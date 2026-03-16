Η New York Academy of Art θα δωρίσει χρήματα που συνδέονται με τον Jeffrey Epstein

Η New York Academy of Art ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει 65.900 δολάρια που συνδέονται με τον Jeffrey Epstein σε οργανισμό στήριξης επιζωσών σεξουαλικής εκμετάλλευσης, μετά τις νέες αποκαλύψεις για τη σχέση του με τη σχολή. Σύμφωνα με τα πρόσφατα αρχεία, ο Epstein δεν είχε κάνει μόνο δωρεές, αλλά είχε χρηματοδοτήσει και πρόγραμμα υποτροφιών μέσω του οποίου επέλεγε φοιτητές και λάμβανε πορτρέτα σε αντάλλαγμα.

Η New York Academy of Art ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει 65.900 δολάρια που συνδέονται με τον Jeffrey Epstein στο Girls Educational and Mentoring Services, οργανισμό που στηρίζει κορίτσια και γυναίκες που έχουν επιζήσει από εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση και διακίνηση. Σε μήνυμα προς φοιτητές και αποφοίτους, η διοίκηση παραδέχθηκε «σοβαρές αποτυχίες κρίσης και διακυβέρνησης» για το γεγονός ότι η σχέση της σχολής με τον Epstein συνεχίστηκε και μετά την καταδίκη του το 2008. Η σχολή ανακοίνωσε επίσης ότι θα συγκροτήσει επιτροπή δεοντολογίας, η οποία θα επανεξετάσει την πολιτική της γύρω από δωρεές και χορηγούς.

Οι νέες διαστάσεις της υπόθεσης προκύπτουν από τα αρχεία Epstein που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με το Artnet, τα έγγραφα δείχνουν ότι το 2013 η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Eileen Guggenheim, προσέγγισε τον Epstein για να στηρίξει ένα πρόγραμμα υποτροφιών στην προσωπογραφία. Το σχήμα ήταν απλό: εκείνος θα εξέταζε τα έργα φοιτητών με οικονομική ανάγκη, θα επέλεγε τους υποτρόφους και, σε αντάλλαγμα για τη στήριξή του, κάθε φοιτητής θα ζωγράφιζε ένα πορτρέτο προσώπου της επιλογής του. Τελικά ο Epstein έδωσε 10.000 δολάρια σε τρεις φοιτητές, συνολικά 30.000 δολάρια, μέσω αυτού του προγράμματος.

Facebook Twitter Η Maria Farmer λέει ότι ο Epstein αγόρασε αυτόν τον πίνακα του Damian Loeb, Little Miss Pink Tomato (1995), έπειτα από δική της παρότρυνση. Facebook Twitter Πίνακας της Maria Farmer, τον οποίο, σύμφωνα με την ίδια, είχε αγοράσει ο Epstein από την έκθεση της διπλωματικής της στη New York Academy of Art.

Τα ίδια αρχεία δείχνουν επίσης ότι από αυτό το πρόγραμμα προέκυψαν πορτρέτα προσώπων που συνδέονταν με τον κύκλο του Epstein. Μεταξύ τους, σύμφωνα με το Artnet, ήταν έργα με παιδιά του επενδυτή Leon Black, αλλά και πορτρέτο της Karyna Shuliak, η οποία είχε υπάρξει σύντροφός του. Σε άλλη αλληλογραφία εμφανίζεται και η ονομασία “JEE Portrait Scholarship”, από τα αρχικά του Jeffrey Edward Epstein.

Παράλληλα, το Hyperallergic έγραψε ότι η σχολή θα δωρίσει και 35.900 δολάρια που συνδέονται με τραπέζια και συμμετοχές του Epstein σε εκδηλώσεις της, όπως το Tribeca Ball το 2012 και το 2014, πέρα από τα 30.000 δολάρια του προγράμματος υποτροφιών, τα οποία η σχολή λέει ότι είχε ήδη αντιστοιχίσει με δωρεά προς το GEMS το 2020. Με τη νέα κίνηση, το συνολικό ποσό φτάνει τα 65.900 δολάρια.

Η Eileen Guggenheim βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Σύμφωνα με το Artnet, είχε καταθέσει στο FBI ήδη από το 2007, στο πλαίσιο έρευνας για τον Epstein, και παρ’ όλα αυτά εμφανίζεται σε αλληλογραφία των επόμενων ετών να τον προσεγγίζει για οικονομική στήριξη της σχολής. Το Hyperallergic αναφέρει επίσης ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της έναν μήνα νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί, τον Απρίλιο αντί για τον Μάιο.

Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο και τις καταγγελίες της καλλιτέχνιδας Maria Farmer, αποφοίτου της σχολής, η οποία έχει δηλώσει ότι η Guggenheim την έφερε σε επαφή με τον Epstein και τη Ghislaine Maxwell τη δεκαετία του 1990. Η Guggenheim έχει αρνηθεί ότι έκανε αυτή τη γνωριμία, ενώ παλαιότερη έρευνα που είχε αναθέσει η σχολή είχε κρίνει ότι υπήρχαν ασυνέπειες στην αφήγηση της Farmer και ότι η Guggenheim δεν έπρεπε να θεωρηθεί υπεύθυνη.

Η σχολή παραδέχεται πλέον δημόσια ότι δεν θα έπρεπε να είχε δεχθεί ούτε τα χρήματα ούτε την παρουσία του Epstein στις εκδηλώσεις της. Τα νέα αρχεία, ωστόσο, δείχνουν ότι η σχέση αυτή δεν ήταν περιστασιακή, αλλά πιο οργανωμένη και πιο στενή απ’ όσο είχε φανεί μέχρι τώρα.