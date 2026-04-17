Κάνιε Γουέστ: Ακυρώθηκε η συναυλία του στην Πολωνία

Η live εμφάνιση που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο ακυρώθηκε από τους διοργανωτές την Παρασκευή, μετά την καταδίκη των αντισημιτικών δηλώσεων του Κάνιε Γουέστ

Φωτογραφία: Getty Images
«Η συναυλία του Ye (Κάνιε Γουέστ), που είχε προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου 2026 στο Superauto.pl Silesian Stadium, δεν θα πραγματοποιηθεί για τυπικούς και νομικούς λόγους», όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του σταδίου.

Το υπουργείο Πολιτισμού της Πολωνίας είχε προηγουμένως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, την οποία επικαλέστηκε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ότι επιδιώκει να απαγορεύσει την εμφάνιση του Γουέστ στη χώρα.

«Οι ευρέως συζητημένες ενέργειες του Κάνιε Γουέστ, που συνδέονται με την προώθηση του ναζισμού, βρίσκονται σε προφανή αντίθεση με τις αξίες της Πολωνίας», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Marta Cienkowska.

Στη συνέχεια εξέφρασε την «σαφώς αρνητική της στάση» σχετικά με τη διεξαγωγή της συναυλίας στις 19 Ιουνίου και κάλεσε τους διοργανωτές «να μην διαθέτουν τον δημόσιο χώρο σε προωθητές εγκληματικής ιδεολογίας».

Μιλώντας στο Πολωνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (PAP), η Cienkowska είπε ότι «δεν μπορεί να φανταστεί» μια τέτοια συναυλία στην Πολωνία, «μια χώρα όπου άνθρωποι δολοφονήθηκαν στα γερμανικά ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης».

Καταδίκασε τον Γουέστ - ο οποίος πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Ye - ως καλλιτέχνη που «δηλώνει ανοιχτά ότι αγαπά τον Χίτλερ, προωθεί τη ναζιστική ιδεολογία και βγάζει χρήματα πουλώντας μπλουζάκια με τη σβάστικα».

Πρόσθεσε ότι η Βαρσοβία διαθέτει τα μέσα για να απαγορεύει την είσοδο ανεπιθύμητων προσώπων και, εάν χρειαστεί, «θα τα χρησιμοποιήσει».

Ακυρώσεις εμφανίσεων και απαγόρευση εισόδου στη Βρετανία

Ο Γουέστ είχε ανακοινώσει την Τρίτη ότι μια συναυλία που σχεδίαζε να δώσει στη γαλλική πόλη Μασσαλία αναβλήθηκε, μετά από αντιδράσεις των αρχών.

Την περασμένη εβδομάδα, η Βρετανία δήλωσε ότι του απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα, οδηγώντας στην ακύρωση φεστιβάλ στο Λονδίνο όπου επρόκειτο να εμφανιστεί για τρεις νύχτες τον Ιούλιο.

Ο 48χρονος μουσικός έχει χάσει θαυμαστές και αρκετές χορηγίες τα τελευταία χρόνια μετά από προκλητικές δηλώσεις και ενέργειες.

Έχει στο παρελθόν δηλώσει «αγαπώ τους Ναζί», έχει πουλήσει μπλουζάκια με σβάστικα στην ιστοσελίδα του και πέρυσι κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler», το οποίο απαγορεύτηκε από τις βασικές πλατφόρμες streaming.

Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, έβαλε ολοσέλιδη διαφήμιση στη Wall Street Journal για να δηλώσει ότι «δεν είμαι ναζί ούτε αντισημίτης» και ότι «αγαπώ τους Εβραίους». Απέδωσε τη συμπεριφορά του σε ένα «μανιακό επεισόδιο» που προκλήθηκε από διπολική διαταραχή.

Με πληροφορίες από france24.com

Στον κήπο της Τζούντι Ντεντς κάθε δέντρο θυμίζει κάποιον που έφυγε

Η Τζούντι Ντεντς μίλησε για τον κήπο του σπιτιού της στο νέο επεισόδιο του podcast Roots, αλλά αυτό που περιέγραψε δεν ήταν απλώς ένας κήπος. Ηταν ένας τόπος μνήμης, όπου τα δέντρα έχουν ονόματα, οι μυρωδιές κρατούν ζωντανό το παρελθόν και η φύση γίνεται παρηγοριά ακόμα κι όταν η όραση σχεδόν χάνεται.
Μήπως σου λείπει το μέλλον; Ο Μαρκ Φίσερ επιστρέφει μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

Το We Are Making a Film About Mark Fisher επιστρέφει στη σκέψη του Μαρκ Φίσερ όχι σαν ακαδημαϊκό μνημόσυνο αλλά σαν ζωντανό πολιτισμικό ερώτημα. Γιατί ένας θεωρητικός που έγραψε για χαμένα μέλλοντα και εξάντληση μοιάζει σήμερα πιο παρών από ποτέ;
Η Λίνα Μενδώνη κηρύσσοντας την έναρξη του συνεδρίου δήλωσε: «Η αναβίωση της ελληνικής χειροτεχνίας δεν αφορά μόνον στη διάσωση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αφορά στη διάσωση και τη μετάδοση στις νεότερες γενιές ενός τεράστιου πολιτιστικού κεφαλαίου»
Ο Ντε Νίρο λέει ότι η Αριάνα Γκράντε είναι η πιο αστεία συμπρωταγωνίστριά του

Η Αριάνα Γκράντε πρωταγωνιστεί στο νέο «Meet the Parents» δίπλα στον Μπεν Στίλερ και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο Ντε Νίρο είπε ότι είναι ίσως η πιο αστεία συμπρωταγωνίστρια με την οποία έχει δουλέψει ποτέ.
Ολίβια Ροντρίγκο ανοίγει τη νέα της εποχή με το «Drop Dead» στις Βερσαλλίες

Η Ολίβια Ροντρίγκο επέστρεψε με το «Drop Dead», το πρώτο τραγούδι από το τρίτο άλμπουμ της, που θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου. Το βίντεο, σε σκηνοθεσία της Πέτρα Κόλινς, γυρίστηκε στο Παλάτι των Βερσαλλιών.
Σιωπή, αμαρτία και θέαμα: τι ακριβώς κάνει τώρα ο Μαουρίτσιο Κατελάν

Ο φετινός Απρίλιος του Μαουρίτσιο Κατελάν είχε απ’ όλα: ένα βουβό γκαλά στο Σικάγο, μια γραμμή εξομολόγησης και τον πεσμένο Πάπα του σε νέα έκδοση 666 αντιτύπων. Το αποτέλεσμα δεν ήταν απλώς μια ακόμη πρόκληση, αλλά μια νέα υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο ο Ιταλός καλλιτέχνης μετατρέπει την τέχνη σε δημόσιο τελετουργικό.
Οι Massive Attack επέστρεψαν με τον Tom Waits και έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς

Το Boots on the Ground, η πρώτη νέα κυκλοφορία των Massive Attack από το 2020 και η πρώτη πρωτότυπη ηχογράφηση του Τομ Γουέιτς από το 2011, βγήκε στις 16 Απριλίου μαζί με ένα επτάλεπτο φιλμ από εικόνες διαδηλώσεων και επιχειρήσεων της ICE στις ΗΠΑ.
Η Πόλα Ρέγκο δεν ζωγράφισε ποτέ μικρές, ευγενικές παρηγοριές

Η έκθεση Paula Rego: Story Line που άνοιξε στη Victoria Miro στο Λονδίνο δεν επιστρέφει απλώς στα σχέδια μιας μεγάλης καλλιτέχνιδας. Ανοίγει ξανά έναν ολόκληρο κόσμο από γυναίκες, παραμύθια, βία, επιθυμία και σκοτεινή τρυφερότητα, την ώρα που ο γιος της προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το αλλόκοτο σύμπαν που άφησε πίσω της.
ΓΑΛΛΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ Bernard-Henri Lévy

Στην πρωτοφανή αυτή μαζική αποχώρηση συμμετέχουν δεκάδες γνωστοί συγγραφείς, μεταξύ των οποίων ο φιλόσοφος Bernard-Henri Lévy και η φεμινίστρια συγγραφέας Virginie Despentes
ΕΣΩ 2026: Η μεγαλύτερη διοργάνωση για το Design και την Αρχιτεκτονική επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής

Η φετινή θεματική «Διαπραγμάτευση, όχι Συμβιβασμός. Ο Σχεδιασμός ως Διάλογος ανάμεσα στη Γη, την Τεχνολογία και τον Άνθρωπο» μας καλεί να επανεξετάσουμε την αρχιτεκτονική ως συνεχή διαδικασία διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε πολλαπλούς συντελεστές.
Η Ζάχα Χαντίντ και το τίμημα του να μη μικραίνεις

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό της, το αρχείο με τα 1.200 ρούχα της Ζάχα Χαντίντ στο Λονδίνο δεν φωτίζει απλώς τη «fashion πλευρά» της. Φέρνει ξανά μπροστά μια γυναίκα που έκανε τη φόρμα τρόπο παρουσίας και ξανανοίγει ένα γνώριμο ερώτημα: πόσες γυναίκες αρχίζουν να διαβάζονται ως πρόβλημα τη στιγμή ακριβώς που σταματούν να μικραίνουν τον εαυτό τους;
