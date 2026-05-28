ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για την AI στο σινεμά: «Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ψυχή»

Καλεσμένος στο podcast της Μισέλ Ομπάμα και του Κρεγκ Ρόμπινσον, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μίλησε για την AI στο Χόλιγουντ και ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ψυχή».

The LiFO team
The LiFO team
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για την AI στο σινεμά: «Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ψυχή» Facebook Twitter
Στιγμιότυπο από την εμφάνιση του Στίβεν Σπίλμπεργκ στο podcast IMO with Michelle Obama & Craig Robinson. / YouTube
0

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ δεν βιάζεται να καταδικάσει συνολικά την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά όταν η συζήτηση φτάνει στο σινεμά, στους σεναριογράφους και στη δημιουργική απόφαση, η γραμμή του είναι καθαρή: η AI μπορεί να είναι εργαλείο, όχι υποκατάστατο της ανθρώπινης ψυχής.

Μιλώντας στο podcast IMO της Μισέλ Ομπάμα και του Κρεγκ Ρόμπινσον, ο σκηνοθέτης ρωτήθηκε για τη θέση της τεχνητής νοημοσύνης στη γραφή και στον κινηματογράφο. Ο ίδιος είπε ότι προς το παρόν «κρατά την κρίση του» μέχρι να δει πώς ακριβώς χρησιμοποιείται η AI, σημειώνοντας ότι ήδη εφαρμόζεται σε διάφορα πεδία και μπορεί να έχει χρήσιμες πλευρές.

Ο Σπίλμπεργκ αναγνώρισε, για παράδειγμα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην ιατρική, στην εκπαίδευση ή σε πρακτικές διαδικασίες μιας παραγωγής. Δεν αποκλείει δηλαδή την AI ως εργαλείο. Εκεί που διαφωνεί είναι όταν αρχίζει να παίρνει τη θέση ανθρώπων που συμμετέχουν στη δημιουργία.

Ο σκηνοθέτης του Jaws, του E.T. και του Jurassic Park είπε επίσης ότι δεν θέλει η AI να του υπαγορεύει πώς θα γράψει έναν διάλογο, πού θα μπει η κάμερα ή πώς θα μοιάζει ένα σκηνικό. Μπορεί να βοηθά σε ορισμένες πρακτικές αποφάσεις, αλλά όχι να γίνεται η τελική φωνή πάνω σε κάτι δημιουργικό.

«Χρησιμοποιήστε την AI ως εργαλείο, αλλά όχι ως την τελική λέξη σε οτιδήποτε δημιουργικό», είπε. «Εκεί τραβάω τη γραμμή».

Η τοποθέτηση έχει ιδιαίτερο βάρος και για έναν ακόμη λόγο: ο Σπίλμπεργκ είχε γυρίσει ήδη από το 2001 το A.I. Artificial Intelligence, μια ταινία για ένα ανδροειδές παιδί που λαχταρά να γίνει πραγματικό. Σήμερα, σε μια εποχή όπου η γενετική AI έχει μπει στο κέντρο της συζήτησης για το μέλλον της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ο ίδιος επιστρέφει στο ερώτημα από την άλλη πλευρά: όχι τι σημαίνει για μια μηχανή να θέλει να γίνει άνθρωπος, αλλά τι σημαίνει για τον άνθρωπο να αφήνει τη μηχανή να αποφασίζει στη θέση του.

Η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ένα από τα πιο φορτισμένα μέτωπα του Χόλιγουντ, από τα σενάρια και τα οπτικά εφέ μέχρι τα δικαιώματα των ηθοποιών, τις φωνές, τις εικόνες και το ερώτημα ποιος τελικά δημιουργεί ένα έργο.

με στοιχεία από Deadline

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Πίτερ Τζάκσον στις Κάννες: «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι απλώς ένα ειδικό εφέ»

Τech & Science / Ο Πίτερ Τζάκσον στις Κάννες: «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι απλώς ένα ειδικό εφέ»

Μετά τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, ο σκηνοθέτης του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών μίλησε για την AI, τα δικαιώματα των ηθοποιών, τον Γκόλουμ του Άντι Σέρκις και το νέο The Hunt for Gollum. ΚΕΙΜΕΝΟ
THE LIFO TEAM
Οι Χρυσές Σφαίρες αφήνουν ανοιχτή την πόρτα στο AI, αλλά όχι στους ψηφιακούς ηθοποιούς

Πολιτισμός / Οι Χρυσές Σφαίρες αφήνουν ανοιχτή την πόρτα στη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όχι στους ψηφιακούς ηθοποιούς

Οι Χρυσές Σφαίρες ανακοίνωσαν ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης δεν θα αποκλείει αυτόματα μια ταινία, σειρά ή ερμηνεία από τα βραβεία, αρκεί η βασική δημιουργική δουλειά να παραμένει ανθρώπινη. Η νέα γραμμή είναι πιο ελαστική από εκείνη των Όσκαρ και δείχνει πόσο γρήγορα το Χόλιγουντ αναγκάζεται να απαντήσει σε ένα δύσκολο ερώτημα: τι θεωρείται ακόμη ερμηνεία;
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δύο αγόρια σε ένα δάσος με γύπες: η νεότητα της Βενεζουέλας σε ένα φωτογραφικό βιβλίο

Πολιτισμός / Δύο αγόρια σε ένα δάσος με γύπες: η νεότητα της Βενεζουέλας σε ένα φωτογραφικό βιβλίο

Στο Venezuelan Youth, η Silvana Trevale φωτογραφίζει παιδιά και εφήβους στη Βενεζουέλα μακριά από τα συνηθισμένα κλισέ της κρίσης: μέσα στην ομορφιά, την αγωνία, την πρόωρη ενηλικίωση και την επιθυμία μιας γενιάς να μη χαθεί.
THE LIFO TEAM
Soufiane Ababri: ο καλλιτέχνης που ζωγραφίζει την queer επιθυμία από το κρεβάτι

Πολιτισμός / Soufiane Ababri: ο καλλιτέχνης που ζωγραφίζει την queer επιθυμία από το κρεβάτι

Με αφορμή τη συμμετοχή του στο House of Nisaba του Moderna Museet, ο Soufiane Ababri επιστρέφει στο προσκήνιο με μια ζωγραφική φτιαγμένη από κρεβάτια, χρωματιστά μολύβια, queer σώματα, ανδρική ευαλωτότητα και μετα-αποικιακή μνήμη.
THE LIFO TEAM
Όταν το πρόσωπό σου γίνεται sex tape: η Meena Kandasamy γράφει για τη νέα διαπόμπευση των γυναικών

Πολιτισμός / Όταν το πρόσωπό σου γίνεται sex tape: η Meena Kandasamy γράφει για τη νέα διαπόμπευση των γυναικών

Στο νέο μυθιστόρημα της Meena Kandasamy, μια γυναίκα βλέπει το πρόσωπό της να κυκλοφορεί σε ένα ψεύτικο sex tape. Το Fieldwork as a Sex Object μιλά για deepfakes, online διαπόμπευση και τη μισογυνική βία της ψηφιακής εποχής.
THE LIFO TEAM
Ο Γουίλεμ Νταφόε φέρνει στην Αθήνα έναν Ίψεν για την εποχή της δυσπιστίας

Πολιτισμός / Ο Γουίλεμ Νταφόε φέρνει στην Αθήνα έναν Ίψεν για την εποχή της δυσπιστίας

Ο Γουίλεμ Νταφόε συμμετέχει στις 24 Ιουνίου, στο SNF Nostos 2026, σε σκηνική ανάγνωση του «Εχθρού του Λαού» του Ίψεν, ενός έργου για την αλήθεια που γίνεται απειλή όταν συγκρούεται με την εξουσία, το χρήμα και την κοινή γνώμη.
THE LIFO TEAM
Όταν η Σοφία Λόρεν ζούσε ανάμεσα στους πίνακες του Φράνσις Μπέικον

Πολιτισμός / Όταν η Σοφία Λόρεν ζούσε ανάμεσα στους πίνακες του Φράνσις Μπέικον

Με αφορμή την επανακυκλοφορία σπάνιων εικόνων από τη φωτογράφηση της Vogue στη Villa Ponti, ξανανοίγει η ιστορία της εντυπωσιακής συλλογής έργων του Φράνσις Μπέικον που είχαν η Σοφία Λόρεν και ο Κάρλο Πόντι: ένα σπίτι όπου το ιταλικό glamour, η οικογένεια, η αγορά τέχνης και τα παραμορφωμένα σώματα του Μπέικον έζησαν για λίγο μαζί.
THE LIFO TEAM
Οι Βερσαλλίες ξανάφτιαξαν το υπνοδωμάτιο του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ από ένα κομμάτι ύφασμα

Πολιτισμός / Οι Βερσαλλίες ξανάφτιαξαν το υπνοδωμάτιο του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ από ένα κομμάτι ύφασμα

Ύστερα από 40 χρόνια ερευνών, καθυστερήσεων και ανατροπών, το ιδιωτικό υπνοδωμάτιο του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ άνοιξε ξανά στο Παλάτι των Βερσαλλιών, ανακατασκευασμένο σχεδόν από το μηδέν.
THE LIFO TEAM
Ποιος είναι ο Panayotis Pascot, ο Γάλλος κωμικός με το ελληνικό όνομα που γεμίζει θέατρα;

Πολιτισμός / Ποιος είναι ο Panayotis Pascot, ο Γάλλος κωμικός με το ελληνικό όνομα που γεμίζει θέατρα;

Στα 27 του, ο Panayotis Pascot γεμίζει θέατρα στη Γαλλία, έχει γράψει best seller για την κατάθλιψη, την οικογένεια και την ομοφυλοφιλία του, και ετοιμάζεται να ανεβάσει το νέο του one-man show στην Όπερα Γκαρνιέ.
THE LIFO TEAM
Ο σκηνοθέτης του Cinema Paradiso τιμάται στην Ταορμίνα για τον «βασιλιά του κασμίρ»

Πολιτισμός / Ο σκηνοθέτης του Cinema Paradiso τιμάται στην Ταορμίνα για τον «βασιλιά του κασμίρ»

Από το Cinema Paradiso στον «βασιλιά του κασμίρ»: ο Τζουζέπε Τορνατόρε τιμάται στην Ταορμίνα για την ταινία του πάνω στον Μπρουνέλο Κουτσινέλι και τον ιταλικό μύθο της πολυτέλειας με ανθρώπινο πρόσωπο.
THE LIFO TEAM
 
 