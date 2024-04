«Kinds of Kindness»: Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου στο 77ο Φεστιβάλ Καννών

Πρεμιέρα για τη νέα ταινία «Kinds of Kindness» του Γιώργου Λάνθιμου στο επίσημο διαγωνιστικό του φετινού 77ο Φεστιβάλ Καννών, που θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 25 Μαΐου.

O Γιώργος Λάνθιμος, μετά τα τέσσερα Όσκαρ που απέσπασε η ταινία του «Poor Things», επιστρέφει στο 77ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών για την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Ιστορίες Καλοσύνης» (Kinds of Kindness) με ένα all-star cast που περιλαμβάνει τους Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie, Hunter Schafer.

Πρόκειται για μια τρίπτυχη ιστορία, που ακολουθεί έναν άνθρωπο χωρίς επιλογές, ο οποίος προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο της ζωής του, έναν αστυνομικό που ανησυχεί επειδή η γυναίκα του, που είχε εξαφανιστεί στη θάλασσα, επέστρεψε και μοιάζει να είναι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος και μια γυναίκα που είναι αποφασισμένη να βρει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο με μια ιδιαίτερη ικανότητα, ο οποίος προορίζεται να γίνει ένας θαυμαστός πνευματικός ηγέτης.

Η ταινία σηματοδοτεί την τέταρτη συμμετοχή ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου και του σεναριογράφου Ευθύμη Φιλίππου στο διαγωνιστικό τμήμα του διάσημου Φεστιβάλ Καννών. Κάνοντας το ντεμπούτο του πριν από δεκαπέντε χρόνια, το 2009, ο Γιώργος Λάνθιμος κέρδισε για πρώτη φορά τη διεθνή προσοχή με την ταινία «Κυνόδοντας» (Dogtooth), που κέρδισε το βραβείο Un Certain Regard στο 62ο Φεστιβάλ Καννών. Ακολούθησε το 2015 η πρεμιέρα της πρώτης αγγλόφωνης ταινίας του «Ο Αστακός» (The Lobster), η οποία κέρδισε το βραβείο της κριτικής επιτροπής του φεστιβάλ. Η τελευταία εμφάνιση του Λάνθιμου στις Κάννες ήταν το 2017, όπου έκανε πρεμιέρα με την ταινία «Ο θάνατος ενός ιερού ελαφιού» (The Killing of the Sacred Deer), η οποία κέρδισε το βραβείο καλύτερου σεναρίου.

Η πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Ιστορίες Καλοσύνης» θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα στις 30 Μαΐου (πριν από την πρεμιέρα της στην Αμερική) από τη Feelgood.

