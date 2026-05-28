Νέα έρευνα για τον κορωνοϊό: Ο πραγματικός αριθμός των ασθενών με long Covid ίσως είναι διπλάσιος

«Πάνω από δέκα εκατομμύρια άτομα με long Covid θα παρέμεναν εντελώς απαρατήρητα», επισημαίνει ο κύριος συγγραφέας της μελέτης

Τι έδειξε νέα έρευνα για τον πραγματικό αριθμό των ασθενών με long Covid / Φωτ.: Unsplash
Νέα έρευνα για τον κορωνοϊό με επικεφαλής το αμερικανικό υγειονομικό σύστημα «Mass General Brigham» εστίασε στον μακροχρόνιο Covid (long Covid) και τον πραγματικό αριθμό των ασθενών με μακροχρόνιο Covid.

Οι ερευνητές ανέλυσαν, με τη βοήθεια ενός νέου αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης, ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί στον COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ.

Μετά τις αναλύσεις τους, εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των ασθενών με μακροχρόνιο Covid (long Covid) ενδέχεται να είναι διπλάσιος από τις σημερινές εκτιμήσεις και να παραμένει αόρατος στα υπάρχοντα συστήματα επιτήρησης.

Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περίπου ένας στους έξι ασθενείς, δηλαδή σχεδόν το 16%, εμφάνισε long Covid. Τα ποσοστά κυμαίνονταν από 13,6% έως 22,7% σε όλες τις περιοχές.

Νέα έρευνα για τον κορωνοϊό: Πώς «μεταφράζονται» τα ποσοστά για τη λοίμωξη long Covid

Τα στοιχεία αυτά, που αντιστοιχούν σε περισσότερους από 18 εκατομμύρια Αμερικανούς, είναι διπλάσια από τις σημερινές εκτιμήσεις και αποτυπώνουν το αυξανόμενο φορτίο χρόνιων παθήσεων έπειτα από λοίμωξη COVID-19.

Οι σημερινοί διαγνωστικοί κωδικοί εντοπίζουν λιγότερο από το 7% των ασθενών με long Covid.

«Πάνω από δέκα εκατομμύρια άτομα με long Covid θα παρέμεναν εντελώς απαρατήρητα με βάση τον διαγνωστικό κωδικό που χρησιμοποιούν τα συστήματα υγείας και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για να παρακολουθούν το φορτίο της νόσου», σημειώνει ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, Χοσεΐν Εστιρί, από το Τμήμα Ιατρικής του «Mass General Brigham».

«Τα στοιχεία που εντοπίσαμε είναι σχεδόν σίγουρα υποεκτιμημένα», προσθέτει.

Κορωνοϊός, χρόνιες παθήσεις και η «κληρονομιά» των πρώτων κυμάτων της πανδημίας

Παράλληλα, η μελέτη για τον κορωνοϊό κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 14,5% των ασθενών με COVID-19 ανέπτυξε χρόνιες παθήσεις που απαιτούσαν συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Ταυτόχρονα, εντοπίστηκαν σημαντικές περιφερειακές διαφορές στις εκδηλώσεις του long Covid, όπως τα διαφορετικά ποσοστά προδιαβήτη, που θεωρείται πλέον μία από τις πιθανές μακροχρόνιες επιπλοκές της νόσου.

Αν και επικρατεί η αντίληψη ότι το long Covid αποτελεί κυρίως «κληρονομιά» των πρώτων κυμάτων της πανδημίας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συνολική συχνότητα εμφάνισής του συνεχίζει να αυξάνεται σε όλες τις περιοχές που μελέτησαν.

Αυτό δείχνει ότι ο ιός εξακολουθεί να λειτουργεί ως παράγοντας πρόκλησης νέων χρόνιων προβλημάτων υγείας, τα οποία επηρεάζουν διαφορετικά συστήματα του οργανισμού.

Σε κάθε περίπτωση, οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι τα ευρήματα της μελέτης τους δεν περιλαμβάνουν μη καταγεγραμμένες λοιμώξεις -οι οποίες πλέον αποτελούν την πλειονότητα μετά τη διακοπή των μαζικών τεστ- ούτε ασθενείς χωρίς μακροχρόνια ιατρικά αρχεία.

Αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό φορτίο του long Covid ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο «JAMA Network Open».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
Μεταξύ των παθήσεων που σχετίζονται με τη long Covid στα παιδιά και τους έφηβους, η μυοκαρδίτιδα ήταν η πιο συχνή, με τον κίνδυνο να τριπλασιάζεται έπειτα από τη δεύτερη λοίμωξη Covid
Η αποστολή προς τον διαστημικό σταθμό Tiangong περιλαμβάνει περισσότερα από 100 πειράματα, ενώ ένας από τους αστροναύτες θα παραμείνει σε τροχιά για έναν χρόνο
Στην πρώτη του εγκύκλιο, Magnifica humanitas, ο Πάπας Λέων ΙΔ' προειδοποιεί για την εξουσία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, ζητά ισχυρούς κανόνες και συνδέει την AI με την εργασία, τον πόλεμο, την ανισότητα και την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Το Objection υπόσχεται να ελέγχει δημοσιεύματα με τεχνητή νοημοσύνη και χρεώνει από 2.000 δολάρια για κάθε αμφισβήτηση. Οι επικριτές του βλέπουν ένα νέο εργαλείο πίεσης απέναντι σε ρεπόρτερ, εμπιστευτικές πηγές και ερευνητική δημοσιογραφία.
Το Instagram λάνσαρε παγκοσμίως τη νέα λειτουργία, επιχειρώντας να επιστρέψει στην πιο αυθόρμητη κοινοποίηση φωτογραφιών, με περιεχόμενο που εξαφανίζεται και θυμίζει εφαρμογές όπως το BeReal και το Snapchat
Από τα παιδιά που μιλούν κρυφά με chatbots μέχρι το Πεντάγωνο και ένα νέο μοντέλο που «μοιάζει με όπλο», οι ιδρυτές της Anthropic εξήγησαν στην Oprah γιατί η AI δεν είναι πια απλώς εργαλείο, αλλά ζήτημα εμπιστοσύνης.
