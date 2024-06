Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον ξανά μαζί στην ταινία «RIP»

Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον ετοιμάζονται να συνεργαστούν ξανά. Το κινηματογραφικό δίδυμο ετοιμάζει την επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη με το αστυνομικό θρίλερ «RIP», σε σενάριο και σκηνοθεσία Τζο Κάρναχαν.

Σύμφωνα με το Deadline, η παραγωγή της ταινίας θα γίνει από την εταιρεία των δύο πρωταγωνιστών «Artists Equity» με τα γυρίσματα να έχουν οριστεί να ξεκινήσουν το φθινόπωρο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διαρρεύσει άλλες λεπτομέρειες για τη νέα παραγωγή η οποία έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρίες διανομής για να προβληθεί είτε σε κινηματογραφικές αίθουσες είτε σε streaming πλατφόρμες.

Σημειώνεται ότι ο Ντέιμον και ο 'Αφλεκ ίδρυσαν την «Artists Equity» τον Νοέμβριο του 2022 και λίγους μήνες αργότερα κυκλοφόρησαν την πρώτη τους ταινία με τίτλο «Air» η οποία απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και είχε ικανοποιητικές εισπρακτικές επιδόσεις.

Η φιλία τους κρατά από τα σχολικά χρόνια ενώ το κοινό τους ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη έγινε στην ταινία του 1989 «Field of Dreams».

