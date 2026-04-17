Κάνιε Γουέστ: Ακυρώθηκε η συναυλία του στην Πολωνία

«Η συναυλία του Ye (Κάνιε Γουέστ), που είχε προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου 2026 στο Superauto.pl Silesian Stadium, δεν θα πραγματοποιηθεί για τυπικούς και νομικούς λόγους», όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του σταδίου.

Το υπουργείο Πολιτισμού της Πολωνίας είχε προηγουμένως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, την οποία επικαλέστηκε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ότι επιδιώκει να απαγορεύσει την εμφάνιση του Γουέστ στη χώρα.

«Οι ευρέως συζητημένες ενέργειες του Κάνιε Γουέστ, που συνδέονται με την προώθηση του ναζισμού, βρίσκονται σε προφανή αντίθεση με τις αξίες της Πολωνίας», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Marta Cienkowska.

Στη συνέχεια εξέφρασε την «σαφώς αρνητική της στάση» σχετικά με τη διεξαγωγή της συναυλίας στις 19 Ιουνίου και κάλεσε τους διοργανωτές «να μην διαθέτουν τον δημόσιο χώρο σε προωθητές εγκληματικής ιδεολογίας».

Μιλώντας στο Πολωνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (PAP), η Cienkowska είπε ότι «δεν μπορεί να φανταστεί» μια τέτοια συναυλία στην Πολωνία, «μια χώρα όπου άνθρωποι δολοφονήθηκαν στα γερμανικά ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης».

Καταδίκασε τον Γουέστ - ο οποίος πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Ye - ως καλλιτέχνη που «δηλώνει ανοιχτά ότι αγαπά τον Χίτλερ, προωθεί τη ναζιστική ιδεολογία και βγάζει χρήματα πουλώντας μπλουζάκια με τη σβάστικα».

Πρόσθεσε ότι η Βαρσοβία διαθέτει τα μέσα για να απαγορεύει την είσοδο ανεπιθύμητων προσώπων και, εάν χρειαστεί, «θα τα χρησιμοποιήσει».

Ακυρώσεις εμφανίσεων και απαγόρευση εισόδου στη Βρετανία

Ο Γουέστ είχε ανακοινώσει την Τρίτη ότι μια συναυλία που σχεδίαζε να δώσει στη γαλλική πόλη Μασσαλία αναβλήθηκε, μετά από αντιδράσεις των αρχών.

Την περασμένη εβδομάδα, η Βρετανία δήλωσε ότι του απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα, οδηγώντας στην ακύρωση φεστιβάλ στο Λονδίνο όπου επρόκειτο να εμφανιστεί για τρεις νύχτες τον Ιούλιο.

Ο 48χρονος μουσικός έχει χάσει θαυμαστές και αρκετές χορηγίες τα τελευταία χρόνια μετά από προκλητικές δηλώσεις και ενέργειες.

Έχει στο παρελθόν δηλώσει «αγαπώ τους Ναζί», έχει πουλήσει μπλουζάκια με σβάστικα στην ιστοσελίδα του και πέρυσι κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler», το οποίο απαγορεύτηκε από τις βασικές πλατφόρμες streaming.

Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, έβαλε ολοσέλιδη διαφήμιση στη Wall Street Journal για να δηλώσει ότι «δεν είμαι ναζί ούτε αντισημίτης» και ότι «αγαπώ τους Εβραίους». Απέδωσε τη συμπεριφορά του σε ένα «μανιακό επεισόδιο» που προκλήθηκε από διπολική διαταραχή.

Με πληροφορίες από france24.com

