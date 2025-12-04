Τσατραφύλλιας: Η κακοκαιρία Byron επελαύνει στο 60% της χώρας - Πού αναμένονται ακραία φαινόμενα

Για «επέλαση» της κακοκαιρίας Byron σχεδόν στη μισή χώρα τις τελευταίες ώρες, κάνει λόγο στην πρόσφατη ανάρτησή του στα social media, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Η κακοκαιρία Byron από τα ξημερώματα της Πέμπτης, πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας με έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα όπως καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις αλλά κεραυνούς, φαινόμενα που σύμφωνα με τους ειδικούς την Παρασκευή θα ενταθούν.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, στη νέα πρόγνωσή του για την πορεία του ισχυρού αυτού κύματος κακοκαιρίας, προειδοποιεί αρχικά πως η Παρασκευή θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα.

Αναλυτικότερα, επισημαίνει πως σε κάποιες περιοχές θα κάνουν την εμφάνισή τους ακραία φαινόμενα, ενώ η Αττική θα επηρεαστεί από την κακοκαιρία από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο το πρωί.

Τσατραφύλλιας για κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

«Με στρωτές βροχές προς το παρών κυλάει η σημερινή ημέρα ωστόσο από το απόγευμα και κυρίως, αύριο Παρασκευή που είναι η πιο δύσκολή ημέρα, η κακοκαιρία σε κάποιες περιοχές θα έχει ακραία χαρακτηριστικά και δυνητικά θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

Έχω επιλέξει δύο ζώνες επικινδυνότητας που φαίνονται στους δύο χάρτες. Πρώτη ζώνη:

Χαλκιδική

Ημαθία

Πιερία

Θεσσαλονίκη

Θεσσαλία

Σποράδες

ανατολικό Αιγαίο

Δωδεκάνησα

Αττική

Βοιωτία

Δεύτερη Ζώνη:

Δυτική και νότια Πελοπόννησος

Κυκλάδες

Νότια Κρήτη

Αττική: Επηρεάζεται από σήμερα το βράδυ μέχρι την Παρασκευή το πρωί .Τα δυτικά και νότια πρόαστια κυρίως. Κίνδυνος για fast floods! Μπορεί να ξεπεράσουμε τα 50 mm. Από σήμερα το βράδυ και αύριο ενισχύονται οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο σε θυελλώδεις, δημιουργώντας ραγδαίες βροχο-θύελλες.

Μεγάλος κίνδυνος για τους αγρότες μας που παραμένουν εκτεθειμένοι στους δρόμους, από σήμερα το βράδυ και αύριο, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.