Η Τέιλορ Σουίφτ αποκάλυψε το πρώτο teaser τρέιλερ από το άλμπουμ «Midnights»

Λίγο πριν κυκλοφορήσει το πολλά υποσχόμενο 10ο άλμπουμ της, το «Midnights», η Τέιλορ Σουίφτ αποκάλυψε ένα πρώτο teaser τρέιλερ από την «μουσική ταινία» με τη συμμετοχή πολλών διασήμων.

Το πρώτο οπτικοποιημένο κομμάτι, από το τρίτο τραγούδι του άλμπουμ της, «Anti-Hero» θα κυκλοφορήσει σήμερα στις 3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Here’s the teaser trailer for the videos I’ve made for Midnights 🌌 Thank you @amazonmusic for premiering this, the first video for Anti-Hero will be out tomorrow at 8am ET. And Midnights will be here SO SOON!!!https://t.co/jjqUNkpPke pic.twitter.com/xzmqXa5Cqy