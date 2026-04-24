Μπιενάλε Βενετίας: Δεν θα βραβευθούν καλλιτέχνες χωρών που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου

Η κριτική επιτροπή δήλωσε ότι έχει ως στόχο την «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»

Η κριτική επιτροπή της Μπιενάλε της Βενετίας δήλωσε ότι δεν θα απονείμει βραβεία σε καλλιτέχνες από χώρες των οποίων οι ηγέτες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, σε μια δήλωση που φαίνεται να στοχεύει τη Ρωσία και το Ισραήλ.

Η πενταμελής κριτική επιτροπή της έκθεσης τέχνης δήλωσε ότι είναι προσηλωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σε συνέχεια του οράματος που καθιέρωσε η Κόγιο Κούο, η επιμελήτρια που είχε διοριστεί για να ηγηθεί της διοργάνωσης της Μπιενάλε του 2026 πριν από τον θάνατό της πέρυσι.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή θα απέχει από την εξέταση των υποψηφιοτήτων εκείνων των χωρών των οποίων οι ηγέτες έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC).

Η κριτική επιτροπή είναι αρμόδια για την ανάδειξη των νικητών μεταξύ των 110 καλλιτεχνών που συμμετέχουν στην εκδήλωση, η οποία ξεκινά στις 9 Μαΐου.

Η ανακοίνωση για την Μπιενάλε της Βενετίας

Η ανακοίνωση δεν ανέφερε τη Ρωσία και το Ισραήλ, αλλά ο δήμαρχος της Βενετίας, Λουίτζι Μπρουγκνάρο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κριτική επιτροπή είχε αποστείλει στο δημοτικό συμβούλιο επιστολή στην οποία ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να απονείμει βραβεία σε καλλιτέχνες των οποίων οι κυβερνήσεις αποτελούν αντικείμενο έρευνας από το ΔΠΔ. Ο Μπρουγκνάρο πρόσθεσε: «Είναι μια ανεξάρτητη επιλογή την οποία σεβόμαστε».

Το ΔΠΔ έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, για φερόμενα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά παιδιών στην Ουκρανία, και για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

Οι διοργανωτές της Μπιενάλε έχουν δεχτεί έντονη κριτική επειδή επέτρεψαν στη Ρωσία να ανοίξει εκ νέου το περίπτερό της στην εκδήλωση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 22 Νοεμβρίου. Η δήλωση της κριτικής επιτροπής, η οποία ορίστηκε από την Κούο, ήρθε την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι είχε αποστείλει επιστολή στους διοργανωτές, στην οποία ανέφερε ότι σχεδίαζε να καταργήσει ή να αναστείλει τη χρηματοδότηση ύψους 2 εκατ. ευρώ για την έκθεση, λόγω της συμμετοχής της Ρωσίας. Η Μπιενάλε έχει 30 ημέρες για να απαντήσει.

Η συμμετοχή της Ρωσίας

Η κυβέρνηση της Ιταλίας έχει επίσης έρθει σε σύγκρουση με τη Μπιενάλε σχετικά με την επανένταξη της Ρωσίας, με τον υπουργό Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζούλι, να δηλώνει ότι η απόφαση ελήφθη «εντελώς ανεξάρτητα από το Ίδρυμα της Μπιενάλε, παρά την αντίθεση της ιταλικής κυβέρνησης».

Τον Φεβρουάριο του 2022, λίγες ημέρες μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Μπιενάλε καταδίκασε την επιθετικότητα και απαγόρευσε την πρόσβαση στην εκδήλωση εκείνης της χρονιάς σε οποιονδήποτε είχε σχέση με το Κρεμλίνο.

Αν και δεν απέκλεισε ποτέ επίσημα τη Ρωσία από τη συμμετοχή, η χώρα απουσίαζε το 2022 και το 2024.

Τον Μάρτιο, αξιωματούχοι της ουκρανικής κυβέρνησης προέτρεψαν τους διοργανωτές να επανεξετάσουν τη συμμετοχή της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι η Μπιενάλε δεν πρέπει να γίνει «σκηνή για την αποκατάσταση της εικόνας… των εγκλημάτων πολέμου».

Με πληροφορίες από Guardian

Το Βατικανό πάει στη Βενετία με FKA twigs, Μπράιαν Ίνο και μια ηχητική προσευχή

Πολιτισμός / Το Βατικανό πάει στη Βενετία με FKA twigs, Μπράιαν Ίνο και μια ηχητική προσευχή

Το Βατικανό ανακοίνωσε το περίπτερό του για τη Μπιενάλε της Βενετίας 2026, με την FKA twigs, τον Μπράιαν Ίνο, την Πάτι Σμιθ, τον Τζιμ Τζάρμους και άλλους καλλιτέχνες να συμμετέχουν σε ένα ηχητικό εγχείρημα εμπνευσμένο από τη ζωή και την κληρονομιά της Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν
THE LIFO TEAM
Το έργο της Gabrielle Goliath που αποκλείστηκε για τη Γάζα θα παρουσιαστεί τελικά στη Βενετία

Πολιτισμός / Το έργο της Gabrielle Goliath που αποκλείστηκε λόγω αναφορών στη Γάζα θα παρουσιαστεί τελικά στη Βενετία

Το Elegy της Gabrielle Goliath, που αποκλείστηκε από το περίπτερο της Νότιας Αφρικής λόγω της αναφοράς του στη Γάζα, θα παρουσιαστεί τελικά ανεξάρτητα στη Βενετία, ενώ το επίσημο περίπτερο της χώρας θα μείνει άδειο.
THE LIFO TEAM

Γιατί όλοι τρέχουν ακόμα στα σκαλιά του Rocky;

Πολιτισμός / Γιατί όλοι τρέχουν ακόμα στα σκαλιά του Rocky;

Το αυθεντικό άγαλμα του Rocky μπαίνει για πρώτη φορά μέσα στο Philadelphia Museum of Art, το μουσείο που κάποτε δεν ήξερε αν το ήθελε. Με έργα των Κιθ Χάρινγκ, Άντι Γουόρχολ, Κάρα Γουόκερ και Κάρι Μέι Γουίμς, η έκθεση Rising Up εξετάζει πώς ένα κινηματογραφικό αντικείμενο έγινε λαϊκό μνημείο μιας πόλης.
THE LIFO TEAM
Ένα νέο μουσείο στην Πορτογαλία ανοίγει πρώτα για τους εργάτες που το έχτισαν

Πολιτισμός / Ένα νέο μουσείο στην Πορτογαλία ανοίγει πρώτα για τους εργάτες που το έχτισαν

Το MuzeuThought and Contemporary Art DST ανοίγει στην Μπράγκα με έργα των Ναν Γκόλντιν, Άλεξ Κατς, Φραντσέσκο Κλεμέντε και Φραντς Βεστ. Πριν υποδεχτεί το κοινό, όμως, θα ανοίξει αποκλειστικά για τους εργαζόμενους του DST Group, της κατασκευαστικής εταιρείας που βρίσκεται πίσω από τη συλλογή και το κτίριο.
THE LIFO TEAM
Το Claude μπαίνει στα πιο κλειστά πάρτι των Καννών: Ο «βοηθός» που έγινε συνδαιτυμόνας

Πολιτισμός / Το Claude μπαίνει στα πιο κλειστά πάρτι των Καννών: Ο «βοηθός» που έγινε συνδαιτυμόνας

Ο Ντάριο Αμοντέι, CEO της Anthropic, θα συνδιοργανώσει με τον Γκρέιντον Κάρτερ και τον Μπράιαν Λορντ της CAA ένα από τα πιο περιζήτητα πάρτι του Φεστιβάλ Καννών. Η είδηση έρχεται την ώρα που το Χόλιγουντ εξακολουθεί να κοιτάζει την τεχνητή νοημοσύνη με φόβο, γοητεία και καχυποψία.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Νταϊάνα Ρος κόπηκε από τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον

Πολιτισμός / Η Νταϊάνα Ρος κόπηκε από τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον

Η Κατ Γκράχαμ είχε γυρίσει σκηνές ως Νταϊάνα Ρος στο Michael, όμως αποκάλυψε ότι ο ρόλος της δεν υπάρχει στο τελικό μοντάζ λόγω «νομικών παραμέτρων». Η απουσία της Ρος ανοίγει ακόμη μία συζήτηση γύρω από το τι χωρά και τι μένει έξω από τη νέα βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον.
THE LIFO TEAM
Η Αν Χάθαγουεϊ έπαιξε μια pop star και κατάλαβε ότι δεν θέλει να γίνει ποτέ μία

Πολιτισμός / Η Αν Χάθαγουεϊ έπαιξε μια pop star και κατάλαβε ότι δεν θέλει να γίνει ποτέ μία

Στο Mother Mary, η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται μια μεγάλη pop star, με τραγούδια των FKA Twigs, Jack Antonoff και Charli xcx. Η εμπειρία, όπως είπε, τη βοήθησε να καταλάβει ότι η pop μουσική απαιτεί μια «αβίαστη δύναμη» και μια δημόσια έκθεση του εαυτού που δεν της ταιριάζει.
THE LIFO TEAM
Ο Έλιοτ Πέιτζ αφηγείται ντοκιμαντέρ για την queer ζωή στο ζωικό βασίλειο

Πολιτισμός / Ο Έλιοτ Πέιτζ θυμίζει ότι η φύση ήταν queer πριν από εμάς σε νέο ντοκιμαντέρ

Το Second Nature, με αφηγητή και συμπαραγωγό τον Έλιοτ Πέιτζ, εξερευνά ομόφυλες σχέσεις, αλλαγές φύλου και μητριαρχικές κοινωνίες σε περισσότερα από 1.500 είδη ζώων, αμφισβητώντας με επιστημονικά στοιχεία την ιδέα ότι η φύση υπήρξε αποκλειστικά straight.
THE LIFO TEAM
Μετά το «Baby Reindeer», ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το σκοτεινό «Half Man»

Πολιτισμός / Μετά το «Baby Reindeer», ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το σκοτεινό «Half Man»

Ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το «Half Man» σε έναν ρόλο που τον βγάζει εντελώς έξω από τη γνώριμη περσόνα του. Στις Κάννες μίλησε για την ανδρική βία, τη σωματική μεταμόρφωση και το γιατί η αυθεντικότητα είναι, για εκείνον, το μόνο αληθινό μυστικό μιας επιτυχίας.
THE LIFO TEAM
Από τη «Χορτοφάγο» στο Light and Thread: γιατί η Χαν Κανγκ μιλά σήμερα για την τέχνη σαν ανάγκη επιβίωσης

Πολιτισμός / Από τη «Χορτοφάγο» στο Light and Thread: γιατί η Χαν Κανγκ μιλά σήμερα για την τέχνη σαν ανάγκη επιβίωσης

Με αφορμή το Light and Thread, το πρώτο της nonfiction βιβλίο στα αγγλικά, η νομπελίστρια Χαν Κανγκ μιλά για τη βία, το πένθος, τη μνήμη και τη γραφή ως πράξη επιμονής. Και για το ελληνικό κοινό που έχει ήδη αγαπήσει τη «Χορτοφάγο» και το «Μάθημα ελληνικών», θυμίζει γιατί η λογοτεχνία της δεν παρηγορεί από τον κόσμο, αλλά σε εμποδίζει να νεκρωθείς μέσα του.
THE LIFO TEAM
Turner Prize 2026: Μια βραχεία λίστα με έντονο πολιτικό φορτίο και γλυπτική ουσία.

Πολιτισμός / Ανακοινώθηκε η βραχεία λίστα του Turner Prize 2026

Ανακοινώθηκε η βραχεία λίστα του Turner Prize 2026, με τους Σιμίον Μπάρκλεϊ, Κίρα Φρέιζε, Μαργκερίτ Ιμιό και Τανόα Σάσρακου να διεκδικούν το σημαντικότερο βρετανικό βραβείο σύγχρονης τέχνης. Η φετινή τετράδα δίνει έμφαση στην εγκατάσταση και την περφόρμανς, με έργα που ανατέμνουν τη φυλή, την τάξη και την πολιτική ιστορία του πετρελαίου.
THE LIFO TEAM
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΜΑΓΚΙ ΤΖΙΛΕΝΧΑΛ

Πολιτισμός / Φεστιβάλ Βενετίας 2026: Η Μάγκι Τζίλενχαλ ορίστηκε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής

«Η Βενετία πάντα υποστήριζε τις ειλικρινείς, ξεχωριστές φωνές, και είναι τιμή μου να συμβάλλω στη συνέχιση αυτής της γενναίας και απαραίτητης παράδοσης», δήλωσε η ηθοποιός
THE LIFO TEAM
Πίσω από το «Guernica», ένα μουσείο ξαναγράφει τη μοντέρνα Ισπανία

Πολιτισμός / Ο Νταλί, ο Πικάσο και το μουσείο που ξαναδιαβάζει την Ισπανία μετά τον Φράνκο

Με μια μεγάλη νέα παρουσίαση της συλλογής του, το Reina Sofía της Μαδρίτης δεν αλλάζει απλώς αίθουσες και διαδρομές. Πίσω από τον Πικάσο, τον Νταλί και τον Μιρό, ξανασυστήνει τη σύγχρονη Ισπανία ως ιστορία λογοκρισίας, εξορίας, καθυστερημένων ελευθεριών και δύσκολης μετάβασης στη δημοκρατία.
THE LIFO TEAM
Ο Ντυσάν, η γυμνή Ίβ Μπάμπιτζ και η στιγμή που το Λος Αντζελες απέκτησε δικό του μύθο

Πολιτισμός / Ο Ντυσάν, η γυμνή Ίβ Μπάμπιτζ και η στιγμή που το Λος Αντζελες απέκτησε δικό του μύθο

Με αφορμή τη μεγάλη αναδρομική του Μαρσέλ Ντυσάν στο MoMA, επιστρέφουμε σε μια από τις πιο παράξενες, σαγηνευτικές και λιγότερο γνωστές εικόνες γύρω από το όνομά του: τη φωτογραφία του 1963 με τη γυμνή Ίβ Μπάμπιτζ απέναντί του σε μια σκακιέρα. Οι σπάνιες φωτογραφίες και η ιστορία πίσω από αυτό το καρέ φωτίζουν όχι μόνο έναν μικρό μύθο της αμερικανικής τέχνης, αλλά και τη στιγμή που το Λος Αντζελες άρχισε να πιστεύει πραγματικά στον δικό του.
THE LIFO TEAM
Το «Miami Vice» επιστρέφει στη δεκαετία του '80 με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και τον Όστιν Μπάτλερ

Πολιτισμός / Το «Miami Vice» επιστρέφει στη δεκαετία του ’80 με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και τον Όστιν Μπάτλερ

Η Universal επιβεβαίωσε επίσημα το «Miami Vice ’85», με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και τον Όστιν Μπάτλερ στους ρόλους του Ρίκο Ταμπς και του Σόνι Κρόκετ. Η νέα ταινία του Τζόζεφ Κοζίνσκι θα βγει στις 6 Αυγούστου 2027 και επιστρέφει στη λάμψη, το στιλ και τη διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα της δεκαετίας του ’80.
THE LIFO TEAM
Η Μέριλ Στριπ λέει ότι χωρίς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα "δεν θα είχαμε τίποτα"

Πολιτισμός / Η Μέριλ Στριπ λέει ότι χωρίς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα "δεν θα είχαμε τίποτα"

Λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα του Ο Διάβολος Φοράει Prada 2, η Μέριλ Στριπ είπε ανοιχτά αυτό που το queer κοινό ήξερε εδώ και χρόνια: ότι η Μιράντα Πρίστλι και ο κόσμος της ταινίας δεν θα είχαν την ίδια ζωή χωρίς αυτό.
THE LIFO TEAM
 
 