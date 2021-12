Ο σταρ του Χόλιγουντ Michael Sheen είπε ότι είναι πλέον ένας «μη κερδοσκοπικός ηθοποιός» αφού πούλησε τα σπίτια του και έδωσε τα έσοδα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ο 52χρονος ηθοποιός και ακτιβιστής, δήλωσε ότι η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αστέγων του 2019 στο Κάρντιφ ήταν ένα σημείο καμπής για αυτόν.

Όταν η χρηματοδότηση για το έργο των 2 εκατομμυρίων λιρών τελείωσε, ο Sheen πούλησε τα δικά του σπίτια για να το χρηματοδοτήσει.

«Είχα ένα σπίτι στην Αμερική και ένα σπίτι εδώ και έκανα ό,τι χρειαζόταν», είπε στο Big Issue για το Letter to My Younger Self. «Ήταν τρομακτικό και απίστευτα αγχωτικό. Θα το πληρώνω για πολύ καιρό».

Ο Sheen είπε ότι όταν «πέρασε στην άλλη πλευρά», συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να κάνει τέτοια πράγματα και, αν μπορούσε να συνεχίσει να κερδίζει χρήματα, «δεν θα ήταν αυτό που θα τον κατέστρεφε». Έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα χρήματα που κερδίζει από την υποκριτική για να χρηματοδοτήσει περισσότερες δράσεις.

«Υπήρχε κάτι πολύ λυτρωτικό στο να το κάνω, γιατί θα μπορέσω να τα κερδίσω ξανά. Ουσιαστικά έχω μετατραπεί σε μια κοινωνική επιχείρηση, έναν μη κερδοσκοπικό ηθοποιό».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ο Sheen έχει συνεργαστεί με μια σειρά από οργανώσεις κοινωνικών μονάδων.

Το 2017, δημιούργησε την End High Cost Credit Alliance για να βοηθήσει τους ανθρώπους να βρουν πιο προσιτούς τρόπους δανεισμού χρημάτων και έχει δεσμευτεί με 50.000 λίρες σε διάστημα πέντε ετών για να χρηματοδοτήσει μια υποτροφία που θα βοηθά Ουαλούς φοιτητές να πάνε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Είναι προστάτης πολλών βρετανικών φιλανθρωπικών οργανώσεων και ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Εργατικού Κόμματος και της ηγεσίας του Τζέρεμι Κόρμπιν.

Ο Sheen, πρωταγωνιστής των Twilight, Good Omens και Frost/Nixon, αποκάλυψε ότι το πρώτο «σημείο καμπής» στη ζωή του ήταν μετά από μια παραγωγή 72 ωρών του The Passion στους δρόμους της γενέτειράς του Port Talbot το 2011.

«Γνώρισα ανθρώπους και οργανισμούς στην πόλη μου που δεν ήξερα ότι υπήρχαν. Μικρές ομάδες που προσπαθούσαν να βοηθήσουν νεαρούς, που είχαν αρκετή χρηματοδότηση για να κάνουν μια μικρή διαφορά στη ζωή ενός παιδιού» είπε.

«Επέστρεψα για να τους επισκεφτώ τρεις ή τέσσερις μήνες αργότερα και έμαθα ότι η χρηματοδότηση είχε τελειώσει και ότι ο οργανισμός δεν υπήρχε πια».

Συνειδητοποίησε ότι η διαφορά μεταξύ του να είναι λίγο καλύτερη ή όχι η ζωή αυτού του παιδιού ήταν τελικά ένα μικρό τίμημα για να το χρηματοδοτήσει.

«Και ήθελα να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ήθελα απλώς να γίνω προστάτης ή η φωνή υποστήριξής τους. Ήθελα πραγματικά να κάνω περισσότερα από αυτό. Τότε σκέφτηκα ότι πρέπει να επιστρέψω και να ζήσω ξανά στην Ουαλία».

Με πληροφορίες του Guardian