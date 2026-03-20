Ο Harry Lighton του Pillion επιλέχθηκε για το La Résidence του Φεστιβάλ Καννών

Ο Harry Lighton του Pillion περνά στο επόμενο στάδιο μετά τη δυνατή πρώτη εμφάνισή του στις Κάννες, με την επιλογή του για το La Residence του φεστιβάλ.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Harry Lighton του Pillion επιλέχθηκε για το La Résidence του Φεστιβάλ Καννών Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
Ο Harry Lighton, ο σκηνοθέτης του Pillion, είναι ένας από τους έξι νέους δημιουργούς που επιλέχθηκαν για την 51η session του La Residence του Φεστιβάλ Καννών, του προγράμματος ανάπτυξης σεναρίου για πρώτο ή δεύτερο μεγάλου μήκους φιλμ. Η νέα περίοδος του προγράμματος τρέχει από τις 16 Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Η επιλογή λειτουργεί και ως φυσική συνέχεια της περσινής διαδρομής του Lighton στις Κάννες. Το Pillion, το πρώτο του μεγάλου μήκους, είχε παρουσιαστεί στο Un Certain Regard το 2025 και του χάρισε το βραβείο σεναρίου της ενότητας.

Ο Harry Lighton του Pillion επιλέχθηκε για το La Résidence του Φεστιβάλ Καννών Facebook Twitter
Harry Lighton © Chris Harris / Emma Branderhorst © Dick-van-der-Lecq / Joecar Hanna © DR / Saulė Bliuvaitė © Aris Rammos / Oliver McGoldrick © Andrey Francis / Mansi Maheshwari © DR

Μαζί με τον Lighton επιλέχθηκαν επίσης οι Emma Branderhorst, Joecar Hanna, Saule Bliuvaite, Mansi Maheshwari και Oliver McGoldrick. Η La Residence υποδέχεται κάθε χρόνο 12 ανερχόμενους filmmakers σε δύο κύκλους και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα ανάπτυξης του φεστιβάλ για τη συγγραφή νέων έργων.

Το πρόγραμμα έχει αποκτήσει με τα χρόνια ιδιαίτερο κύρος και χάρη στους alumni του, ανάμεσά τους οι Lucrecia Martel, Michel Franco, Laszlo Nemes, Lukas Dhont, Nadine Labaki και Payal Kapadia. Για τον Lighton, που βγήκε από τις περσινές Κάννες με ένα από τα πιο συζητημένα ντεμπούτα της χρονιάς, η ένταξη στη La Residence μοιάζει με το επόμενο καθαρό βήμα.

