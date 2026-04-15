Ο Κάνιε Γουέστ παγώνει τη συναυλία του στη Μασσαλία εν μέσω αντιδράσεων

Ο Κάνιε Γουέστ ανακοίνωσε την Τρίτη 14 Απριλίου ότι αναβάλλει μέχρι νεωτέρας τη συναυλία που είχε προγραμματίσει στη Μασσαλία.

Η εμφάνιση ήταν προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου στο Orange Vélodrome, όμως ο ίδιος έγραψε στο X ότι πήρε την απόφαση «ύστερα από πολλή σκέψη και περισυλλογή».

Η αναβολή ήρθε την ώρα που γαλλικά μέσα και διεθνή δημοσιεύματα μετέδιδαν ότι ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, αναζητούσε νομικό τρόπο για να μπλοκάρει τη συναυλία. Ο δήμαρχος της Μασσαλίας, Μπενουά Παγιάν, είχε δηλώσει ήδη από τον Μάρτιο ότι ο Γουέστ δεν είναι ευπρόσδεκτος στην πόλη, λέγοντας ότι δεν θέλει η Μασσαλία να γίνει βήμα για πρόσωπα που διακινούν μίσος και ναζιστική ρητορική.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγορεύτηκε η είσοδος στον Κάνιε Γουέστ

Το θέμα αποκτά μεγαλύτερο βάρος επειδή έρχεται αμέσως μετά τη σύγκρουσή του με τις βρετανικές αρχές. Στις αρχές Απριλίου, η Βρετανία τού αρνήθηκε την είσοδο στη χώρα για να εμφανιστεί στο Wireless Festival του Λονδίνου, με αποτέλεσμα το φεστιβάλ να ακυρωθεί και να ανακοινωθούν επιστροφές χρημάτων για τα εισιτήρια. Οι αρχές είχαν επικαλεστεί τις προηγούμενες αντισημιτικές δηλώσεις του και την εξύμνηση του ναζισμού.

Ο Γουέστ, που χρησιμοποιεί πλέον επίσημα το όνομα Ye, είχε ζητήσει συγγνώμη τον Ιανουάριο με ολοσέλιδη καταχώριση στη Wall Street Journal, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του σε αδιάγνωστη εγκεφαλική βλάβη και σε διπολική διαταραχή που δεν είχε αντιμετωπιστεί. Ωστόσο οι αντιδράσεις γύρω από τις εμφανίσεις του στην Ευρώπη παραμένουν ισχυρές.



Με στοιχεία από Reuters και The Guardian