Κάνιε Γουέστ: Στον «αέρα» η ευρωπαϊκή περιοδεία του

Η ευρωπαϊκή περιοδεία του Κάνιε Γουέστ βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, καθώς διαδοχικές ακυρώσεις συναυλιών έρχονται να εντείνουν τις αντιδράσεις γύρω από το πρόσωπό του.

Αφορμή αποτελούν οι επανειλημμένες αντισημιτικές δηλώσεις του Κάνιε Γουέστ και οι ενέργειές του, που έχουν προκαλέσει έντονη κατακραυγή.

Στην Ελβετία, η FC Basel απέρριψε αίτημα για συναυλία του στο στάδιό της, επικαλούμενη τις αξίες της. Παράλληλα, στην Πολωνία ακυρώθηκε προγραμματισμένη εμφάνιση, έπειτα από παρέμβαση του υπουργείου Πολιτισμού.

Η υπουργός Πολιτισμού συγκεκριμένα, κατηγόρησε τον καλλιτέχνη για προώθηση ναζιστικών ιδεών, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι ασύμβατο με την ιστορική μνήμη της χώρας.

Ευρύτερες αντιδράσεις στην Ευρώπη για τον Κάνιε Γουεστ

Αντίστοιχες κινήσεις έχουν σημειωθεί και σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία συναυλία αναβλήθηκε, ενώ η Βρετανία μπλόκαρε την είσοδό του στη χώρα, οδηγώντας σε ακύρωση συμμετοχής του σε φεστιβάλ στο Λονδίνο.

Πλέον, μόνο λίγοι σταθμοί της περιοδείας παραμένουν ενεργοί, σε χώρες όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία.

Ο Κάνιε Γουέστ έχει προκαλέσει επανειλημμένα αντιδράσεις, εκφράζοντας θαυμασμό για τον Χίτλερ και προωθώντας ναζιστικά σύμβολα. Παρά τις κατά καιρούς απολογίες του, οι δηλώσεις αυτές συνεχίζουν να επηρεάζουν τη δημόσια εικόνα και την καριέρα του.

Οι συνεχείς ακυρώσεις δημιουργούν αμφιβολίες για το αν η περιοδεία θα ολοκληρωθεί. Το ζήτημα έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της μουσικής, ανοίγοντας ευρύτερη συζήτηση για τα όρια της δημόσιας έκφρασης και ευθύνης.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Κάνιε Γουέστ: Ακυρώθηκε η συναυλία του στην Πολωνία