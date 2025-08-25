Νέα έρευνα: Επιστήμονες λένε ότι βρήκαν τον κρυφό «διακόπτη» για απώλεια βάρους

Νέα μελέτη συμπεραίνει πως ο έλεγχος και μόνο ενός αμινοξέος θα μπορούσε να αποτελεί το «κλειδί» για την απώλεια βάρους ως μέρος των τυπικών μεταβολικών διεργασιών του σώματος.

Προηγούμενη έρευνα έχει υπονοήσει ότι το αμινοξύ κυστεΐνη μπορεί να είναι ένας παράγοντας αλλά μέχρι τώρα ο ρόλος του δεν ήταν σαφής. Αυτό που εξέτασαν τώρα ερευνητές από πολλά ιδρύματα στις ΗΠΑ, ήταν ο λόγος που η μείωση των θερμίδων οδηγεί- γενικά- σε απώλεια βάρους.

Αυτό που γνωρίζουμε τώρα είναι ότι η μείωση της κυστεΐνης επηρεάζει τη μετατροπή του λευκού λίπους (αποθέματα που αποθηκεύονται στο σώμα) σε καφέ λίπος (που χρησιμοποιείται για την καύση ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας), λειτουργώντας ουσιαστικά ως βιολογική μηχανή απώλειας βάρους.

«Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν μελλοντικές στρατηγικές διαχείρισης βάρους που μπορεί να μην βασίζονται αποκλειστικά στη μείωση της θερμιδικής πρόσληψης», λέει ο Krisztian Stadler, βιοϊατρικός μηχανικός από το Κέντρο Βιοϊατρικής Έρευνας Pennington στις ΗΠΑ.

Αυτό σημαίνει πως μια ελεγχόμενη διατροφή μπορεί να είναι μια αποτελεσματική στρατηγική απώλειας βάρους κυρίως επειδή μειώνει την κυστεΐνη- που βρίσκεται σε πολλές τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες- και ότι η μέτρηση των θερμίδων από μόνη της μπορεί να μην είναι η βέλτιστη στρατηγική.

Για να δοκιμάσουν αυτήν την ιδέα, οι ερευνητές έκαναν ένα πείραμα που περιελάμβανε ποντίκια που δεν ήταν σε θέση να παράγουν τη δική τους κυστεΐνη. Σε σύγκριση με ποντίκια ικανά να παράγουν το αμινοξύ, τα ζώα είχαν μια δραματική μείωση του σωματικού βάρους κατά 25-30% σε μία μόνο εβδομάδα όταν η κυστεΐνη δεν συμπληρώθηκε μέσω της διατροφής τους.

Ενώ η μελέτη δεν περιελάμβανε ανθρώπους, οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από 238 άτομα που είχαν προηγουμένως εγγραφεί σε ένα πείραμα δίαιτας μείωσης θερμίδων. Αυτά τα άτομα είχαν λιγότερη κυστεΐνη στον λιπώδη ιστό τους, όπως έδειξαν τα δεδομένα, γεγονός που υποδηλώνει μια σύνδεση μεταξύ θερμίδων και κυστεΐνης και στους ανθρώπους.

Υπάρχει η πιθανότητα η κυστεΐνη να αποτελέσει στόχο για κάποια προσεκτική παρέμβαση στον μεταβολισμό του σώματος, αν και πρόκειται για μια προσέγγιση που χρήζει προσοχής.

Ο αποκλεισμός της κυστεΐνης προκάλεσε απειλητική για τη ζωή απώλεια βάρους στα ποντίκια- παρόλο που το βάρος αποκαταστάθηκε όταν αναπληρώθηκαν τα επίπεδα κυστεΐνης- και είναι γνωστό ότι το σώμα χρειάζεται το αμινοξύ για να λειτουργούν ομαλά άλλες μεταβολικές λειτουργίες.

«Εκτός από τη δραματική απώλεια βάρους και την αύξηση της καύσης λίπους που προκύπτει από την απομάκρυνση της κυστεΐνης, το αμινοξύ είναι επίσης κεντρικό στοιχείο της οξειδοαναγωγικής ισορροπίας και των οξειδοαναγωγικών οδών στη βιολογία», λέει ο Stadler.

Αυτό που το καθιστά δύσκολο είναι ότι το σώμα μας αποτελείται από «λεπτοσυντονισμένες μηχανές». Μια ολόκληρη σειρά παραγόντων επηρεάζουν την αύξηση και την απώλεια βάρους.

Και όταν μια συγκεκριμένη διαδικασία διαταράσσεται, πολλές άλλες μπορούν επίσης, να επηρεαστούν.

Με πληροφορίες από Science Alert