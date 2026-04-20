Κάνιε Γουέστ: Στον «αέρα» η ευρωπαϊκή περιοδεία του

Οι διαδοχικές ακυρώσεις συναυλιών του εντείνουν τις αντιδράσεις γύρω από το πρόσωπό του

The LiFO team
Φωτ. αρχείου Κάνιε Γουεστ / Getty Images
Η ευρωπαϊκή περιοδεία του Κάνιε Γουέστ βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, καθώς διαδοχικές ακυρώσεις συναυλιών έρχονται να εντείνουν τις αντιδράσεις γύρω από το πρόσωπό του.

Αφορμή αποτελούν οι επανειλημμένες αντισημιτικές δηλώσεις του Κάνιε Γουέστ και οι ενέργειές του, που έχουν προκαλέσει έντονη κατακραυγή.

Στην Ελβετία, η FC Basel απέρριψε αίτημα για συναυλία του στο στάδιό της, επικαλούμενη τις αξίες της. Παράλληλα, στην Πολωνία ακυρώθηκε προγραμματισμένη εμφάνιση, έπειτα από παρέμβαση του υπουργείου Πολιτισμού.

Η υπουργός Πολιτισμού συγκεκριμένα, κατηγόρησε τον καλλιτέχνη για προώθηση ναζιστικών ιδεών, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι ασύμβατο με την ιστορική μνήμη της χώρας.

Ευρύτερες αντιδράσεις στην Ευρώπη για τον Κάνιε Γουεστ

Αντίστοιχες κινήσεις έχουν σημειωθεί και σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία συναυλία αναβλήθηκε, ενώ η Βρετανία μπλόκαρε την είσοδό του στη χώρα, οδηγώντας σε ακύρωση συμμετοχής του σε φεστιβάλ στο Λονδίνο.

Πλέον, μόνο λίγοι σταθμοί της περιοδείας παραμένουν ενεργοί, σε χώρες όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία.

Ο Κάνιε Γουέστ έχει προκαλέσει επανειλημμένα αντιδράσεις, εκφράζοντας θαυμασμό για τον Χίτλερ και προωθώντας ναζιστικά σύμβολα. Παρά τις κατά καιρούς απολογίες του, οι δηλώσεις αυτές συνεχίζουν να επηρεάζουν τη δημόσια εικόνα και την καριέρα του.

Οι συνεχείς ακυρώσεις δημιουργούν αμφιβολίες για το αν η περιοδεία θα ολοκληρωθεί. Το ζήτημα έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της μουσικής, ανοίγοντας ευρύτερη συζήτηση για τα όρια της δημόσιας έκφρασης και ευθύνης.

Με πληροφορίες από Guardian

 
ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ

Διεθνή / Λίβανος: Oι πολίτες επιστρέφουν μετά την εύθραυστη εκεχειρία αντικρίζοντας εικόνες καταστροφής

«Μου είπαν ότι το σπίτι μου έχει καταστραφεί, αλλά ήθελα να το δω με τα μάτια μου» - Κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, δρόμοι έχουν καταστραφεί και πολλές κατοικίες είχαν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές από αεροπορικά πλήγματα
THE LIFO TEAM
ΙΤΑΛΙΑ ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΕΛΟΝΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Διεθνή / Ιταλία: Μπόνους σε δικηγόρους για να πείθουν τους μετανάστες-πελάτες τους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

Το ακριβές ποσό δεν καθορίζεται στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μελόνι, ωστόσο σύμφωνα με εκτιμήσεις του ιταλικού Τύπου ανέρχεται περίπου στα 615 ευρώ
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΠΥΡΑΥΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

Διεθνή / Ιράν: «Ανανεώνουμε το οπλοστάσιό μας ταχύτερα από πριν» - Βίντεο από υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, απαθανατίζει τον διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, να επιθεωρεί υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις άγνωστης τοποθεσίας
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΚΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ

Διεθνή / Η κρίση στο Ιράν παραμερίζει τα οικονομικά προβλήματα της Ευρώπης από την ατζέντα της Συνόδου Κορυφής

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναμένεται να ανατρέψει τα σχέδια των ηγετών να συζητήσουν την οικονομία και τον προϋπολογισμό της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα
THE LIFO TEAM
 
 