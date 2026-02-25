ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Berlinale: Έκτακτη συνεδρίαση από τη γερμανική κυβέρνηση για τη «μελλοντική κατεύθυνση» του φεστιβάλ

Η φετινή Berlinale δέχθηκε σφοδρή κριτική για τη στάση της απέναντι στη Γάζα

Βραβεία από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου / EPA
Η γερμανική κυβέρνηση προχωρά σε «έκτακτη συνεδρίαση» για τη «μελλοντική κατεύθυνση» της Berlinale, όπως επιβεβαίωσε το ίδιο το φεστιβάλ, έπειτα από έντονες πολιτικές αντιδράσεις που σημάδεψαν τη φετινή διοργάνωση.

Σε ανακοίνωση που εστάλη στο Variety, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου ανέφερε ότι ο Ομοσπονδιακός Επίτροπος για τον Πολιτισμό και τα ΜΜΕ (BKM) ενημέρωσε πως «την Πέμπτη το πρωί θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της KBB GmbH με πρωτοβουλία του υπουργού Επικρατείας Βόλφραμ Βάιμερ», ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση θα συζητηθεί «η μελλοντική κατεύθυνση της Μπερλινάλε», ενώ το φεστιβάλ πρόσθεσε πως δεν θα σχολιάσει περαιτέρω «εικασίες».

Berlinale: Τι έγινε στο 76ο φεστιβάλ κινηματογράφου

Η εξέλιξη έρχεται μετά από μια διοργάνωση που επισκιάστηκε από πολιτική αντιπαράθεση λόγω του πολέμου στη Γάζα, και δημοσιεύματα της γερμανικής Bild, σύμφωνα με τα οποία η καλλιτεχνική διευθύντρια, Τρίσια Τάτλ ενδέχεται να αποχωρήσει έπειτα από μόλις δύο χρόνια στη θέση.

Η φετινή Berlinale δέχθηκε σφοδρή κριτική, τόσο για την απροθυμία ορισμένων καλεσμένων να τοποθετηθούν πολιτικά, όσο και για κατηγορίες ότι το ίδιο το φεστιβάλ επιχείρησε να περιορίσει τον πολιτικό λόγο.

Στην έναρξη της διοργάνωσης, ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Βιμ Βέντερς, ερωτηθείς για τη σύγκρουση στη Γάζα, δήλωσε: «Πρέπει να μείνουμε έξω από την πολιτική, γιατί αν κάνουμε ταινίες που είναι αφιερωμένες στην πολιτική, τότε μπαίνουμε στο πεδίο της πολιτικής». Η δήλωση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακολούθησε ανοικτή επιστολή που κατηγορούσε το φεστιβάλ για «σιωπή» σχετικά με τη Γάζα.

Ωστόσο, το κλίμα άλλαξε στην τελετή λήξης, όπου αρκετοί βραβευμένοι αξιοποίησαν τις ομιλίες τους για να εκφράσουν στήριξη στην Παλαιστίνη και τη Γάζα. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, ο ομοσπονδιακός υπουργός Περιβάλλοντος Καρστεν Σνάιντερ αποχώρησε από την αίθουσα όταν ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης Αμπντάλα Αλ-Κατίμπ, που κέρδισε το κορυφαίο βραβείο της ενότητας Perspectives με την ταινία «Chronicles From the Siege», κατηγόρησε τη γερμανική κυβέρνηση ότι «είναι συνεργός στη γενοκτονία στη Γάζα από το Ισραήλ».

Το φεστιβάλ αναγκάστηκε στη συνέχεια να απαντήσει σε πολιτικούς που χαρακτήρισαν τις ομιλίες «απαράδεκτες», «αντισημιτικές» και «κακόβουλες». Όπως ανέφερε, «σύμφωνα με την κατανόησή μας, όσα ειπώθηκαν το Σάββατο κινήθηκαν εντός των ορίων της ελευθερίας του λόγου, όπως ορίζεται από τη γερμανική νομοθεσία».

Μιλώντας στο Variety κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, η Τάτλ παραδέχθηκε ότι η Μπερλινάλε λειτουργεί «σαν αλεξικέραυνο πολιτικών αντιπαραθέσεων», προσθέτοντας ότι αυτό είναι «εξαντλητικό», αλλά ταυτόχρονα κρίσιμο ώστε οι δημιουργοί να παραμένουν στο επίκεντρο.

Με πληροφορίες από Variety

