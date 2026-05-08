Οι Χρυσές Σφαίρες αφήνουν ανοιχτή την πόρτα στη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όχι στους ψηφιακούς ηθοποιούς

Οι Χρυσές Σφαίρες ανακοίνωσαν ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης δεν θα αποκλείει αυτόματα μια ταινία, σειρά ή ερμηνεία από τα βραβεία, αρκεί η βασική δημιουργική δουλειά να παραμένει ανθρώπινη. Η νέα γραμμή είναι πιο ελαστική από εκείνη των Όσκαρ και δείχνει πόσο γρήγορα το Χόλιγουντ αναγκάζεται να απαντήσει σε ένα δύσκολο ερώτημα: τι θεωρείται ακόμη ερμηνεία;

Η Έλεν Μίρεν και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ κρατούν τις Χρυσές Σφαίρες τους στην απονομή του 2026. Φωτ.Getty Images
Οι Χρυσές Σφαίρες μπαίνουν επίσημα στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη στο σινεμά και την τηλεόραση. Και η απάντησή τους είναι πιο σύνθετη από ένα απλό «ναι» ή «όχι».

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες για την επόμενη απονομή, η χρήση AI δεν θα αποκλείει αυτομάτως μια ταινία, σειρά ή ερμηνεία από τη διεκδίκηση βραβείου. Ο βασικός όρος είναι ότι η δημιουργική δουλειά πρέπει να παραμένει κυρίως ανθρώπινη και ότι οι παραγωγές θα πρέπει να δηλώνουν αν και πώς χρησιμοποίησαν γενετική τεχνητή νοημοσύνη.

Στις κατηγορίες ερμηνείας, οι Χρυσές Σφαίρες ξεκαθαρίζουν ότι η υποβαλλόμενη ερμηνεία πρέπει να προέρχεται κυρίως από τη δουλειά του ηθοποιού που πιστώνεται στον ρόλο. Μια ερμηνεία που έχει ενισχυθεί ή υποστηριχθεί από εργαλεία AI μπορεί να παραμείνει επιλέξιμη, αρκεί ο πυρήνας της να είναι ανθρώπινος και να βρίσκεται υπό τον δημιουργικό έλεγχο του ηθοποιού.

Το όριο μπαίνει εκεί όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν βοηθά απλώς, αλλά αντικαθιστά. Οι νέοι κανόνες αναφέρουν ότι ερμηνείες που έχουν δημιουργηθεί ουσιαστικά από AI δεν θα είναι επιλέξιμες. Το ίδιο ισχύει για περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται χωρίς άδεια η ψηφιακή ομοιότητα, η φωνή ή βιομετρικά δεδομένα ενός ηθοποιού.

Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σαφέστερη και πιο αυστηρή γραμμή των Όσκαρ. Η Ακαδημία ανακοίνωσε ότι στις κατηγορίες ερμηνείας και σεναρίου θα είναι επιλέξιμη μόνο δουλειά που έχει πραγματοποιηθεί από ανθρώπους, με τη συναίνεσή τους. Σύμφωνα με το Reuters, ένας «συνθετικός» ηθοποιός ή ένα σενάριο γραμμένο από AI δεν θα μπορεί να διεκδικήσει Όσκαρ.

Η διαφορά είναι σημαντική. Οι Χρυσές Σφαίρες δεν λένε ότι όλα επιτρέπονται. Λένε όμως ότι η χρήση AI από μόνη της δεν αρκεί για να αποκλειστεί ένα έργο. Αντί να τραβήξουν μια απόλυτη κόκκινη γραμμή, προσπαθούν να διαχωρίσουν την υποστήριξη από την αντικατάσταση, την τεχνική επεξεργασία από την παραγωγή μιας ερμηνείας χωρίς άνθρωπο στο κέντρο της.

Αυτό είναι ακριβώς το σημείο που θα απασχολήσει όλο και περισσότερο το Χόλιγουντ. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει έναν ηθοποιό να δείχνει νεότερος, για αλλαγές στη φωνή, μεταγλωττίσεις, διορθώσεις, εφέ ή άλλες μορφές ψηφιακής επεξεργασίας. Όσο αυτά τα εργαλεία γίνονται πιο αόρατα, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να απαντηθεί το ερώτημα: πού τελειώνει η τεχνική υποστήριξη και πού αρχίζει η αντικατάσταση της ανθρώπινης παρουσίας;

Οι νέοι κανόνες των Χρυσών Σφαιρών δείχνουν ότι η βιομηχανία δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει την AI σαν υποθετικό μέλλον. Είναι ήδη μέσα στη διαδικασία παραγωγής. Το ερώτημα τώρα δεν είναι αν θα χρησιμοποιηθεί, αλλά πώς θα δηλώνεται, ποιος θα έχει τον έλεγχο και ποιος θα μπορεί να βραβεύεται για το αποτέλεσμα.

Για τα βραβεία, αυτό ανοίγει μια δύσκολη εποχή. Η ερμηνεία δεν ήταν ποτέ μόνο πρόσωπο, φωνή και σώμα. Ήταν πάντα και μοντάζ, φωτισμός, σκηνοθεσία, τεχνολογία. Με την AI όμως, το παλιό σύστημα αναγνώρισης αρχίζει να πιέζεται αλλιώς: για να βραβεύσεις έναν ηθοποιό, πρέπει πρώτα να ξέρεις πόσο από αυτό που βλέπεις ανήκει ακόμη σε εκείνον.

Με στοιχεία από Entertainment Weekly, Reuters 

Η πλατφόρμα που θέλει να κάνει το πρόσωπο των ηθοποιών συνδρομητική υπηρεσία

Τech & Science / Η πλατφόρμα που θέλει να κάνει το πρόσωπο των ηθοποιών συνδρομητική υπηρεσία

Η αμφιλεγόμενη πλατφόρμα Twinnin υπόσχεται στους ηθοποιούς ότι μπορούν να προστατεύσουν, να ελέγξουν και να αδειοδοτήσουν το ψηφιακό τους πρόσωπο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
