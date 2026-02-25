Λούβρο: Νέος διευθυντής ο Κριστόφ Λεριμπό μετά τη ληστεία των 100 εκατ. και τις απεργίες

Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Λούβρου, σε μια περίοδο που το μουσείο βρίσκεται υπό πίεση μετά από μεγάλη ληστεία κοσμημάτων, επαναλαμβανόμενες απεργίες εργαζομένων και σειρά προβλημάτων που έφεραν στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας και διοίκησης.

Ο 62χρονος ιστορικός τέχνης, με ειδίκευση στον 18ο αιώνα, έρχεται από το Παλάτι των Βερσαλλιών, όπου ανέλαβε το 2024. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, επιλέχθηκε από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και διαδέχεται τη Λοράνς ντε Καρ, η οποία παραιτήθηκε την Τρίτη.

Η Ντε Καρ βρέθηκε στο στόχαστρο σκληρής κριτικής μετά τη ληστεία του Οκτωβρίου, όταν διαρρήκτες απέσπασαν κοσμήματα αξίας που εκτιμάται στα 102 εκατ. δολάρια. Τα κοσμήματα δεν έχουν εντοπιστεί, ενώ η υπόθεση ανέδειξε σοβαρά κενά ασφαλείας.

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι πρώτη του προτεραιότητα είναι να ενισχύσει την ασφάλεια του κτιρίου, των συλλογών και των εργαζομένων και να αποκαταστήσει κλίμα εμπιστοσύνης. Παράλληλα, έκθεση κρατικών ελεγκτών είχε ζητήσει να μεταφερθούν κονδύλια από αγορές έργων σε αναβαθμίσεις ασφάλειας και υποδομών, επισημαίνοντας καθυστερήσεις και χαμηλή κάλυψη με κάμερες. Σε κοινοβουλευτική έρευνα που ακολούθησε, το Λούβρο περιγράφηκε ως «κράτος εν κράτει», ενώ ο πρόεδρος της επιτροπής Αλεξάντρ Πορτιέ μίλησε για συστημικές αστοχίες και διοίκηση που δεν ανταποκρίνεται.

Παράλληλα με τη ληστεία, το Λούβρο έχει κλείσει επανειλημμένα από τα μέσα Δεκεμβρίου λόγω απεργιών για μισθολογικά και εργασιακά ζητήματα. Στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν διαρροές νερού, ενώ εξελίσσεται και έρευνα για απάτη με εισιτήρια, με τους εισαγγελείς να κάνουν λόγο για ποσά άνω των 10 εκατ. ευρώ που φέρεται να διοχετεύτηκαν παράνομα μέσα σε μια δεκαετία.

Πέρυσι, έκθεση του κρατικού ελεγκτικού συνεδρίου κάλεσε τη διοίκηση να μεταφέρει πόρους από αγορές νέων έργων προς αναβαθμίσεις ασφαλείας και υποδομών που είχαν καθυστερήσει. Η έκθεση υπογράμμισε μεγάλες καθυστερήσεις στην εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας και ανέφερε ότι, έως το 2024, μόνο το 39% των αιθουσών του τεράστιου συγκροτήματος είχε καλυφθεί με κάμερες CCTV. Το Λούβρο κατέγραψε πάνω από 8,7 εκατ. επισκέπτες την περασμένη χρονιά.

Μετά την παραίτηση της Ντε Καρ, το γραφείο του Μακρόν ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο χρειάζεται ηρεμία και ισχυρή νέα ώθηση για να προχωρήσουν μεγάλα έργα που αφορούν την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό. Η ίδια, που είχε διοριστεί το 2021, είχε παραδεχθεί λίγες ημέρες μετά τη ληστεία ότι υπήρξε «τρομερή αποτυχία», τονίζοντας πως η κάλυψη με κάμερες στους εξωτερικούς τοίχους ήταν εξαιρετικά ανεπαρκής και ότι, παρά τη δουλειά που έγινε, «αποτύχαμε».

Με πληροφορίες από Guardian

