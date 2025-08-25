ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Νέα έρευνα: Επιστήμονες λένε ότι βρήκαν τον κρυφό «διακόπτη» για απώλεια βάρους

Η μελέτη δεν περιελάμβανε ανθρώπους - Προηγούμενη έρευνα έχει υπονοήσει ότι ένα συγκεκριμένο αμινοξύ μπορεί να είναι ένας παράγοντας αλλά μέχρι τώρα ο ρόλος του δεν ήταν σαφής

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νέα έρευνα: Επιστήμονες λένε ότι βρήκαν τον κρυφό «διακόπτη» που κάνει το λίπος να καίει θερμίδες Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Νέα μελέτη συμπεραίνει πως ο έλεγχος και μόνο ενός αμινοξέος θα μπορούσε να αποτελεί το «κλειδί» για την απώλεια βάρους ως μέρος των τυπικών μεταβολικών διεργασιών του σώματος.

Προηγούμενη έρευνα έχει υπονοήσει ότι το αμινοξύ κυστεΐνη μπορεί να είναι ένας παράγοντας αλλά μέχρι τώρα ο ρόλος του δεν ήταν σαφής. Αυτό που εξέτασαν τώρα ερευνητές από πολλά ιδρύματα στις ΗΠΑ, ήταν ο λόγος που η μείωση των θερμίδων οδηγεί- γενικά- σε απώλεια βάρους.

Αυτό που γνωρίζουμε τώρα είναι ότι η μείωση της κυστεΐνης επηρεάζει τη μετατροπή του λευκού λίπους (αποθέματα που αποθηκεύονται στο σώμα) σε καφέ λίπος (που χρησιμοποιείται για την καύση ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας), λειτουργώντας ουσιαστικά ως βιολογική μηχανή απώλειας βάρους.

«Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν μελλοντικές στρατηγικές διαχείρισης βάρους που μπορεί να μην βασίζονται αποκλειστικά στη μείωση της θερμιδικής πρόσληψης», λέει ο Krisztian Stadler, βιοϊατρικός μηχανικός από το Κέντρο Βιοϊατρικής Έρευνας Pennington στις ΗΠΑ.

Αυτό σημαίνει πως μια ελεγχόμενη διατροφή μπορεί να είναι μια αποτελεσματική στρατηγική απώλειας βάρους κυρίως επειδή μειώνει την κυστεΐνη- που βρίσκεται σε πολλές τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες- και ότι η μέτρηση των θερμίδων από μόνη της μπορεί να μην είναι η βέλτιστη στρατηγική.

Για να δοκιμάσουν αυτήν την ιδέα, οι ερευνητές έκαναν ένα πείραμα που περιελάμβανε ποντίκια που δεν ήταν σε θέση να παράγουν τη δική τους κυστεΐνη. Σε σύγκριση με ποντίκια ικανά να παράγουν το αμινοξύ, τα ζώα είχαν μια δραματική μείωση του σωματικού βάρους κατά 25-30% σε μία μόνο εβδομάδα όταν η κυστεΐνη δεν συμπληρώθηκε μέσω της διατροφής τους.

Ενώ η μελέτη δεν περιελάμβανε ανθρώπους, οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από 238 άτομα που είχαν προηγουμένως εγγραφεί σε ένα πείραμα δίαιτας μείωσης θερμίδων. Αυτά τα άτομα είχαν λιγότερη κυστεΐνη στον λιπώδη ιστό τους, όπως έδειξαν τα δεδομένα, γεγονός που υποδηλώνει μια σύνδεση μεταξύ θερμίδων και κυστεΐνης και στους ανθρώπους.

Υπάρχει η πιθανότητα η κυστεΐνη να αποτελέσει στόχο για κάποια προσεκτική παρέμβαση στον μεταβολισμό του σώματος, αν και πρόκειται για μια προσέγγιση που χρήζει προσοχής.

Ο αποκλεισμός της κυστεΐνης προκάλεσε απειλητική για τη ζωή απώλεια βάρους στα ποντίκια- παρόλο που το βάρος αποκαταστάθηκε όταν αναπληρώθηκαν τα επίπεδα κυστεΐνης- και είναι γνωστό ότι το σώμα χρειάζεται το αμινοξύ για να λειτουργούν ομαλά άλλες μεταβολικές λειτουργίες.

«Εκτός από τη δραματική απώλεια βάρους και την αύξηση της καύσης λίπους που προκύπτει από την απομάκρυνση της κυστεΐνης, το αμινοξύ είναι επίσης κεντρικό στοιχείο της οξειδοαναγωγικής ισορροπίας και των οξειδοαναγωγικών οδών στη βιολογία», λέει ο Stadler.

Αυτό που το καθιστά δύσκολο είναι ότι το σώμα μας αποτελείται από «λεπτοσυντονισμένες μηχανές». Μια ολόκληρη σειρά παραγόντων επηρεάζουν την αύξηση και την απώλεια βάρους.

Και όταν μια συγκεκριμένη διαδικασία διαταράσσεται, πολλές άλλες μπορούν επίσης, να επηρεαστούν. 

Με πληροφορίες από Science Alert

 
 
 
Τech & Science

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τα πρόσωπα των πρώτων κατοίκων της νότιας Ινδίας: Σκελετοί 2.500 ετών αποκαλύπτουν την αλήθεια

Τech & Science / Τα πρόσωπα των πρώτων κατοίκων της νότιας Ινδίας: Σκελετοί 2.500 ετών αποκαλύπτουν την αλήθεια

Ερευνητές ανασυνθέτουν ψηφιακά τα πρόσωπα από σκελετούς 2.500 ετών στην Ινδία, αποκαλύπτοντας την ποικιλομορφία και τις αρχαίες ρίζες των πρώτων κατοίκων της Νότιας Ινδίας
LIFO NEWSROOM
Η φωτορύπανση αλλάζει τις συνήθειες των πουλιών: Ξαγρυπνούν έως και μία ώρα παραπάνω στις πόλεις

Τech & Science / Η φωτορύπανση αλλάζει τις συνήθειες των πουλιών: Ξαγρυπνούν έως και μία ώρα παραπάνω στις πόλεις

Έρευνα δείχνει ότι τα πουλιά σε περιοχές με φωτορύπανση μένουν ξύπνια έως και μία ώρα περισσότερο την ημέρα - Πώς επηρεάζονται τα είδη και γιατί η αλλαγή αυτή ανησυχεί τους επιστήμονες
LIFO NEWSROOM
Η Meta παγώνει τις προσλήψεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, μετά τις δαπανηρές κινήσεις Ζούκερμπεργκ

Τech & Science / Η Meta παγώνει τις προσλήψεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, μετά τις δαπανηρές κινήσεις Ζούκερμπεργκ

Ο Ζούκερμπεργκ είχε αναλάβει προσωπικά την προσέλκυση ταλέντων από OpenAI, Google DeepMind και άλλες εταιρείες, προσφέροντας πακέτα αποδοχών ακόμη και 100 εκατ. δολαρίων
LIFO NEWSROOM
Η πρόωρη εφηβεία ενδέχεται να συνδέεται με κοινό χημικό σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Τech & Science / Η πρόωρη εφηβεία ενδέχεται να συνδέεται με κοινό χημικό σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Μία χημική ένωση που βρίσκεται σε πληθώρα προϊόντων - από καλλυντικά και αρωματικά χώρου έως απορρυπαντικά και σαπούνια - μπορεί να στέλνει σήμα σε περιοχή του εγκεφάλου που ενεργοποιεί την έναρξη της εφηβείας
LIFO NEWSROOM
Οι ΗΠΑ σε διαπραγματεύσεις για το 10% της Intel: «Ο πρόεδρος θέτει τις ανάγκες της Αμερικής σε προτεραιότητα»

Τech & Science / Οι ΗΠΑ σε διαπραγματεύσεις για το 10% της Intel: «Ο πρόεδρος θέτει τις ανάγκες της Αμερικής σε προτεραιότητα»

Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος πως υπάρχει ενδιαφέρον για τη γιγαντιαία εταιρεία μικροτσίπ - Οι ΗΠΑ ζητούν μερίδιο σε αντάλλαγμα για παλαιότερες επιχορηγήσεις
LIFO NEWSROOM
Η Intel εξασφαλίζει «σωσίβιο» 2 δισ. δολαρίων από τη SoftBank – Σκέψεις για συμμετοχή και από την κυβέρνηση Τραμπ

Τech & Science / Η Intel εξασφαλίζει «σωσίβιο» 2 δισ. δολαρίων από τη SoftBank – Σκέψεις για συμμετοχή και από την κυβέρνηση Τραμπ

Οι μετοχές της Intel κατέγραψαν άνοδο άνω του 5% - Ο Τραμπ έχει ήδη συμφωνήσει με Nvidia και AMD να καταβάλουν το 15% των εσόδων τους από πωλήσεις κινεζικών AI chips στο αμερικανικό κράτος
LIFO NEWSROOM
Curio: Τα λούτρινα παιχνίδια με τεχνητή νοημοσύνη που μιλούν στα παιδιά

Τech & Science / Curio: Τα λούτρινα παιχνίδια με τεχνητή νοημοσύνη που μιλούν στα παιδιά

Η εταιρεία Curio δημιουργεί αρκουδάκια-chatbots με τεχνητή νοημοσύνη που συνομιλούν με παιδιά από 3 ετών - Πώς αλλάζουν τα παιχνίδια την έννοια του παιδικού παιχνιδιού και τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς;
LIFO NEWSROOM
 
 