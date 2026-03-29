Κιμ Νόβακ: «Εντελώς λάθος επιλογή για να με υποδυθεί» η Σίντνεϊ Σουίνι – «Ξεχωρίζει υπερβολικά πάνω από τη μέση»

Η ταινία «Scandalous», που σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Κόλμαν Ντομίνγκο, θα αφηγείται τη σχέση της Νόβακ με τον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ τη δεκαετία του '50

Η Κιμ Νόβακ στο «Vertigo» του Άλφρεντ Χίτσκοκ (αριστερά) και η Σίντνεϊ Σουίνι (δεξιά) Φωτ: Universal Pictures / EPA, αρχείου
Η Κιμ Νόβακ, μία από τις πιο γνωστές ηθοποιούς του κλασικού Χόλιγουντ, επέκρινε την επερχόμενη βιογραφική ταινία για τη ζωή της, δηλώνοντας ότι η επιλογή της Σίντνεϊ Σουίνι για τον ρόλο της είναι «εντελώς λάθος».

«Δεν θα το είχα εγκρίνει ποτέ», δήλωσε σε συνέντευξή της στους The Times, σχολιάζοντας το καστ της ταινίας «Scandalous» που θα αφηγείται τη σχέση της με τον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ τη δεκαετία του 1950.

Η Νόβακ ήταν ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στη Σουίνι, σημειώνοντας ότι «είναι πολύ έντονη πάνω από τη μέση». Εξέφρασε επίσης ανησυχία για το πώς θα παρουσιαστεί η σχέση της με τον Ντέιβις στην ταινία, τονίζοντας ότι δεν ήταν κυρίως σεξουαλική. «Είχαμε τόσα πολλά κοινά», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η σύνδεσή τους βασιζόταν σε κάτι βαθύτερο.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι η ταινία θα δώσει διαφορετική εικόνα: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μην παρουσιαστεί ως σεξουαλική σχέση, γιατί η Σίντνεϊ Σουίνι δείχνει πάντα σέξι».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο κλίμα ρατσισμού της εποχής, μιλώντας για τη μεταχείριση που δεχόταν ο Ντέιβις. «Λόγω του χρώματος του δέρματός του, οι άνθρωποι του έκαναν τρομερά πράγματα», είπε.

Παράλληλα, διέψευσε φήμες ότι σχεδίαζαν να παντρευτούν. «Όχι, όχι. Με αγαπούσε. Τον νοιαζόμουν πολύ. Αλλά τότε δεν ήθελα να παντρευτώ κανέναν», ανέφερε.

Η Νόβακ μίλησε και για τις συνθήκες εργασίας στο Χόλιγουντ της εποχής, περιγράφοντας τον παραγωγό Χάρι Κον ως αυταρχικό. «Σε κρατούσε υπό αυστηρό έλεγχο», είπε, προσθέτοντας ότι «είχε ανθρώπους να με παρακολουθούν για να βεβαιωθεί ότι δεν σπαταλούσα τον χρόνο μου».

Όταν ρωτήθηκε για φήμες ότι ο Κον είχε απειλήσει τον Ντέιβις, απάντησε: «Ω, ξέρω ότι ήταν αλήθεια». Η ταινία «Scandalous», που θα αποτελέσει το σκηνοθετικό ντεμπούτο του ηθοποιού Κόλμαν Ντομίνγκο, δεν έχει ακόμη ξεκινήσει γυρίσματα.

Με πληροφορίες από Entertainment Weekly

Πολιτισμός / «Η Μαρινέλλα είναι το ελληνικό τραγούδι»: Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την σπουδαία ερμηνεύτρια

Η σπουδαία ερμηνεύτρια είχε υποστεί εγκεφαλικό τον Σεπτέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο και έκτοτε αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία της
Πολιτισμός / Από τη Μέδουσα μέχρι τη κλιματική αλλαγή: γιατί ο Οβίδιος είναι παντού ξανά

Με αφορμή την έκθεση “Metamorphoses” στο Rijksmuseum, οι Μεταμορφώσεις του Οβίδιου επιστρέφουν στο προσκήνιο ως ένα έργο που μιλά ξανά με εκπληκτική ακρίβεια για τη βία, την ταυτότητα, την εξουσία και τον φόβο μιας εποχής διαρκούς αλλαγής.
Πολιτισμός / Ο Ραφαήλ και η δύσκολη επιστροφή της ομορφιάς

Με τη μεγάλη έκθεση “Raphael: Sublime Poetry”, το Met δεν παρουσιάζει απλώς μια φιλόδοξη έκθεση για τον Ραφαήλ, αλλά προσπαθεί να τον φέρει ξανά κοντά σε ένα κοινό που σήμερα συγκινείται πιο εύκολα από το ατελές παρά από το άψογο.
Πολιτισμός / Ο Ryan Gosling θα πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία των Daniels

Ο Ryan Gosling ενώνεται με τους Daniels, το οσκαρικό δίδυμο πίσω από το Everything Everywhere All at Once, για τη νέα τους ταινία στη Universal, που παραμένει ακόμη χωρίς τίτλο και αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα το καλοκαίρι στο Λος Αντζελες.
Πολιτισμός / Ένα άλλο Guernica στέκεται τώρα απέναντι από το Guernica του Πικάσο στη Μαδρίτη

Το Reina Sofia φέρνει για πρώτη φορά εκτός Νότιας Αφρικής το African Guernica του Dumile Feni και το τοποθετεί απέναντι από το Guernica του Πικάσο, σε μια έκθεση που ξανανοίγει τη συζήτηση για τη βία, τη μνήμη και το ποια έργα γράφουν τελικά την ιστορία της τέχνης.
Πολιτισμός / 15 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτήν την εβδομάδα (26/3-1/4)

Από δυνατά techno sets και ζωντανές μουσικές εμπειρίες μέχρι θέατρο, εκθέσεις και φεστιβάλ, η Αθήνα αυτή την εβδομάδα προσφέρει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που καλύπτει κάθε διάθεση και γούστο.
Πολιτισμός / Ενα από τα σημαντικότερα έργα του Πικάσο βρίσκεται στην Τεχεράνη ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται

Το The Painter and His Model του Picasso, αγορασμένο από το Ιράν το 1977, βρίσκεται σήμερα στην Τεχεράνη, κουβαλώντας πάνω του την ιστορία του πετρελαίου, της επανάστασης και της εύθραυστης ζωής της τέχνης σε καιρό πολέμου.
Πολιτισμός / Παναγιά μου, ένα παιδί! Το νέο απόκτημα του Met έγινε viral γιατί το internet κόλλησε με τον μικρό Χριστό του

Το νέο απόκτημα του Met έγινε viral όταν οι χρήστες του Instagram άρχισαν να σχολιάζουν τον ασυνήθιστα στιλιζαρισμένο baby Jesus του πίνακα με όρους καθαρά σημερινού internet.
