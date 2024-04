«Μαρία Μαγδαληνή»: Ουρές για πίνακα του Ραφαήλ που ανακαλύφθηκε πρόσφατα

Οι επισκέπτες σχημάτισαν ουρές σε μια βασιλική της νότιας Γαλλίας την Κυριακή για να δουν από κοντά έναν πίνακα του Ιταλού αναγεννησιακού ζωγράφου, Ραφαήλ, ο οποίος ανακαλύφθηκε πρόσφατα.

Το μικρό πορτραίτο της Μαρίας Μαγδαληνής εκτίθεται για ένα μήνα στη βασιλική Sainte-Marie-Madeleine, η οποία φιλοξενεί λείψανα της μαθήτριας του Ιησού(γεγονός που την καθιστά τον τρίτο σημαντικότερο τάφο της χριστιανοσύνης).

Πενήντα επισκέπτες περίμεναν στην ουρά το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, για να θαυμάσουν αυτόν τον ξεχασμένο πίνακα του Ραφαήλ, ο οποίος φιλοτέχνησε μεταξύ άλλων τους πίνακες «Τρεις Χάριτες» και «Η Σχολή των Αθηνών».

Visitors queue at a southern French basilica to see a rediscovered painting by Italian renaissance master Raphael. The portrait of Mary Magdalene -- lost in the 17th century -- is on display publicly for the 1st time, at Basilica of Saint-Maximin

