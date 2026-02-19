Νέα τραγούδια κυκλοφορούν οι U2 με πολιτικές αιχμές - Αναφορά και στην ICE

Το ροκ συγκρότημα U2 κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά ένα «επαναστατικό», πολιτικά φορτισμένο EP με τίτλο «Days Of Ash».

Η νέα κυκλοφορία περιλαμβάνει έξι κομμάτια τα οποία η μπάντα έχει περιγράψει ως απάντηση στα τρέχοντα γεγονότα.

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου, τέσσερα από τα πέντε κομμάτια «αφορούν άτομα – μια μητέρα, έναν πατέρα, μια έφηβη – των οποίων η ζωή τερματίστηκε βίαια. Ένας στρατιώτης που θα προτιμούσε να τραγουδάει, αλλά είναι έτοιμος να πεθάνει για την ελευθερία της χώρας του».

Τα νέα τραγούδια των U2

Το πρώτο κομμάτι, «American Obituary», αναφέρεται στην τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη Μινεσότα στις 7 Ιανουαρίου, όταν η Ρενέ Γκουντ σκοτώθηκε από πυροβολισμό ενός αξιωματικού της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Το τραγούδι έχει τους εξής στίχους: «Η Ρενέ Γκουντ γεννήθηκε για να πεθάνει ελεύθερη / Αμερικανίδα μητέρα τριών παιδιών / Έβδομη ημέρα του Ιανουαρίου / Μια σφαίρα για κάθε παιδί, βλέπεις / Το χρώμα των ματιών της / 930 Μινεάπολη / Για να βεβηλώσει την οικογενειακή ευτυχία / Τρεις σφαίρες εκτοξεύονται, τρία μωρά δέχονται φιλιά / Η Ρενέ η εγχώρια τρομοκράτης;»

Το μουσικό βίντεο που συνοδεύει την κυκλοφορία του τραγουδιού δείχνει αποσπάσματα από το Άγαλμα της Ελευθερίας με τα μάτια του καλυμμένα με τη λέξη «REDACTED», σκηνές από πορείες και γκράφιτι με τη φράση: «America Wake Up» (Αμερική, ξύπνα).

Οι στίχοι «Η Αμερική θα ξεσηκωθεί ενάντια στον λαό του ψεύδους» προβάλλουν πάνω από την εικόνα του Αγάλματος της Ελευθερίας που φοράει μια τυπική κόκκινη και υπερμεγέθη γραβάτα του Τραμπ.

Σε άλλο σημείο του EP, το «The Tears Of Things» εξετάζει πώς μπορεί κανείς να ζήσει με συμπόνια σε μια εποχή βίας, ενώ το «Song of the Future» γράφτηκε για να τιμήσει τη ζωή της 16χρονης Σαρίνα Εσμαϊλζαντέχ, μιας από τις χιλιάδες ιρανές μαθήτριες που βγήκαν στους δρόμους ως μέρος του κινήματος «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» το 2022. Η Εσμαϊλζαντέχ συνελήφθη από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και πέθανε από τα τραύματά της.

Το «Wildpeace» βασίζεται σε ένα ποίημα του Ισραηλινού ποιητή Γιεχουντά Αμιχάι, ενώ το «One Life At A Time» είναι αφιερωμένο στον Παλαιστίνιο πατέρα τριών παιδιών και δάσκαλο Αουντάχ Χαθαλέεν, ο οποίος σκοτώθηκε στο χωριό του στη Δυτική Όχθη από έναν Ισραηλινό έποικο πέρυσι.

Το EP κλείνει με ένα τραγούδι με τίτλο «Yours Eternally», το οποίο είναι μια συνεργασία με τον Εντ Σίραν και τον Ουκρανό μουσικό που έγινε στρατιώτης Τάρας Τοπόλια. Το κομμάτι είναι γραμμένο με τη μορφή επιστολής από έναν στρατιώτη σε ενεργό υπηρεσία και συνοδεύεται από ένα σύντομο ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία του Ουκρανού κινηματογραφιστή και σκηνοθέτη Ίλια Μικχέιλους. Η ταινία καταγράφει την καθημερινή ζωή των στρατιωτών που πολεμούν στην πρώτη γραμμή του πολέμου και θα κυκλοφορήσει την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Bono ανακοίνωσε επίσης ότι ένα πλήρες άλμπουμ με νέο υλικό θα κυκλοφορήσει αργότερα το 2026.

Με πληροφορίες από Euronews