Ο John Lithgow σκέφτηκε να αφήσει το Harry Potter λόγω της J.K. Rowling

Ο John Lithgow. Φωτ.: Raphael Gaultier
Ο John Lithgow είπε στους New York Times ότι σκέφτηκε να αποχωρήσει από τη νέα σειρά Harry Potter, μετά τις αντιδράσεις για τη σύνδεση του project με τη J.K. Rowling και τις anti-trans θέσεις της, αλλά τελικά αποφάσισε να παραμείνει.

Στη συνέντευξή του στους New York Times, ο 80χρονος ηθοποιός λέει ότι δεν έχει γνωρίσει ποτέ προσωπικά τη Rowling και ότι δεν συμφωνεί με όσα έχει πει για τα trans ζητήματα. Υπερασπίστηκε πάντως την απόφασή του να αναλάβει τον ρόλο του Dumbledore, λέγοντας ότι τα βιβλία του Harry Potter στέκονται απέναντι στη μισαλλοδοξία και τον φανατισμό.

Το θέμα επανήλθε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συμμετοχή του στη σειρά, ανάμεσά τους και σχόλια από το non-binary συμπρωταγωνιστικό του πρόσωπο στο Jimpa, Aud Mason-Hyde, που είχε πει ότι η επιλογή του ήταν «κάπως πληγωτική». Ο Lithgow παραδέχεται ότι επηρεάστηκε από την κριτική και ότι σκέφτηκε να αποχωρήσει, χωρίς όμως να το κάνει.

Η νέα τηλεοπτική μεταφορά του Harry Potter ετοιμάζεται από το HBO, με τη Francesca Gardiner ως writer-showrunner και τον Mark Mylod στην εκτελεστική παραγωγή και τη σκηνοθεσία επεισοδίων. Ο Lithgow έχει αναλάβει τον ρόλο του Albus Dumbledore σε μια παραγωγή που συζητιέται έντονα πριν ακόμη κάνει πρεμιέρα.

Η δήλωσή του δεν αλλάζει κάτι πρακτικά για τη σειρά, δείχνει όμως ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από τη Rowling και τις τρανσφοβικές θέσεις της συνεχίζει να ακολουθεί το project και τα πρόσωπα που συνδέονται μαζί του.

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παρουσιάζει την έκθεση «Jeff Koons: Αφροδίτη του Lespugue»

Πολιτισμός / Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παρουσιάζει την έκθεση «Jeff Koons: Αφροδίτη του Lespugue»

Τι μπορεί να συνδέει ένα μικρό προϊστορικό ειδώλιο σκαλισμένο σε χαυλιόδοντα μαμούθ πριν από περίπου 28.000 χρόνια με ένα μνημειακό γλυπτό Aφροδίτης από ανακλαστικό ανοξείδωτο χάλυβα στον 21ο αιώνα;
Αγάπα με! Οι Inez & Vinoodh γιορτάζουν 40 χρόνια κοινής ματιάς με μεγάλη αναδρομική έκθεση στη Χάγη

Πολιτισμός / Αγάπα με! Οι Inez & Vinoodh γιορτάζουν 40 χρόνια πορείας με μια αναδρομική έκθεση

Το Kunstmuseum Den Haag παρουσιάζει από τις 21 Μαρτίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2026 τη μεγάλη αναδρομική έκθεση Can Love Be a Photograph: 40 Years of Inez & Vinoodh. Με αφορμή τα 40 χρόνια της κοινής τους πορείας, το διάσημο φωτογραφικό δίδυμο μιλά για τη φωτογραφία ως πράξη αγάπης και για μια εικόνα που κινείται ανάμεσα στη μόδα, την τέχνη και την επινόηση της πραγματικότητας
Τι ψάχνει ένας γιος όταν ψάχνει την αλήθεια για τον πατέρα του;

Πολιτισμός / Τι ψάχνει ένας γιος όταν ψάχνει την αλήθεια για τον πατέρα του;

Το νέο memoir του Tom Junod χρησιμοποιεί τα οικογενειακά μυστικά, τις αποκαλύψεις και τη δημοσιογραφική έρευνα όχι μόνο για να ξαναδεί έναν χαρισματικό και σκοτεινό πατέρα, αλλά και για να ανοίξει ένα μεγαλύτερο ερώτημα γύρω από τον ανδρισμό, την κληρονομιά και την αλήθεια.
