Midnight Express: Επιστρέφουν στη Ριβιέρα οι μεταμεσονύκτιες προβολές της κινηματογραφικής λέσχης

Απέχοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από τις χειμερινές προβολές λόγω των πανδημικών συγκυριών, η ιδιότυπη κινηματογραφική λέσχη Midnight Express επιστρέφει και φέτος το καλοκαίρι στη Ριβιέρα των Εξαρχείων για να συνεχίσει τη θεάρεστη παράδοση μιας άλλης εποχής, εκείνη των μεταμεσονύκτιων προβολών.

Και φέτος ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα, ο Άκης Καπράνος, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα κλασικών ταινιών είδους, αγαπημένων cult τίτλων, αλλά και αναπάντεχων πλην ευπρόσδεκτων προβολών, όπως εκείνη του Αυτή η Νύχτα Μένει του Νίκου Παναγιωτόπουλου.

Υπάρχουν δημιουργοί που συναντάμε συχνά στο πρόγραμμά του Midnight Express και πολύ καλά κάνουμε. Aν ποτέ κάποιος σκάλιζε αγάλματα ανάλογα με αυτά στο αμερικανικό όρος Ράσμορ για το σινεμά τρόμου, τα δύο από τα τέσσερα κεφάλια θα ήταν εκείνα των Ντάριο Αρζέντο και Τζον Κάρπεντερ. Οι ήχοι των Goblin θα ακουστούν και πάλι αυτό το Σάββατο από τα ηχεία της Ριβιέρας, καθώς η Suspiria θα σημάνει την έναρξη των προβολών. Ο Κάρπεντερ αυτήν τη φορά συμμετέχει με το Escape from New York, ακόμα μια ταινία που αποδεικνύει πόσο αγαπά ο Αμερικανός δημιουργός το γουέστερν.

Facebook Twitter Φέτος οι τριαντάρηδες θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το «Karate Kid» στη μεγάλη οθόνη.

Οι φαν της κινηματογραφικής παρωδίας θα απολαύσουν δύο εξέχοντες τίτλους του είδους: το Blazing Saddles του Μελ Μπρουκς, που θυμίζουμε ότι βγήκε την ίδια χρονιά με το Young Frankenstein, και το Top Secret, ίσως την καλύτερη δημιουργία της ομάδας ΖΑΖ, μια ταινία με ασταμάτητα ευρήματα μέσα στο κάδρο – θυμάστε το άγαλμα περιστέρι;

Θυμάστε, επίσης, που κάποτε σήμαινε συναγερμός όταν έπαιζε η τηλεόραση Karate Kid και αφήναμε το παιχνίδι στους δρόμους και μαζευόμασταν στα σπίτια μας; Ε, φέτος οι τριαντάρηδες θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την ταινία στη μεγάλη οθόνη, σε σωστές, αρμοστά γηπεδικές συνθήκες.

Αν υπάρχει μια προβολή που δεν πρέπει να χάσετε όμως, είναι εκείνη του Withnail and I του Μπρους Ρόμπινσον. Ταυτόχρονα η καλύτερης βρετανική κωμωδία των ‘80s, αλλά και ένας αποχαιρετισμός στα όπλα, ένα μελαγχολικό τέλος εποχής, μια γλυκόπικρη μπαλάντα για τα μέλη μιας γενιάς που θα μπορούσαν να είναι contenders, κατά τον Μπράντο στο On the Waterfront, αν δεν ήταν τόσο τύφλα στο μεθύσι – με πλήρη συνείδηση όμως. Το φινάλε της ταινίας διανύει με δυο πλάνα την απόσταση ανάμεσα στο βίωμα και στην εξωτερική παρατήρηση και συνιστά δείγμα σπουδαίου σινεμά.

Facebook Twitter Αν υπάρχει μια προβολή που δεν πρέπει να χάσετε, είναι εκείνη του «Withnail and I» του Μπρους Ρόμπινσον.

Αναλυτικά το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Midnight Express:

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 Μαΐου

Suspiria

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 Ιουνίου

The Karate Kid

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 Ιουνίου

The Lost Boys

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 Ιουνίου

Αυτή η νύχτα μένει

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 Ιουνίου

Throw away your books, rally in the streets

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Ιουλίου

Ninja III The Domination

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 Ιουλίου

Escape From New York

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 Ιουλίου

Blazing Saddles

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 Ιουλίου

Withnail and I

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 Ιουλίου

Μυστική προβολή σε συνεργασία – έκπληξη. Ο χώρος θα ανακοινωθεί σύντομα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 Ιουλίου

Top Secret

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 Αυγούστου

City of the Living Dead

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 Αυγούστου

Companeros

Οι προβολές του Midnight Express διεξάγονται στον κινηματογράφο Ριβιέρα (Βαλτετσίου 46).