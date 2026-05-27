ΗΠΑ: «Απόλυτο επινόημα» αποκαλεί ο Λευκός Οίκος τις αναφορές για σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα πως ένα ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, στο οποίο γίνεται αναφορά για σχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, «δεν αληθεύει».

Χαρακτήρισε το αναφερόμενο μνημόνιο ως «απόλυτο επινόημα».

Οι αναφορές για προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Νωρίτερα η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι εξασφάλισε σχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ στα προ του πολέμου επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Μία δυνητική συμφωνία για μνημόνιο συνεννόησης, είναι καρπός των έμμεσων συνομιλιών που άρχισαν μετά το τέλος των εχθροπραξιών στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και κατά τις οποίες το Πακιστάν διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου. Ο ισραηλινός στρατός επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο νότιο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 31 ανθρώπων. Ακόμη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον νέο στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς.

Με πληροφορίες από Reuters