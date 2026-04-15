ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο Κάνιε Γουέστ παγώνει τη συναυλία του στη Μασσαλία εν μέσω αντιδράσεων

The LiFO team
φωτογραφία: Getty images
0

Ο Κάνιε Γουέστ ανακοίνωσε την Τρίτη 14 Απριλίου ότι αναβάλλει μέχρι νεωτέρας τη συναυλία που είχε προγραμματίσει στη Μασσαλία.

Η εμφάνιση ήταν προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου στο Orange Vélodrome, όμως ο ίδιος έγραψε στο X ότι πήρε την απόφαση «ύστερα από πολλή σκέψη και περισυλλογή».

Η αναβολή ήρθε την ώρα που γαλλικά μέσα και διεθνή δημοσιεύματα μετέδιδαν ότι ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, αναζητούσε νομικό τρόπο για να μπλοκάρει τη συναυλία. Ο δήμαρχος της Μασσαλίας, Μπενουά Παγιάν, είχε δηλώσει ήδη από τον Μάρτιο ότι ο Γουέστ δεν είναι ευπρόσδεκτος στην πόλη, λέγοντας ότι δεν θέλει η Μασσαλία να γίνει βήμα για πρόσωπα που διακινούν μίσος και ναζιστική ρητορική.

Το θέμα αποκτά μεγαλύτερο βάρος επειδή έρχεται αμέσως μετά τη σύγκρουσή του με τις βρετανικές αρχές. Στις αρχές Απριλίου, η Βρετανία τού αρνήθηκε την είσοδο στη χώρα για να εμφανιστεί στο Wireless Festival του Λονδίνου, με αποτέλεσμα το φεστιβάλ να ακυρωθεί και να ανακοινωθούν επιστροφές χρημάτων για τα εισιτήρια. Οι αρχές είχαν επικαλεστεί τις προηγούμενες αντισημιτικές δηλώσεις του και την εξύμνηση του ναζισμού.

Ο Γουέστ, που χρησιμοποιεί πλέον επίσημα το όνομα Ye, είχε ζητήσει συγγνώμη τον Ιανουάριο με ολοσέλιδη καταχώριση στη Wall Street Journal, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του σε αδιάγνωστη εγκεφαλική βλάβη και σε διπολική διαταραχή που δεν είχε αντιμετωπιστεί. Ωστόσο οι αντιδράσεις γύρω από τις εμφανίσεις του στην Ευρώπη παραμένουν ισχυρές.
 

Με στοιχεία από Reuters και The Guardian

 

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Όποτε θελήσεις να κάνουμε έρωτα, απλώς πες το»: Η ιστορία αγάπης του Πίτερ Χούτζαρ και του Πολ Θεκ

Πολιτισμός / «Όποτε θελήσεις να κάνουμε έρωτα, απλώς πες το»: Η ιστορία αγάπης του Πίτερ Χούτζαρ και του Πολ Θεκ

Η νέα διπλή βιογραφία του Andrew Durbin φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον φωτογράφο Πίτερ Χούτζαρ και τον καλλιτέχνη Πολ Θεκ, δύο μορφές της νεοϋρκέζικης πρωτοπορίας που έζησαν, δημιούργησαν και αγάπησαν στη σκιά μιας εποχής που διαλύθηκε από το AIDS.
THE LIFO TEAM
Στο Coachella η Σαμπρίνα ανέβηκε για να γίνει μύθος και ο Μπίμπερ για να μείνει μόνος με το όνομά του

Πολιτισμός / Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Τζάστιν Μπίμπερ έδειξαν στο Coachella δύο πρόσωπα της ποπ

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ πήγε στο Coachella για να φτιάξει τον μύθο της. Ο Τζάστιν Μπίμπερ ανέβηκε στη σκηνή σχεδόν μόνο με το παρελθόν του. Κι έτσι, μέσα σε δύο νύχτες, το φεστιβάλ έδειξε δύο διαφορετικές ηλικίες της ποπ.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γιατί η Νίνα Σιμόν ακούγεται ακόμη σαν απειλή

Πολιτισμός / Γιατί η Νίνα Σιμόν ακούγεται ακόμη σαν απειλή

Με αφορμή την 60ή επέτειο του I Put a Spell on You και τις νέες κυκλοφορίες που ξαναφέρνουν τη Νίνα Σιμόν στο προσκήνιο, αξίζει να θυμηθούμε ότι δεν ήταν απλώς μια μεγάλη φωνή της τζαζ, της σόουλ ή του τραγουδιού διαμαρτυρίας. Ηταν η καλλιτέχνις που έκανε την αλήθεια να ακούγεται πιο επικίνδυνη από κάθε πόζα, και γι' αυτό η παρουσία της παραμένει ανήσυχα ζωντανή.
THE LIFO TEAM
Γιατί η ομορφιά χρειάζεται πάντα έναν «άσχημο» για να υπάρξει;

Πολιτισμός / Γιατί η ομορφιά χρειάζεται πάντα έναν «άσχημο» για να υπάρξει;

Η έκθεση Bellezza e Bruttezza στο Bozar των Βρυξελλών, που παρουσιάζεται έως τις 14 Ιουνίου, δείχνει ότι η δυτική ιδέα του ωραίου δεν γεννήθηκε μόνη της. Χτίστηκε απέναντι στο γήρας, τη γελοιότητα, την παραμόρφωση και το σώμα που θεωρήθηκε «λάθος». Κι έτσι μια μεγάλη έκθεση για την Αναγέννηση μιλά τελικά και για το βλέμμα που κουβαλάμε ακόμη.
THE LIFO TEAM
Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ ετοιμάζει μιούζικαλ για την κλοπή της Μόνα Λίζα

Πολιτισμός / Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ ετοιμάζει μιούζικαλ για την κλοπή της Μόνα Λίζα

Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ αποκάλυψε ότι δουλεύει πάνω σε νέο μιούζικαλ για την κλοπή της Μόνα Λίζα από το Λούβρο, τη διάσημη υπόθεση που μετέτρεψε τον πίνακα σε παγκόσμιο φαινόμενο
THE LIFO TEAM
Λίνα Μενδώνη: Προχωρά ο σχεδιασμός του εκσυγχρονισμού του Εθνικού Αρχαιολογικού και του Επιγραφικού Μουσείου

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Προχωρά ο σχεδιασμός του εκσυγχρονισμού του Εθνικού Αρχαιολογικού και του Επιγραφικού Μουσείου

«Ο συνολικός επανασχεδιασμός των εκθέσεων των δύο Μουσείων, βάσει και της επέκτασης-αναβάθμισης του κτηριακού συγκροτήματος θα αποδώσει ένα σύγχρονο μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας», τόνισε η υπουργός, Λίνα Μενδώνη
THE LIFO TEAM
Το ACID των Καννών ανακοίνωσε 9 «τολμηρές» ταινίες – με δύο σκηνοθέτες από το Ιράν

Πολιτισμός / Το ACID των Καννών ανακοίνωσε 9 «τολμηρές» ταινίες – με δύο σκηνοθέτες από το Ιράν

Η παράλληλη ενότητα των Καννών που έχει ταυτιστεί με την ανάδειξη νέων δημιουργών ανακοίνωσε το φετινό της πρόγραμμα με εννέα ταινίες από το Ιράν, την Ελβετία και τη Γαλλία. Το ACID επιμένει και φέτος σε πιο τολμηρές και λιγότερο προβλέψιμες επιλογές.
THE LIFO TEAM
Ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Χοακίν Φίνιξ ανάμεσα στους 1.000 καλλιτέχνες που αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount–Warner

Πολιτισμός / 1.000 καλλιτέχνες αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount–Warner

Ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και παραγωγοί του Χόλιγουντ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή κατά της συγχώνευσης Paramount και Warner Bros. Discovery, λέγοντας ότι το deal θα κάνει τη βιομηχανία πιο κλειστή και πιο ασφυκτική για δημιουργούς και εργαζομένους.
THE LIFO TEAM
Η Μπιόρκ ξεκαθαρίζει το τοπίο: το νέο άλμπουμ της έρχεται το 2027

Πολιτισμός / Η Μπιόρκ ξεκαθαρίζει το τοπίο: το νέο άλμπουμ της έρχεται το 2027

Η Μπιόρκ διέψευσε ότι το echolalia είναι ο τίτλος του επόμενου δίσκου της και εξήγησε ότι πρόκειται για το όνομα της νέας της έκθεσης στην Εθνική Πινακοθήκη της Ισλανδίας. Εκεί θα παρουσιαστεί μια εκδοχή νέου τραγουδιού, ενώ το ολοκληρωμένο άλμπουμ αναμένεται το 2027.
THE LIFO TEAM
ΛΟΥΚΑ ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΙΝΟ ΤΙΜΟΤΕ ΣΑΛΑΜΕ

Πολιτισμός / Ο Γκουαντανίνο υπερασπίζεται τον Σαλαμέ: «Πώς μπορεί ένα σχόλιο να εξελιχθεί σε παγκόσμια αντιπαράθεση;»

Ο Ιταλός σκηνοθέτης και παραγωγός ταινιών υπερασπίστηκε τον νεαρό ηθοποιό αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του για την όπερα και το μπαλέτο που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις
THE LIFO TEAM
 
 