ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Τι λέει ο Nick Knight για τα 25 χρόνια του SHOWstudio, το AI και τη μόδα που κινείται

Στη νέα του συνέντευξη στο AnOther, ο Βρετανός δημιουργός εικόνων μιλά για τα glitches, την ατέλεια, την ψηφιακή εικόνα και το AI

The LiFO team
The LiFO team
Τι λέει ο Nick Knight για τα 25 χρόνια του SHOWstudio, το AI και τη μόδα που κινείται
Transformer (2002). Courtesy of SHOWstudio
0

Το SHOWstudio έκλεισε 25 χρόνια και ο Nick Knight επαναφέρει στο προσκήνιο μια ιδέα που το καθόρισε από την αρχή: ότι η μόδα δεν ανήκει μόνο στη στατική εικόνα, αλλά στην κίνηση, στο πείραμα και ακόμη και στο λάθος.

Στη νέα του συνέντευξη στο AnOther, ο Βρετανός δημιουργός εικόνων μιλά για τα glitches, την ατέλεια, την ψηφιακή εικόνα και το AI, επιμένοντας ότι η υπερβολική καθαρότητα συχνά σκοτώνει το βλέμμα.

Ο Nick Knight ανήκει σε εκείνη τη μικρή κατηγορία δημιουργών που δεν ακολούθησαν απλώς τις τεχνολογικές αλλαγές της μόδας, αλλά βοήθησαν να αποκτήσουν μορφή. Με αφορμή τα 25 χρόνια του SHOWstudio, ο ιδρυτής του επιστρέφει στις βασικές ιδέες που το καθόρισαν από το 1999: τη μόδα ως κινούμενη εικόνα, το διαδίκτυο ως δημιουργικό χώρο και όχι απλώς ως βιτρίνα, και την τεχνολογία ως εργαλείο πειραματισμού και όχι απλώς στιλβωμένης τελειότητας. Το ίδιο το SHOWstudio γιόρτασε την επέτειο με το 25th Anniversary Box Set και με το project NATURALLY, δύο κινήσεις που έδειξαν ότι η πλατφόρμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το παρελθόν της ως αφετηρία και όχι ως μουσείο.

Στη συνέντευξη στο AnOther, ο Knight θυμίζει ότι η αρχική του επιθυμία για το SHOWstudio γεννήθηκε πριν ακόμη το διαδίκτυο μπορεί πραγματικά να υποστηρίξει fashion film. Η φιλοδοξία του ήταν να δείξει τη μόδα σε κίνηση, όχι μόνο ως στατική εικόνα. Οπως εξηγεί, το διαδίκτυο τού έδωσε τελικά τη δυνατότητα να ανοίξει αυτή τη γλώσσα σε ζωντανές μεταδόσεις, διαδραστικά projects και νέους τρόπους θέασης, πολύ πριν αυτά γίνουν αυτονόητα στη βιομηχανία.

Τι λέει ο Nick Knight για τα 25 χρόνια του SHOWstudio, το AI και τη μόδα που κινείται Facebook Twitter
Porcelain Kate (2013). Courtesy of SHOWstudio.
Τι λέει ο Nick Knight για τα 25 χρόνια του SHOWstudio, το AI και τη μόδα που κινείται Facebook Twitter
Ikon-1 (2022). Courtesy of SHOWstudio.
Τι λέει ο Nick Knight για τα 25 χρόνια του SHOWstudio, το AI και τη μόδα που κινείται Facebook Twitter
Forget Me Not (2002). Courtesy of SHOWstudio.
 

Ενα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της κουβέντας του είναι η επιμονή του στην αξία της ατέλειας. Ο Knight λέει καθαρά ότι πάντα του άρεσαν τα λάθη, τα glitches και τα σφάλματα, επειδή αφήνουν δουλειά για το μυαλό του θεατή. Σχεδόν αντιστρέφοντας το κυρίαρχο αξίωμα της ψηφιακής εικόνας, υποστηρίζει ότι όσο πιο πολύ δείχνεις τα πάντα με απόλυτη ευκρίνεια, τόσο λιγότερα μένουν για να ανακαλύψει κανείς. Για εκείνον, η υπερβολική καθαρότητα δεν είναι απαραίτητα ποιότητα. Συχνά είναι το αντίθετο.

Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα, σε μια στιγμή που η εικόνα μοιάζει να κινείται προς όλο και μεγαλύτερη τελειότητα, όλο και πιο λείο αποτέλεσμα, όλο και πιο προβλέψιμη «υψηλή ανάλυση». Ο Knight πηγαίνει αντίθετα. Δεν βλέπει στην τεχνολογία ένα εργαλείο αποστείρωσης, αλλά μια ευκαιρία για νέου τύπου αβεβαιότητα και παιχνίδι. Οταν μιλά για παλιότερα projects όπως το Sweet, θυμάται ότι τον ενδιέφεραν ακριβώς οι ατέλειες της πρώιμης τρισδιάστατης σάρωσης, επειδή έμοιαζαν περισσότερο με ζωγραφική παρά με «τεχνολογία».

Η ίδια λογική επεκτείνεται και στο AI. Ο Knight δεν το αντιμετωπίζει ούτε σαν απειλή που πρέπει απλώς να καταγγελθεί ούτε σαν εργαλείο εντυπωσιασμού. Το περιγράφει ως μέρος μιας νέας τεχνολογικής μετάβασης που μοιάζει, όπως λέει, με την αρχή μιας βιομηχανικής επανάστασης. Το ερώτημα γι’ αυτόν δεν είναι αν η τεχνολογία θα αλλάξει την εικόνα της μόδας, αλλά προς τα πού ακριβώς μπορεί να την οδηγήσει.

Τι λέει ο Nick Knight για τα 25 χρόνια του SHOWstudio, το AI και τη μόδα που κινείται Facebook Twitter
Œuf (2004). Courtesy of SHOWstudio.
Τι λέει ο Nick Knight για τα 25 χρόνια του SHOWstudio, το AI και τη μόδα που κινείται Facebook Twitter
Naturally (2025). Courtesy of SHOWstudio.
Τι λέει ο Nick Knight για τα 25 χρόνια του SHOWstudio, το AI και τη μόδα που κινείται Facebook Twitter
Statuesque, Naomi Campbell (2009). Courtesy of SHOWstudio.
 

Γι’ αυτό και το SHOWstudio εξακολουθεί να έχει σημασία πέρα από τη νοσταλγία. Δεν είναι απλώς ένα ιστορικό fashion site που υπήρξε νωρίς online. Είναι ένα αρχείο της μετάβασης από το αναλογικό στο ψηφιακό και από τη μόδα ως κλειστό επαγγελματικό κύκλωμα στη μόδα ως δημόσιο, δικτυωμένο θέαμα. Ο ίδιος ο Knight το λέει σχεδόν έτσι: το SHOWstudio έχει πια αξία ως πολιτισμικό αρχείο μιας περιόδου όπου ολόκληρη η οπτική κουλτούρα μετακινήθηκε online.

Στο τέλος, αυτό που μένει από τη συνέντευξη δεν είναι μόνο ο απολογισμός μιας πορείας. Είναι η αίσθηση ότι ο Knight εξακολουθεί να πολεμά τον ίδιο εχθρό: την ακαμψία. Είτε μιλά για fashion film στις αρχές των 90s είτε για ζωντανές μεταδόσεις, είτε για τρισδιάστατη σάρωση είτε για AI, υπερασπίζεται σταθερά μια εικόνα που κινείται, αλλάζει, ρισκάρει και δεν εξαντλείται στην πρώτη ματιά. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο χρήσιμο μάθημα των 25 χρόνων του SHOWstudio: ότι η εικόνα γίνεται πιο ενδιαφέρουσα όχι όταν τα εξηγεί όλα, αλλά όταν αφήνει κάτι ανοιχτό.

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

