπό του φαίνεται πιο φθαρμένο, με έντονες γραμμές και σημάδια, δίνοντας από την αρχή πιο σκοτεινό και βαρύ τόνο στο νέο φιλμ. Το Hollywood Reporter σημειώνει ότι ο χαρακτήρας εμφανίζεται με ρυτίδες γύρω από τα μάτια και κόκκινες ουλές, προϊδεάζοντας για μια πιο σκληρή φάση στην πορεία του ήρωα.

Μαζί με τον Chalamet, το studio έδωσε στη δημοσιότητα εννέα character posters με βασικούς χαρακτήρες του cast. Ανάμεσά τους είναι η Zendaya ως Chani, ο Jason Momoa ως Hayt, η Rebecca Ferguson ως Lady Jessica, η Florence Pugh ως Irulan, η Anya Taylor-Joy ως Alia Atreides, ο Javier Bardem ως Stilgar και ο Isaach de Bankole ως Farok. Το στοιχείο που ξεχωρίζει περισσότερο είναι η πρώτη επίσημη αποκάλυψη του Robert Pattinson ως Scytale, ενός ρόλου που μέχρι τώρα εμφανιζόταν κυρίως σε επίπεδο reported casting.

Το Deadline ανέφερε ότι το τρέιλερ θα δοθεί στη δημοσιότητα την Τρίτη 17 Μαρτίου, άρα οι αφίσες και οι πρώτες εικόνες λειτουργούν ως το πρώτο μεγάλο βήμα της προώθησης. Η ταινία του Denis Villeneuve βασίζεται στο Dune Messiah του Frank Herbert και παραμένει προγραμματισμένη για έξοδο στις αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου 2026.

Αυτό που φαίνεται καθαρά από το πρώτο υλικό είναι ότι το Dune: Part Three δεν παρουσιάζεται ως μια απλή συνέχεια, αλλά ως μια πιο σκοτεινή και πιο βαριά φάση στην ιστορία του Paul Atreides. Και το ότι ο Pattinson μπαίνει από τώρα στο κέντρο του rollout δείχνει πως ο Scytale θα είναι ένα από τα βασικά πρόσωπα της νέας ταινίας.

Πολιτισμός

Tags

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

