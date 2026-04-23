Το «Miami Vice» επιστρέφει στη δεκαετία του ’80 με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και τον Όστιν Μπάτλερ

Η Universal επιβεβαίωσε επίσημα το «Miami Vice ’85», με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και τον Όστιν Μπάτλερ στους ρόλους του Ρίκο Ταμπς και του Σόνι Κρόκετ. Η νέα ταινία του Τζόζεφ Κοζίνσκι θα βγει στις 6 Αυγούστου 2027 και επιστρέφει στη λάμψη, το στιλ και τη διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα της δεκαετίας του ’80.

Ο Ντον Τζόνσον και ο Φίλιπ Μάικλ Τόμας στο «Miami Vice», που μετέτρεψε το Μαϊάμι σε ποπ μύθο των ’80s. φωτογραφία: Getty images
Το «Miami Vice» επιστρέφει εκεί όπου διαμορφώθηκε η εμβληματική εικόνα του: στη δεκαετία του ’80. Η Universal επιβεβαίωσε ότι η νέα κινηματογραφική εκδοχή θα έχει τίτλο «Miami Vice ’85», με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στον ρόλο του Ρικάρντο «Ρίκο» Ταμπς και τον Όστιν Μπάτλερ σε εκείνον του Τζέιμς «Σόνι» Κρόκετ. Η ταινία θα βγει στις αίθουσες στις 6 Αυγούστου 2027 και θα γυριστεί με κάμερες IMAX.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζόζεφ Κοζίνσκι, που μετά το «Top Gun: Maverick» και το «F1» πιάνει ακόμη ένα υλικό βαθιά δεμένο με την αμερικανική ποπ μυθολογία. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το «Miami Vice ’85» είναι εμπνευσμένο από τον πιλότο και την πρώτη σεζόν της σειράς και θα εξερευνά «τη λάμψη και τη διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα των ’80s». Το σενάριο υπογράφει ο Νταν Γκίλροϊ και η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η αρχική σειρά έκανε πρεμιέρα στο NBC το 1984, με τον Ντον Τζόνσον και τον Φίλιπ Μάικλ Τόμας ως δύο undercover αστυνομικούς που ένωσαν τα παστέλ κοστούμια, τη νυχτερινή υγρασία του Μαϊάμι και το crime TV σε μια εντελώς νέα τηλεοπτική αισθητική. Κράτησε πέντε σεζόν και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pop σύμβολα της δεκαετίας.

Το 2006 ο Μάικλ Μαν μετέφερε το «Miami Vice» στον κινηματογράφο με τον Κόλιν Φάρελ και τον Τζέιμι Φοξ. Εκείνη η ταινία δεν πήγε όπως αναμενόταν εμπορικά όταν βγήκε, αλλά με τα χρόνια απέκτησε ισχυρό cult κοινό. Η νέα εκδοχή, πάντως, θα είναι period film, επιστρέφοντας ακριβώς στην εποχή που έκανε το franchise πολιτισμικό φαινόμενο.

Η χρονική συγκυρία έχει ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο: ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν μπαίνει στο πρότζεκτ αμέσως μετά τη δυνατή οσκαρική ώθηση του «Sinners», ενώ ο Όστιν Μπάτλερ συνεχίζει να χτίζει ένα από τα πιο ισχυρά κινηματογραφικά προφίλ της γενιάς του μετά το «Elvis», το «Dune: Part Two» και το «The Bikeriders».

Για μια ιστορία που ήταν πάντα τόσο θέμα ατμόσφαιρας και εικόνας όσο και δράσης, το δίδυμο μοιάζει ήδη να πουλά μόνο του το όνειρο.

Με στοιχεία από Entertainment Weekly και The Hollywood Reporter.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ντον Τζόνσον στα 70: «Κάποτε δεν περίμενα ότι θα φτάσω ούτε στα 30!»

Παρά τα σκαμπανεβάσματα στην καριέρα του, τις καταχρήσεις και τους πέντε γάμους (δύο εκ των οποίων με την Μέλανι Γκρίφιθ), υπήρξε πάντα σταθερός στη μεγάλη οθόνη είτε ως πρωταγωνιστής είτε εσχάτως ως ώριμος «δεύτερος» που μεταφέρει εμπειρία από πολλές ζωές.
Μάικλ Μαν: «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου συναισθηματικό σκηνοθέτη»

Ένας από τους σπουδαιότερους εν ζωή σκηνοθέτες μιλά στη LiFO γι' αυτό που τον εξιτάρει περισσότερο στο σινεμά (του), με αφορμή το «Φεράρι» που μόλις κυκλοφόρησε στις αίθουσες.
Η Μέριλ Στριπ λέει ότι χωρίς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα "δεν θα είχαμε τίποτα"

Λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα του Ο Διάβολος Φοράει Prada 2, η Μέριλ Στριπ είπε ανοιχτά αυτό που το queer κοινό ήξερε εδώ και χρόνια: ότι η Μιράντα Πρίστλι και ο κόσμος της ταινίας δεν θα είχαν την ίδια ζωή χωρίς αυτό.
Η Ναόμι Γουότς γίνεται Μαργκότ Φοντέιν σε ταινία για τον πιο θρυλικό έρωτα του μπαλέτου

Η ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στο «Margot & Rudi», το νέο ρομαντικό δράμα του Άντονι Φάμπιαν, που αφηγείται τη θυελλώδη καλλιτεχνική και προσωπική σχέση της Μαργκότ Φοντέιν με τον Ρούντολφ Νουρέγιεφ
Σκάρλετ Γιόχανσον, Άνταμ Ντράιβερ και Μάιλς Τέλερ πάνε Κάννες

Η νέα ταινία του Τζέιμς Γκρέι, με Σκάρλετ Γιόχανσον, Άνταμ Ντράιβερ και Μάιλς Τέλερ, προστίθεται τελικά στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Καννών, ενώ η Neon εξασφάλισε ήδη τα δικαιώματα για τη Βόρεια Αμερική.
Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD

Από τα αινιγματικά “ghost” prints του Andy Mattern και τα παραμορφωμένα γυμνά του Bill Brandt μέχρι τη queer ορατότητα της Zanele Muholi και το ψηφιακό άγχος της Tania Franco Klein, η φετινή φωτογραφική έκθεση AIPAD στη Νέα Υόρκη δείχνει μια φωτογραφία πιο σωματική, πιο υβριδική και πιο ανήσυχη από ποτέ.
Η γκαρνταρόμπα και το βλέμμα της Νταϊάν Κίτον βγαίνουν στο σφυρί

Οκτώ μήνες μετά τον θάνατό της, η Bonhams ανακοινώνει τέσσερις δημοπρασίες με περισσότερα από 400 αντικείμενα από το προσωπικό αρχείο της Νταϊάν Κίτον, από ρούχα Ralph Lauren και Thom Browne μέχρι το αρχικό σενάριο του «Annie Hall»
Ο Αντόνιο Μούνιοθ Μολίνα βλέπει έναν «τεχνολογικό ολοκληρωτισμό» πίσω από την κρίση του δημόσιου λόγου

Ο επιφανής συγγραφέας μιλά για την αποδυνάμωση της δημοκρατικής λογικής, την υπεροχή της φτηνής γνώμης απέναντι στο ρεπορτάζ και τη δύναμη των ψηφιακών πλατφορμών να διαμορφώνουν έναν όλο και πιο επιθετικό δημόσιο χώρο.
Ο Φατίχ Ακίν λέει ότι η Γερμανία δεν έχει ξεπεράσει ποτέ πραγματικά το ναζιστικό της τραύμα

Με αφορμή τη νέα του ταινία "Στο νησί του Αμρούμ", ο γερμανοτουρκικής καταγωγής σκηνοθέτης μιλά για το ναζιστικό παρελθόν, τη σημερινή σχέση της Γερμανίας με το Ισραήλ και εξηγεί γιατί θεωρεί ότι ο Πέδρο Σάντσεθ "έχει cojones."
Ο «όμορφος άγνωστος» που επηρέασε τον Μιχαήλ Αγγελο φτάνει στο Λούβρο

Ο Μάρτιν Σόνγκαουερ δεν είναι από τα ονόματα που λένε πολλά σήμερα έξω από τους κύκλους της ιστορίας της τέχνης. Κι όμως, επηρέασε τον Ντύρερ, τον Μιχαήλ Αγγελο και αργότερα τον Ρέμπραντ. Τώρα, μια μεγάλη έκθεση στο Λούβρο τον επαναφέρει στο προσκήνιο, όχι μόνο ως σπουδαίο χαράκτη και ζωγράφο, αλλά και ως έναν από τους ανθρώπους που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούσαν οι εικόνες στην Ευρώπη
Το Met βάζει στο κάδρο σώματα που η μόδα έκανε χρόνια πως δεν έβλεπε

Η έκθεση «Costume Art» του Costume Institute θα παρουσιάσει 25 νέα μανεκέν βασισμένα σε αληθινά σώματα, από ανάπηρα και έγκυα μέχρι πληθωρικά και γερασμένα, σε μια κίνηση που φέρνει μαζί τη γλώσσα της διαφορετικότητας, του body positivity και μια πιο βαθιά αλλαγή στο πώς το μουσείο εκθέτει τη μόδα.
Έλα να γεράσουμε μαζί: Μια νέα έκθεση κοιτάζει κατάματα το γήρας

Το The Coming of Age, η νέα μεγάλη έκθεση του Wellcome Collection, ανοίγει τη συζήτηση για τη γήρανση πέρα από την ιδέα της παρακμής. Με περισσότερα από 120 έργα και αντικείμενα, από τη σύγχρονη τέχνη μέχρι την ιστορία της ιατρικής και την ποπ κουλτούρα, η έκθεση επιχειρεί να δει το γήρας ως κοινωνική, πολιτική και βαθιά ανθρώπινη εμπειρία.
