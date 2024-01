«The Amazing Spider-Man»: Αντίτυπο του πρώτου τεύχους πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Ένα σπάνιο αντίτυπο του πρώτου τεύχους του «The Amazing Spider-Man»- που εκδόθηκε το 1963 που είναι σε σχεδόν άριστη κατάσταση- πωλήθηκε σε δημοπρασία και κατέρριψε ρεκόρ.

Πρόκειται για ένα από τα δύο μόνο αντίτυπα του «The Amazing Spider-Man No 1» που έχει χαρακτηριστεί σε «σχεδόν άριστη κατάσταση» από την υπηρεσία βαθμολόγησης κόμικς Certified Guaranty Company. Το τεύχος, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1963, πωλήθηκε στο ποσό ρεκόρ των 1,38 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία.

«Ήταν προφανές ότι αυτό το τεύχος Spider-Man ήταν μια ευκαιρία και η τελική τιμή το αντικατόπτριζε» δήλωσε ο Μπάρι Σάντοβαλ, αντιπρόεδρος της Heritage Auctions, που διοργάνωσε τη δημοπρασία.

This auction was a history-maker. Example one of only two copies of The Amazing Spider-Man No. 1 graded CGC Near Mint/Mint 9.8, which realized a record-setting $1,380,000.

