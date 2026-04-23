Το «Miami Vice» επιστρέφει στη δεκαετία του ’80 με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και τον Όστιν Μπάτλερ

Το «Miami Vice» επιστρέφει εκεί όπου διαμορφώθηκε η εμβληματική εικόνα του: στη δεκαετία του ’80. Η Universal επιβεβαίωσε ότι η νέα κινηματογραφική εκδοχή θα έχει τίτλο «Miami Vice ’85», με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στον ρόλο του Ρικάρντο «Ρίκο» Ταμπς και τον Όστιν Μπάτλερ σε εκείνον του Τζέιμς «Σόνι» Κρόκετ. Η ταινία θα βγει στις αίθουσες στις 6 Αυγούστου 2027 και θα γυριστεί με κάμερες IMAX.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζόζεφ Κοζίνσκι, που μετά το «Top Gun: Maverick» και το «F1» πιάνει ακόμη ένα υλικό βαθιά δεμένο με την αμερικανική ποπ μυθολογία. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το «Miami Vice ’85» είναι εμπνευσμένο από τον πιλότο και την πρώτη σεζόν της σειράς και θα εξερευνά «τη λάμψη και τη διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα των ’80s». Το σενάριο υπογράφει ο Νταν Γκίλροϊ και η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η αρχική σειρά έκανε πρεμιέρα στο NBC το 1984, με τον Ντον Τζόνσον και τον Φίλιπ Μάικλ Τόμας ως δύο undercover αστυνομικούς που ένωσαν τα παστέλ κοστούμια, τη νυχτερινή υγρασία του Μαϊάμι και το crime TV σε μια εντελώς νέα τηλεοπτική αισθητική. Κράτησε πέντε σεζόν και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pop σύμβολα της δεκαετίας.

Το 2006 ο Μάικλ Μαν μετέφερε το «Miami Vice» στον κινηματογράφο με τον Κόλιν Φάρελ και τον Τζέιμι Φοξ. Εκείνη η ταινία δεν πήγε όπως αναμενόταν εμπορικά όταν βγήκε, αλλά με τα χρόνια απέκτησε ισχυρό cult κοινό. Η νέα εκδοχή, πάντως, θα είναι period film, επιστρέφοντας ακριβώς στην εποχή που έκανε το franchise πολιτισμικό φαινόμενο.

Η χρονική συγκυρία έχει ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο: ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν μπαίνει στο πρότζεκτ αμέσως μετά τη δυνατή οσκαρική ώθηση του «Sinners», ενώ ο Όστιν Μπάτλερ συνεχίζει να χτίζει ένα από τα πιο ισχυρά κινηματογραφικά προφίλ της γενιάς του μετά το «Elvis», το «Dune: Part Two» και το «The Bikeriders».

Για μια ιστορία που ήταν πάντα τόσο θέμα ατμόσφαιρας και εικόνας όσο και δράσης, το δίδυμο μοιάζει ήδη να πουλά μόνο του το όνειρο.

Με στοιχεία από Entertainment Weekly και The Hollywood Reporter.