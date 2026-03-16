Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Orwell ανατέμνει το ψέμα της εποχής

Ο σκηνοθέτη Raoul Peck επιστρέφει με το Orwell: 2+2=5, ένα ντοκιμαντέρ που ξαναφέρνει τον George Orwell στο παρόν, συνδέοντας το έργο του με τη γλώσσα της εξουσίας, την προπαγάνδα και τη φθορά των δημοκρατιών.

The LiFO team
φωτογραφία; Getty images
Ο σκηνοθέτης του I Am Not Your Negro επιστρέφει με μια νέα ταινία για τον George Orwell, ξαναπιάνοντας το 1984 μέσα από τη σύγχρονη γλώσσα της εξουσίας και της προπαγάνδας.

Το Orwell: 2+2=5, που έκανε πρεμιέρα στις Κάννες το 2025, βγαίνει στις αίθουσες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία στις 27 Μαρτίου.

Ο Raoul Peck, ο δημιουργός των I Am Not Your Negro και Exterminate All the Brutes, επιστρέφει με ένα νέο πολιτικό ντοκιμαντέρ, αυτή τη φορά στραμμένο στον George Orwell και στη διαρκή επικαιρότητα του έργου του. Το Orwell: 2+2=5 δεν προσεγγίζει τον συγγραφέα ως μια μουσειακή λογοτεχνική μορφή, αλλά ως μια παρουσία που εξακολουθεί να φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα η εξουσία. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Cannes Premiere το 2025 και τώρα ξεκινά τη νέα αιθουσακή της διαδρομή στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία στις 27 Μαρτίου.

Φωτογραφία: Joel C Ryan

Ο Peck χτίζει το φιλμ μέσα από τα λόγια του ίδιου του Orwell, με τη φωνή του Damian Lewis, και τα μπλέκει με αρχειακό υλικό, αποσπάσματα από παλιότερες μεταφορές του 1984 και εικόνες από τον σύγχρονο πολιτικό κόσμο. Στο φιλμ δεν επιχειρεί απλώς να ξανασυστήσει τον συγγραφέα, αλλά να δείξει πως η Newspeak, η διαστρέβλωση της πραγματικότητας και η χειραγώγηση της γλώσσας δεν ανήκουν μόνο στη δυστοπική φαντασία, αλλά και στην καθημερινή πολιτική εμπειρία του παρόντος.

Σε συνέντευξη στον Guardian, ο Peck λέει ότι ο Orwell δεν ήταν αρχικά από τους συγγραφείς που ένιωθε πιο κοντά του. Όσο όμως προχωρούσε την έρευνα στο αρχείο του, άρχισε να βλέπει μια διαφορετική μορφή: έναν άνθρωπο που πέρασε από την εμπειρία της αποικιοκρατίας, ήρθε αντιμέτωπος με τη βία της Ιστορίας και προσπάθησε να γράψει καθαρά, ακόμα και όταν αυτό σήμαινε να στραφεί ενάντια στο δικό του πολιτισμικό περιβάλλον. Εκεί, ο σκηνοθέτης βρήκε μια πολιτική και ηθική συγγένεια που δεν περίμενε.

Ο Idris Elba στο Sometimes in April, την ταινία του Raoul Peck για τη γενοκτονία στη Ρουάντα.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο το Orwell: 2+2=5 ξεφεύγει από το συμβατικό λογοτεχνικό πορτρέτο. Η ταινία δεν στέκεται μόνο στη ζωή του συγγραφέα, αλλά διαβάζει το έργο του ως εργαλείο για να κατανοήσει κανείς τη σημερινή φθορά των δημοκρατιών, την κανονικοποίηση του ψέματος και τη λατρεία του ηγέτη. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, ο Peck συνδέει τον Orwell με έναν κόσμο όπου η γλώσσα γίνεται όλο και πιο συχνά πεδίο χειραγώγησης, συγκάλυψης και πολιτικής βίας.

Το ντοκιμαντέρ, τουλάχιστον από όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, δείχνει να ξαναφέρνει τον Orwell στο κέντρο μιας πιο σκοτεινής και ασταθούς εποχής. Και αυτό είναι το βασικό του διακύβευμα: να επιστρέψει σε ένα γνωστό όνομα όχι για να μιλήσει απλώς για το παρελθόν, αλλά για το πώς παραμορφώνεται το παρόν.

Ο κολασμένος πανκ παράδεισος της Vivienne Westwood φωτίζεται ξανά

Πολιτισμός / Ο κολασμένος πανκ παράδεισος της Vivienne Westwood φωτίζεται ξανά

Μια μεγάλη έκθεση στο Bowes Museum επιστρέφει στη διαδρομή της Vivienne Westwood, πενήντα χρόνια μετά την έκρηξη του punk, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο ένωσε τη μόδα με την πρόκληση, την ιστορία του ενδύματος και μια ολόκληρη αισθητική ανυπακοής.
Πολιτισμός / Το μήνυμα του Χαβιέ Μπαρδέμ στα Όσκαρ 2026: «Όχι στον πόλεμο, ελευθερία στην Παλαιστίνη»

Τον Φεβρουάριο, ο Μπαρδέμ ήταν ένας από τους πάνω από 100 διάσημους που υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή στην οποία επικρίνουν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου για τη «σιωπή» του σχετικά με τη Γάζα
Πολιτισμός / O Jonathan Anderson συνεργάζεται με τη Guinness και λανσάρει πουλόβερ αξίας 1.450 ευρώ εμπνευσμένο από χαλί παμπ

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου μόδας DIOR συνεργάζεται με τη Guinness και παρουσιάζει μια ιδιαίτερη συλλογή ρούχων εμπνευσμένη από την αισθητική των παραδοσιακών παμπ
Πολιτισμός / Εννέα πολυβραβευμένες ταινίες που βοηθούν να κατανοήσουμε την κοινωνία του Ιράν

Ταινίες που «μιλούν» για την κακοποίηση και την εξαΰλωση των δικαιωμάτων των γυναικών στη ζωή, το καθεστώς φόβου και φτώχειας και τον καθημερινό αγώνα για ελευθερία μέσα σε μια αυστηρά ελεγχόμενη κοινωνία.
