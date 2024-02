Ο Μαρκ Ράφαλο στο Walk of Fame του Χόλιγουντ με δικό του αστέρι

Ο Μαρκ Ράφαλο τιμήθηκε με το δικό του αστέρι στο Walk of Fame στο Λος Άντζελες.

Ο φετινός νικητής της Χρυσής Σφαίρας για τον β΄ανδρικό ρόλο για την ερμηνεία του στο Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου, Μαρκ Ράφαλο, απέκτησε το δικό του αστέρι στο Walk of Fame χτες και μοιράστηκε τη στιγμή με πλήθος φίλων και συνεργατών. Ανάμεσά τους και η συμπρωταγωνίστριά του στις ταινίες 13 Going on 30 του 2004 και The Adam Project του 2022, Τζένιφερ Γκάρνερ. Μάλιστα, ξέσπασαν σε γέλια όταν έκαναν μέρος του χορού "Thriller", μια αναδρομή σε μια σκηνή από την ερωτική τους κομεντί.

«Πόσο τυχεροί είμαστε που παίξαμε σε μια ταινία που τα παιδιά εξακολουθούν να ντύνονται έτσι για το Χάλοουιν;» είπε η Τζένιφερ Γκάρνερ στην ομιλία της μεταξύ άλλων για να επισημάνει πως «η δουλειά σου στο “Poor Things” αξίζει όλα τα βραβεία. Αλλά η πραγματική επιτυχία είναι στο πόσο ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι είναι οι συνάδελφοί σου που έχουν την ευκαιρία να σε αποθεώσουν και να σε τιμήσουν». «Το να δουλεύω μαζί σου, Μαρκ, σημαίνει να σε αγαπώ, δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι» δήλωσε η ηθοποιός.

Ο Μαρκ Ράφαλο είναι το 2.772ο άτομο που λαμβάνει αστέρι στον διάσημο δρόμο, σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Walk of Fame. Ο Ντέιβιντ Φίντσερ, ο οποίος σκηνοθέτησε τον ηθοποιό στην ταινία Zodiac του 2007, παρευρέθηκε επίσης στην εκδήλωση για να τιμήσει το αστέρι, όπως και ο ηθοποιός Τίμοθι Μακνέιλ, ο οποίος διάβασε μια ομιλία της Λόρα Ντερν, καθώς εκείνη δεν μπόρεσε να παρευρεθεί.

Στις 10 Μαρτίου, ο διάσημος ηθοποιός διεκδικεί το Όσκαρ Β’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου, απέναντι στους Ράιαν Γκόσλινγκ, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Στέρλινγκ Μπράουν.