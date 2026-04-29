Η Κέιτ Μπλάνσετ, η Τίλντα Σουίντον και ο Πίτερ Τζάκσον σε τρεις μεγάλες συζητήσεις στις Κάννες

Το Φεστιβάλ των Καννών ανακοίνωσε τα φετινά του «Rendez-vous», φέρνοντας στη σκηνή τρεις πολύ διαφορετικές μορφές του σύγχρονου σινεμά: τον Πίτερ Τζάκσον, την Κέιτ Μπλάνσετ και την Τίλντα Σουίντον.

Ο Πίτερ Τζάκσον, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Τίλντα Σουίντον σε τρεις μεγάλες συζητήσεις στις Κάννες
φωτογραφία: Getty images
Οι Κάννες δεν είναι μόνο οι ταινίες που κάνουν πρεμιέρα, τα κόκκινα χαλιά και τα βραβεία. Είναι και οι στιγμές όπου το σινεμά κοιτάζει δημόσια τον εαυτό του, μέσα από πρόσωπα που άλλαξαν τη φαντασία, την υποκριτική και τη σχέση του κινηματογράφου με την τέχνη.

Το Φεστιβάλ Καννών ανακοίνωσε τα φετινά του «Rendez-vous», τις δημόσιες συζητήσεις με σημαντικές μορφές του σύγχρονου κινηματογράφου. Στο πρόγραμμα μπαίνουν φέτος τρία μεγάλα ονόματα: ο Πίτερ Τζάκσον, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Τίλντα Σουίντον.

Ο Πίτερ Τζάκσον θα ανοίξει τον κύκλο των συζητήσεων την Τετάρτη 13 Μαΐου, μία ημέρα μετά την απονομή του τιμητικού Χρυσού Φοίνικα. Η παρουσία του έχει ιδιαίτερο βάρος για το φεστιβάλ, καθώς στις Κάννες, το 2001, παρουσιάστηκαν οι πρώτες εικόνες από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», λίγο πριν η τριλογία γίνει ένα από τα πιο επιδραστικά κινηματογραφικά γεγονότα των τελευταίων δεκαετιών.

Με την τριλογία του Τόλκιν, ο Τζάκσον δεν μετέφερε απλώς ένα λογοτεχνικό σύμπαν στη μεγάλη οθόνη. Άλλαξε την κλίμακα του σύγχρονου blockbuster, έφερε τη Νέα Ζηλανδία στο κέντρο της παγκόσμιας κινηματογραφικής παραγωγής και έδειξε ότι το fantasy μπορούσε να σταθεί ταυτόχρονα ως λαϊκό θέαμα και ως οσκαρικό σινεμά. Ακολούθησαν μεγάλες παραγωγές όπως το «King Kong» και το «The Hobbit», αλλά και πιο απρόσμενες δουλειές, όπως το ντοκιμαντέρ «They Shall Not Grow Old» και το «The Beatles: Get Back».

Η Κέιτ Μπλάνσετ θα συμμετάσχει στα «Rendez-vous» την Κυριακή 17 Μαΐου. Η παρουσία της στις Κάννες αφορά μια από τις πιο αναγνωρισμένες ηθοποιούς της γενιάς της, αλλά και μια δημιουργό που τα τελευταία χρόνια κινείται όλο και περισσότερο ανάμεσα στην υποκριτική, την παραγωγή και την υποστήριξη νέων φωνών στον κινηματογράφο.

Από το «Elizabeth» και το «Blue Jasmine» μέχρι το «Carol», το «I’m Not There» και το «Tár», η Μπλάνσετ έχει χτίσει μια καριέρα πάνω στη μεταμόρφωση, στην ακρίβεια και σε μια σπάνια ικανότητα να κάνει ακόμη και τους πιο ελεγχόμενους χαρακτήρες της να μοιάζουν έτοιμοι να σπάσουν από μέσα. Παράλληλα, μέσα από την εταιρεία Dirty Films και πρωτοβουλίες όπως το Proof of Concept, έχει στηρίξει ιστορίες και δημιουργούς που συνήθως μένουν εκτός του κυρίαρχου κινηματογραφικού βλέμματος.

Η τρίτη μεγάλη συζήτηση θα είναι με την Τίλντα Σουίντον, την Πέμπτη 21 Μαΐου. Αν ο Τζάκσον αντιπροσωπεύει τη φαντασία ως παγκόσμιο κινηματογραφικό γεγονός και η Μπλάνσετ τη σύγχρονη σταρ ως ηθοποιό, παραγωγό και δημόσια προσωπικότητα, η Σουίντον ανήκει σε μια άλλη κατηγορία: είναι μια από τις λίγες ηθοποιούς που μπορούν να κινηθούν με την ίδια φυσικότητα από το πειραματικό σινεμά μέχρι το Χόλιγουντ.

Η διαδρομή της περνά από τον Ντέρεκ Τζάρμαν και το «Orlando» της Σάλι Πότερ μέχρι τον Γουές Άντερσον, την Τζοάνα Χογκ, τον Τζιμ Τζάρμους και τον Μπονγκ Τζουν-χο. Η Σουίντον δεν υπήρξε ποτέ απλώς μια ηθοποιός ρόλων. Υπήρξε, σχεδόν από την αρχή, μια κινηματογραφική μορφή που άλλαζε σχήμα ανάλογα με το βλέμμα που τη συναντούσε.

Τα φετινά «Rendez-vous» των Καννών λειτουργούν έτσι σαν ένα μικρό τρίπτυχο για το σημερινό σινεμά: ο δημιουργός που έκανε το fantasy παγκόσμια γλώσσα, η ηθοποιός που μετέτρεψε το star persona σε εργαλείο καλλιτεχνικής παρουσίας, και η performer που συνεχίζει να ενώνει το arthouse, την εικαστική σκέψη και τη μεγάλη οθόνη.

Η 79η διοργάνωση του Φεστιβάλ Καννών θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου 2026.

Με στοιχεία από Festival de Cannes, TheWrap, Deadline, AP.

Πορσελάνη, techno και Cate Blanchett: πώς το Hamburger Bahnhof έκανε το δικό του manifesto για το Βερολίνο

Με Cate Blanchett, techno, cabaret και μια ανοιχτή έκκληση για στήριξη της τέχνης, το πρώτο gala του Hamburger Bahnhof λειτούργησε ως γιορτή και ως πολιτιστικό μανιφέστο για το σημερινό Βερολίνο. Η βραδιά συνέδεσε τη λάμψη με την αγωνία μιας πόλης που βλέπει τη χρηματοδότηση του πολιτισμού να συρρικνώνεται.
Η Κέιτ Μπλάνσετ θα υποδυθεί τη Μάρθα Στιούαρτ σε νέα βιογραφική ταινία

Η Μπλάνσετ αναλαμβάνει τον ρόλο της Μάρθα Στιούαρτ στο biopic «Good Thing», με τη Janicza Bravo του «Zola» στη σκηνοθεσία. Ο τίτλος παραπέμπει στη γνωστή φράση-σήμα κατατεθέν της Στιούαρτ, «It’s a good thing»
Το σώμα πριν από το φόρεμα: Πέντε καλλιτέχνιδες απαντούν στο θέμα του φετινού Met Gala

Με αφορμή το Costume Art, τη νέα έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης που συνδέεται με το φετινό Met Gala, η Vogue παρουσίασε πέντε έργα σύγχρονων γυναικών καλλιτεχνών που κοιτούν το σώμα πέρα από τη μόδα: ως εικόνα, γλυπτό, μνήμη, μητρότητα και μεταμόρφωση.
Ο Θουρμπαράν στη National Gallery: Ο ζωγράφος που έκανε την ύλη να πιστεύει

Με αφορμή τη μεγάλη έκθεση της National Gallery στο Λονδίνο, ο Φρανθίσκο ντε Θουρμπαράν επιστρέφει όχι απλώς ως ζωγράφος αγίων και μαρτυρίων, αλλά ως ο καλλιτέχνης που έκανε το φως, το ύφασμα, το νερό και ένα δεμένο αρνί να κουβαλούν το βάρος της πίστης, της σιωπής και του σώματος.
Το αρχαιότερο αγγλικό ποίημα βρέθηκε ξεχασμένο σε βιβλιοθήκη της Ρώμης

Μελετητές του Trinity College Dublin εντόπισαν στην Εθνική Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ρώμης ένα άγνωστο χειρόγραφο του Caedmon's Hymn, του ποιήματος του 7ου αιώνα που θεωρείται το αρχαιότερο σωζόμενο ποίημα στην αγγλική γλώσσα.
Η Billie Eilish και ο James Cameron φέρνουν την περιοδεία Hit Me Hard and Soft σε 3D στις αίθουσες

Η Μπίλι Άιλις συνεργάζεται με τον Τζέιμς Κάμερον για το Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour (Live in 3D), μια κινηματογραφική μεταφορά της περιοδείας της που συνδυάζει συναυλιακό υλικό, στιγμές από τα παρασκήνια και την εμπειρία του 3D.
ΚΑΒΑΦΗΣ ΓΛΥΠΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ ΑΘΗΝΑ

Η πρόταση του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου αποτυπώνει τον Καβάφη καθιστό - Πρόκειται για ένα γλυπτό σε φυσικό μέγεθος, από χαλκό με πατίνα υψηλής αντοχής για εξωτερικό χώρο, που επιτρέπει στον επισκέπτη να καθίσει δίπλα στον ποιητή
Η queer κωμωδία που παίρνει τον πανικό για τις τρανς τουαλέτες και τον γυρίζει ανάποδα

Το She’s the He μετατρέπει το ηθικό πανικό για τις τρανς τουαλέτες σε κωμωδία για τη φιλία, το coming out και τη χαρά της τρανς ορατότητας, έπειτα από μια δύσκολη διαδρομή προς τις αίθουσες σε μια ολοένα πιο εχθρική πολιτική συγκυρία στις ΗΠΑ.
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 γύρισε στο Runway και οι πρώτες αντιδράσεις είναι απρόσμενα θετικές

Λίγο πριν από την έξοδο της ταινίας στις αίθουσες, οι πρώτες αντιδράσεις για το The Devil Wears Prada 2 μιλούν για ένα σίκουελ που επιστρέφει στη Μιράντα, την Άντι, την Έμιλι και τον κόσμο του Runway, αλλά με το βλέμμα στη σημερινή κρίση των μίντια.
Δαίμονες, άγγελοι και αποκαλύψεις: Ο William Blake φτάνει για πρώτη φορά στην Ιρλανδία

Η έκθεση "William Blake: The Age of Romantic Fantasy" στη National Gallery of Ireland παρουσιάζει περισσότερα από 100 έργα του Blake και των συγχρόνων του, φέρνοντας στο Δουβλίνο έναν κόσμο ρομαντικής φαντασίας, γοτθικού τρόμου, πολιτικής αναταραχής και πνευματικής έντασης
