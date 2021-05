Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο τραγουδιστής Τζόν Ντέιβις ο οποίος υπήρξε μία από τις πραγματικές φωνές πίσω από τους Milli Vanilli.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής είχε προσβληθεί από κορωνοϊό και τον θάνατό του έκανε γνωστό η κόρη του Τζάσμιν. Ο Ντέιβις είχε τραγουδήσει στον δίσκο «Girl You Know It's True» του συγκροτήματος, που το 1989 έκανε παγκόσμια επιτυχία. Με frontmen τους Φαμπ Μόρβαν και Ρομπ Πιλάτους, το σχήμα πούλησε πάνω από 30 εκατομμύρια singles και κέρδισε βραβείο Grammy το οποίο στη συνέχεια αφαιρέθηκε όταν αποκαλύφθηκε πως οι Μόρβαν και Πιλάτους δεν ήταν οι πραγματικοί τραγουδιστές και ουδέποτε είχαν πάρει μέρος στην ηχογράφηση των κομματιών.

Η κόρη του Ντέιβις ζήτησε για «ένα τελευταίο χειροκρότημα» και έγραψε ότι ο πατέρας της έκανε πολλούς ανθρώπους χαρούμενους με το γέλιο του, το ευχάριστο πνεύμα του, την αγάπη του και κυρίως τη μουσική του.

Γεννημένος στη Νότια Καρολίνα, μετακόμισε στη Γερμανία όπου η φωνή του, και όχι η ταυτότητά του, έγινε γνωστή μέσα από τους Milli Vanilli, δημιούργημα του παραγωγού Φρανκ Φάριαν.

Ο Ντέιβις και άλλοι session τραγουδιστές ήταν οι βασικοί συντελεστές στο Girl You Know It's True, ωστόσο αναφέρθηκαν μόνο ως δεύτερες φωνές. Τα credits δόθηκαν στους Μόρβαν και Πιλάτους. Ο δίσκος πούλησε 11 εκατ. αντίτυπα, ενώ το ντουέτο κέρδισε το 1990 το βραβείο Grammy για τον καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη. Σε συνέντευξη που είχαν δώσει στο Time είχαν συγκρίνει τους εαυτούς τους με τον Elvis.

Ωστόσο, σε συναυλία στις ΗΠΑ και μετά από τεχνικό πρόβλημα αποκαλύφθηκε πως οι Μόρβαν και Πιλάτους απλά ανοιγόκλειναν το στόμα τους. Εν μέσω πιέσεων ο Φάριαν παραδέχθηκε τον Απρίλιο του 1990 πως είχε προσλάβει τον Ντέιβις για να καλύψει «το έλλειμμα φωνητικής ποιότητας» των Μόρβαν και Πιλάτους.

Ο Πιλάτους πέθανε το 1998 από υπερβολική δόση ναρκωτικών σε ηλικία 32 ετών.

Μετά το σκάνδαλο ο Ντέιβις και ένας ακόμη αυθεντικός τραγουδιστής του σχήματος, ο Μπράντ Χόλουελ σχημάτισαν τους The Real Milli Vanilli. Κυκλοφόρησαν μόνο έναν δίσκο με τίτλο The Moment of Truth το 1991. Ο Ντέιβις παρέμεινε στη Γερμανία και συνεργάστηκε με τον Μόρβαν στα πλαίσια του κοινού τους εγχειρήματος Face Meets Voice.



Με πληροφορίες από BBC