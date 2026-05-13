Politico: Γιατί η σύνοδος Τραμπ - Σι έχασε τη δυναμική της

Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο για τη σύνοδο με τον Κινέζο ηγέτη, πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου οι ισορροπίες μεταξύ των δύο χωρών έχουν αλλάξει σημαντικά.

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παρουσιάσει τη συνάντηση ως μια «ιστορική» ευκαιρία για μεγάλες συμφωνίες, οι προσδοκίες πλέον φαίνεται να έχουν περιοριστεί.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται το εμπόριο, η διακίνηση φαιντανύλης, η τεχνητή νοημοσύνη και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ζητήματα στα οποία η αμερικανική πλευρά δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εξασφαλίσει σημαντικές παραχωρήσεις από την Κίνα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Τραμπ φτάνει στη συνάντηση με μειωμένη διαπραγματευτική ισχύ, κυρίως λόγω της έντασης με το Ιράν αλλά και της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που περιόρισε τη δυνατότητά του να επιβάλει νέους δασμούς.

Την ίδια στιγμή, το Πεκίνο εμφανίζεται πιο ισχυρό και πιο σίγουρο στις διαπραγματεύσεις, θεωρώντας ότι οι ΗΠΑ είναι απορροφημένες από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Για τον λόγο αυτό, εκτιμάται ότι δύσκολα θα υπάρξουν μεγάλες ανακοινώσεις ή θεαματικές συμφωνίες μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζητά ισορροπίες απέναντι στην ενισχυμένη Κίνα

Οι δύο πλευρές αναμένεται κυρίως να επιδιώξουν τη διατήρηση της σταθερότητας στις οικονομικές τους σχέσεις.

Στο τραπέζι βρίσκονται η παράταση της εμπορικής εκεχειρίας που είχαν συμφωνήσει στο παρελθόν, η συνέχιση των κινεζικών αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και πιθανές συμφωνίες σε τομείς όπως η αεροναυπηγική, η ενέργεια και η γεωργία.

Παράλληλα, αναμένεται να συζητηθεί και η συνεργασία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά σε ζητήματα ασφαλείας και χρήσης της σε στρατιωτικά συστήματα.

Παρά τις δυσκολίες, τόσο η Ουάσινγκτον όσο και το Πεκίνο φαίνεται να επιθυμούν την αποφυγή μιας νέας σοβαρής κρίσης στις σχέσεις τους.

Έτσι, ακόμη και μια σύνοδος που θα ολοκληρωθεί χωρίς εντάσεις αλλά με περιορισμένα αποτελέσματα θεωρείται από πολλούς επιτυχία, καθώς στόχος και των δύο πλευρών είναι να διατηρηθεί μια εύθραυστη αλλά σταθερή ισορροπία στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.