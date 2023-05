Το μακιγιάζ της «Ούρσουλα» Μελίσα ΜακΚάρθι αποκαλύφθηκε- και όλοι σκέφτηκαν το ίδιο

Οργή έχει προκαλέσει ένα απόσπασμα από το backstage της ταινίας «The Little Mermaid» [Η Μικρή Γοργόνα] που δείχνει το μακιγιάζ της Μελίσα ΜακΚάρθι ως Ούρσουλα, μάγισσα της θάλασσας.

Όταν ανακοινώθηκε ότι η Μελίσα ΜακΚάρθι θα πρωταγωνιστούσε στο πλευρό της Χάλι Μπέιλι ως η drag-queen κακιά Ούρσουλα στο τελευταίο live-action εγχείρημα της Disney, τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα.

Οι περισσότεροι φανς απογοητεύτηκαν και διαφώνησαν έντονα με το καστ, υποστηρίζοντας πως την ύπουλη μάγισσα θα έπρεπε να υποδυθεί μια drag queen - καθώς είναι ευρέως γνωστό ότι ο χαρακτήρας εμπνεύστηκε από τη θρυλική drag artist Divine, γνωστή για τις εμφανίσεις της στις ταινίες του Jon Waters.

Και τώρα, ένα νέο βίντεο από τα παρασκήνια πίσω, που δημοσιεύτηκε στο Twitter της Disney, δυναμίτισε ακόμη περισσότερο τις ενστάσεις αφού δείχνει τη Μελίσα ΜακΚάρθι με μια λευκή περούκα, ένα αδιάφορο μακιγιάζ στα μάτια σε απόχρωση του πράσινου και ζωγραφισμένα φρύδια «εντελώς εκτός τόπου και χρόνου».

«Υπάρχει μια διάσημη φράση που λέει: "Τα φρύδια είναι αδελφές, όχι δίδυμα". Αυτά τα φρύδια δεν είναι δίδυμα. Δεν είναι καν αδελφές. Δεν είναι πρώτα, δεύτερα ή τρίτα ξαδέρφια. Είναι συνάδελφοι που δεν συμπαθούν ο ένας τον άλλον και βλέπονται μια φορά το μήνα σε αναγκαστικές κοινωνικές εκδηλώσεις της δουλειάς», σχολιάζει το Pink News- και το Twitter συμφωνεί.

Πολλά από τα σχόλια αναφέρονται στις drag ρίζες της Ούρσουλα, με τους χρήστες να τονίζουν πως το μακιγιάζ είναι το λιγότερο προσβλητικό για τις drag queens που είχαν κατά νου οι φανς για τον χαρακτήρα.

«Όταν είπαμε ότι η Ούρσουλα ήταν εμπνευσμένη από μια drag queen, δεν εννοούσαμε κάποια που το έκανε μόνο για τρεις μήνες», έγραψε η performer Σιέρα Λα Πουέρτα από τη Νέα Υόρκη.

Now when we said Ursula was inspired by a drag queen we didn’t mean one who had only been doing it for 3 months bc- https://t.co/gOODRvVT4l pic.twitter.com/BvNSf4wdp4 — Sierra La Puerta (@_SierraLaPuerta) May 17, 2023

Respectfully…. It’s a no the make up . — Cynthia Lee Fontaine 🍑 (@lee_fontaine) May 17, 2023

Το μακιγιάζ της Μελίσα ΜακΚάρθι συνοδεύτηκε επίσης από συγκεκριμένες αναφορές στη Divine, με κάποιον να σχολιάζει την προσπάθεια «όχι αρκετά Divine».

«Είναι εγκληματικό να κάνεις έναν χαρακτήρα εμπνευσμένο από τη Divine και να μην μοιάζει ούτε στο ελάχιστο με τη Divine», πρόσθεσε άλλος.

divine baby i’m so sorry they did you dirty like this https://t.co/Nb1U0w8rxQ pic.twitter.com/E5X9R10I2Z — alexa ✨🦔 (@hotmesslex18) May 18, 2023

Αρκετοί ήταν εκείνοι δε που τόνισαν ότι θα έπρεπε να είχε προσληφθεί ένας drag artist για να κάνει το μακιγιάζ, εφόσον η Disney δεν επρόκειτο να επιλέξει όντως μια drag queen.

Άλλοι πάλι σχολίασαν ότι η Μελίσα ΜακΚάρθι, η οποία έχει μιλήσει για το drag παρελθόν της και έχει πει ότι εμπνεύστηκε την ερμηνεία της Ούρσουλα από drag queens, δεν φταίει - το πρόβλημα, λένε, είναι ο makeup artist.

listen if you’re not gonna cast a drag queen for a role inspired by Divine at least have one on the makeup team, it’s not really that deep but this is so embarrassing https://t.co/iOYZ1R7V19 — miks ✨ (@mikhailhanafi) May 18, 2023

Η ταινία «The Little Mermaid» κάνει πρεμιέρα στις 26 Μαΐου.