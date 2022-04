Ανοίγουν τα θερινά σινεμά της Αθήνας

Με τις χειμερινές αίθουσες να διάγουν μια κατά γενική ομολογία δύσκολη σεζόν, οι αιθουσάρχες και η αγορά έμοιαζαν να μη βλέπουν την ώρα για την επαναλειτουργία των θερινών αιθουσών.

Οι τελευταίες θα ανοίξουν φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, έχοντας ένα δυνατό σε τίτλους πρόγραμμα, ώστε να τραβήξουν το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι την τυπική έναρξη του καλοκαιριού – περισσότερα στο σχετικό άρθρο μας εδώ.

Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής θέλουν το Cine Γέρακας να κάνει το ποδαρικό της θερινής σεζόν, ανοίγοντας τις πύλες του στις 25 Απριλίου, δηλαδή τη Δευτέρα του Πάσχα. Το ακολουθεί το Cine Παράδεισος στον Κορυδαλλό, η ταράτσα του οποίου τίθεται σε λειτουργία από την Πρωτομαγιά.

Την Πέμπτη 5 Μαΐου το πρόγραμμα νέων ταινιών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το πολυαναμενόμενο για τους φαν του διευρυμένου σύμπαντος της Marvel και του Σαμ Ρέιμι Doctor Strange in the Multiverse of Madness, το Downton Abbey: Α Νew Era, sequel της κινηματογραφικής μεταφοράς της αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς, και το συναρπαστικό θρίλερ Full Time με τη Λορ Καλαμί του Call my Agent.

Τα σινεμά που θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τον προγραμματισμό της διανομής και θα ανοίξουν τότε είναι το Cine Γαλάτσι, το Cine Άνεσις στους Αμπελόκηπους, το Φλερύ στην Καλλιθέα και η Αλεξάνδρα στο κάτω Χαλάνδρι.

Στις 12 Μαΐου πληροφορηθήκαμε ότι θα φορέσουν τα καλά τους τα Παναθήναια στη Νεάπολη. Για τις 19 Μαΐου, που είναι και η ημερομηνία που αναμένεται να λειτουργήσει η πλειοψηφία των θερινών αιθουσών του λεκανοπεδίου, έχουν δώσει ραντεβού με τους σινεφίλ η Ριβιέρα και το Βοξ των Εξαρχείων, καθώς και το Cine Φιλοθέη.

Αν το εγχείρημα της πρόωρης έναρξης των θερινών αιθουσών αποδειχθεί επιτυχημένο πάντως, μην απορήσετε αν δείτε τα περισσότερα θερινά σινεμά να ανοίγουν κι αυτά πολύ νωρίτερα.

Για τις αίθουσες που λειτουργούν, θερινές και χειμερινές, και για το πλήρες πρόγραμμά τους διαβάζετε στο City Guide της LiFO.