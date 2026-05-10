Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αντιμέτωποι με αγωγή από αστυνομικούς

Γιατί τους κατηγορούν σύμφωνα με τον δικηγόρο τους

The LiFO team
Καρέ από τη ταινία «The Rip» / Φωτ.: Netflix
Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ βρίσκονται αντιμέτωποι με αγωγή για την ταινία The Rip, καθώς αστυνομικοί του Μαϊάμι υποστηρίζουν ότι η παραγωγή παρουσιάζει ψευδώς τους ίδιους και το σώμα τους ως διεφθαρμένους.

Η αγωγή στρέφεται επίσης κατά της εταιρείας παραγωγής Artists Equity, που ανήκει στους δύο ηθοποιούς, και αφορά την αστυνομική ταινία του Netflix που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο.

Η υπόθεση της ταινίας βασίζεται σε πραγματική επιχείρηση δίωξης ναρκωτικών του 2016 στην περιοχή Miami Lakes, κατά την οποία οι αρχές κατέσχεσαν περισσότερα από 24 εκατ. δολάρια που συνδέονταν με ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, επρόκειτο για τη μεγαλύτερη κατάσχεση χρημάτων στην ιστορία της κομητείας Miami-Dade.

Στην αρχή της ταινίας αναφέρεται ότι είναι «εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα», ενώ ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Joe Carnahan έχει δηλώσει δημόσια ότι το σενάριο βασίστηκε στην επιχείρηση του 2016.

Ωστόσο, αρκετοί αστυνομικοί που συμμετείχαν στην πραγματική έρευνα υποστηρίζουν τώρα ότι η ταινία αλλοιώνει τα γεγονότα και προκαλεί σοβαρή βλάβη στη φήμη τους.

Ο Τζόναθαν Σαντάνα, επικεφαλής ντετέκτιβ της επιχείρησης, δήλωσε στο τοπικό δίκτυο 7 News Miami ότι η λέξη «rip» παραπέμπει σε κλοπή, καθώς στην αμερικανική αργκό ο όρος «rip» χρησιμοποιείται και με την έννοια της υπεξαίρεσης ή κλοπής.

«Δεν κλέψαμε ούτε ένα δολάριο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μετά την κυκλοφορία της ταινίας έχει γίνει αντικείμενο ειρωνικών σχολίων σχετικά με το εάν οι αστυνομικοί κράτησαν μέρος των χρημάτων.

Στην ταινία, μια ομάδα αστυνομικών εντοπίζει εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια επιχείρησης για ναρκωτικά και αρχίζει να διαλύεται από υποψίες διαφθοράς και συγκρούσεις γύρω από το ποιοι θέλουν να κρατήσουν μέρος των χρημάτων.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες σκηνές είναι κατασκευασμένες και δημιουργούν την εντύπωση ότι οι πραγματικοί αστυνομικοί εμπλέκονταν σε εγκληματικές ενέργειες.

Ο δικηγόρος των αστυνομικών, Ιγνάσιο Άλβαρες, δήλωσε ότι η ταινία παρουσίασε τους εντολείς του ως «διεφθαρμένους» και ότι η ζημιά στη δημόσια εικόνα τους είναι μόνιμη.

Η Netflix και η Artists Equity δεν έχουν σχολιάσει ακόμη δημόσια την υπόθεση.

Η ταινία είχε προκαλέσει αντιδράσεις ήδη από την κυκλοφορία της. Ο δήμαρχος της πόλης Hialeah, Bryan Calvo, είχε κατηγορήσει την παραγωγή ότι παρουσιάζει την περιοχή ως επικίνδυνη και προσβλητική για τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

Αν και η πραγματική υπόθεση εκτυλίχθηκε στην περιοχή Miami Lakes, η ταινία τοποθετεί τη δράση στην Hialeah, πόλη στα βορειοδυτικά του Μαϊάμι.

Με πληροφορίες από Independent

