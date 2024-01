Ο Έλτον Τζον μπήκε στο κλαμπ των EGOT

Ο Έλτον Τζον είναι πλέον μέλος του διάσημου κλαμπ των EGOT, των κατόχων δηλαδή βραβείων Emmy, Grammy, Όσκαρ και Tony.

Ο Έλτον Τζον κέρδισε το πρώτο του Emmy στην φετινή τελετή για την ειδική έκδοση του Disney+, «Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium» στα φετινά βραβεία. «Αισθάνομαι πολύ ταπεινός που γίνομαι μέλος της απίστευτα ταλαντούχου ομάδας των νικητών EGOT απόψε», είπε ο Έλτον Τζον σε δήωσή του.

«Το ταξίδι μέχρι αυτή τη στιγμή ήταν γεμάτο με πάθος, αφοσίωση και την ακλόνητη υποστήριξη των θαυμαστών μου σε όλο τον κόσμο. Απόψε είναι μια απόδειξη της δύναμης των τεχνών και της χαράς που φέρνει στις ζωές όλων μας. Ευχαριστώ όλους όσοι με στήριξαν σε όλη την καριέρα μου, είμαι απίστευτα ευγνώμων».

Ο Έλτον Τζον δεν κατάφερε να παραβρεθεί στην τελετή των Emmy 2024 λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Το Emmy ήταν το τελευταίο βραβείο που χρειαζόταν ο Έλτον Τζον για να εξασφαλίσει την είσοδό του στο ξεχωριστό κλαμπ των κατόχων EGOT. Έχει κερδίσει δύο Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το «Rocketman» ("I'm Gonna Love Me Again") και «Ο βασιλιάς των Λιονταριών» ("Can You Feel the Love Tonight"), ένα βραβείο Tony για την καλύτερη πρωτότυπη μουσική ("Aida") και έξι βραβεία Grammy. Μόνο 24 καλλιτέχνες είναι κάτοχοι EGOT μέχρι στιγμής.

Ο Έλτον Τζον ωστόσο έχει ήδη μία τεράστια καριέρα γεμάτη ορόσημα. Είναι ένας από τους σόλο καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών και κατέχει το ρεκόρ για το σινγκλ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών χάρη στα 33 εκατομμύρια αντίτυπα του «Candle in the Wind» το 1997. Το άλμπουμ των μεγαλύτερων επιτυχιών του Έλτον Τζον «Diamonds» κυκλοφόρησε το 2017 και πέρασε 300 διαδοχικές εβδομάδες στο top 75 των βρετανικών charts για τα άλμπουμ.

Στο κλαμπ EGOT είναι μεταξύ άλλων οι Γούπι Γκόλντμπεργκ, Βαϊόλα Ντέιβις, Τζένιφερ Χάντσον, Τζιν Λέτζεντ κ.α

Με πληροφορίες του Variety