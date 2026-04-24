Μπιενάλε Βενετίας: Δεν θα βραβευθούν καλλιτέχνες χωρών που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου

Η κριτική επιτροπή της Μπιενάλε της Βενετίας δήλωσε ότι δεν θα απονείμει βραβεία σε καλλιτέχνες από χώρες των οποίων οι ηγέτες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, σε μια δήλωση που φαίνεται να στοχεύει τη Ρωσία και το Ισραήλ.

Η πενταμελής κριτική επιτροπή της έκθεσης τέχνης δήλωσε ότι είναι προσηλωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σε συνέχεια του οράματος που καθιέρωσε η Κόγιο Κούο, η επιμελήτρια που είχε διοριστεί για να ηγηθεί της διοργάνωσης της Μπιενάλε του 2026 πριν από τον θάνατό της πέρυσι.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή θα απέχει από την εξέταση των υποψηφιοτήτων εκείνων των χωρών των οποίων οι ηγέτες έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC).

Η κριτική επιτροπή είναι αρμόδια για την ανάδειξη των νικητών μεταξύ των 110 καλλιτεχνών που συμμετέχουν στην εκδήλωση, η οποία ξεκινά στις 9 Μαΐου.

Η ανακοίνωση για την Μπιενάλε της Βενετίας

Η ανακοίνωση δεν ανέφερε τη Ρωσία και το Ισραήλ, αλλά ο δήμαρχος της Βενετίας, Λουίτζι Μπρουγκνάρο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κριτική επιτροπή είχε αποστείλει στο δημοτικό συμβούλιο επιστολή στην οποία ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να απονείμει βραβεία σε καλλιτέχνες των οποίων οι κυβερνήσεις αποτελούν αντικείμενο έρευνας από το ΔΠΔ. Ο Μπρουγκνάρο πρόσθεσε: «Είναι μια ανεξάρτητη επιλογή την οποία σεβόμαστε».

Το ΔΠΔ έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, για φερόμενα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά παιδιών στην Ουκρανία, και για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

Οι διοργανωτές της Μπιενάλε έχουν δεχτεί έντονη κριτική επειδή επέτρεψαν στη Ρωσία να ανοίξει εκ νέου το περίπτερό της στην εκδήλωση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 22 Νοεμβρίου. Η δήλωση της κριτικής επιτροπής, η οποία ορίστηκε από την Κούο, ήρθε την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι είχε αποστείλει επιστολή στους διοργανωτές, στην οποία ανέφερε ότι σχεδίαζε να καταργήσει ή να αναστείλει τη χρηματοδότηση ύψους 2 εκατ. ευρώ για την έκθεση, λόγω της συμμετοχής της Ρωσίας. Η Μπιενάλε έχει 30 ημέρες για να απαντήσει.

Η συμμετοχή της Ρωσίας

Η κυβέρνηση της Ιταλίας έχει επίσης έρθει σε σύγκρουση με τη Μπιενάλε σχετικά με την επανένταξη της Ρωσίας, με τον υπουργό Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζούλι, να δηλώνει ότι η απόφαση ελήφθη «εντελώς ανεξάρτητα από το Ίδρυμα της Μπιενάλε, παρά την αντίθεση της ιταλικής κυβέρνησης».

Τον Φεβρουάριο του 2022, λίγες ημέρες μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Μπιενάλε καταδίκασε την επιθετικότητα και απαγόρευσε την πρόσβαση στην εκδήλωση εκείνης της χρονιάς σε οποιονδήποτε είχε σχέση με το Κρεμλίνο.

Αν και δεν απέκλεισε ποτέ επίσημα τη Ρωσία από τη συμμετοχή, η χώρα απουσίαζε το 2022 και το 2024.

Τον Μάρτιο, αξιωματούχοι της ουκρανικής κυβέρνησης προέτρεψαν τους διοργανωτές να επανεξετάσουν τη συμμετοχή της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι η Μπιενάλε δεν πρέπει να γίνει «σκηνή για την αποκατάσταση της εικόνας… των εγκλημάτων πολέμου».

Με πληροφορίες από Guardian