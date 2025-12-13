ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σκηνοθέτης καταδικάστηκε για απάτη εκατομμυρίων στο Netflix - Τα ξόδεψε σε πολυτελή αυτοκίνητα και στρώματα

Ο σκηνοθέτης εξαπάτησε το Netflix και επένδυσε τα χρήματα σε κρυπτονομίσματα

The LiFO team
Σκηνοθέτης ταινίας / Unsplash
Ένοχος για απάτη ύψους 11 εκατ. δολαρίων εις βάρος του Netflix κρίθηκε την Πέμπτη ο Αμερικανός σκηνοθέτης Καρλ Έρικ Ρινς, γνωστός από την ταινία 47 Ronin, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο Ρινς καταδικάστηκε για απάτη μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, ξέπλυμα χρήματος και συναφείς κατηγορίες, καθώς αποδείχθηκε ότι εισέπραξε εκατομμύρια δολάρια από την πλατφόρμα streaming για μια σειρά επιστημονικής φαντασίας που ουδέποτε ολοκληρώθηκε. Αντί να κατευθύνει τα χρήματα στην παραγωγή του πρότζεκτ με τίτλο White Horse, τα χρησιμοποίησε για πολυτελείς προσωπικές αγορές και ριψοκίνδυνες επενδύσεις.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το Netflix είχε αρχικά καταβάλει περίπου 44 εκατ. δολάρια για τη σειρά, ενώ στη συνέχεια ενέκρινε επιπλέον χρηματοδότηση 11 εκατ. δολαρίων, έπειτα από αίτημα του σκηνοθέτη, ο οποίος υποστήριξε ότι χρειαζόταν επιπλέον κεφάλαια για να ολοκληρώσει το έργο.

Ο σκηνοθέτης μετέφερε σε προσωπικό του λογαριασμό τα χρήματα

Ωστόσο, τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε προσωπικό του λογαριασμό, όπου μεγάλο μέρος τους χάθηκε σε αποτυχημένες επενδύσεις σε μετοχές και κρυπτονομίσματα.

Ακολούθησε ένα κύμα αγορών πολυτελείας: πέντε Rolls-Royce, μία Ferrari, περίπου 652.000 δολάρια σε ρολόγια και ρούχα, δύο στρώματα αξίας σχεδόν 638.000 δολαρίων και επιπλέον 295.000 δολάρια σε πολυτελή κλινοσκεπάσματα και λευκά είδη. Παράλληλα, ο Ρινς χρησιμοποίησε μέρος των χρημάτων για να αποπληρώσει πιστωτικές κάρτες ύψους περίπου 1,8 εκατ. δολαρίων.

Η σειρά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Η επιβολή της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο. Το Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Τζέι Κλέιτον δήλωσε ότι ο Ρινς «πήρε 11 εκατ. δολάρια που προορίζονταν για τηλεοπτική παραγωγή και τα τζόγαρε σε κερδοσκοπικές επενδύσεις», προσθέτοντας πως η καταδίκη στέλνει σαφές μήνυμα ότι «όταν κάποιος κλέβει επενδυτικά κεφάλαια, οι αρχές θα ακολουθήσουν το χρήμα και θα τον λογοδοτήσουν».

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης χαρακτήρισε την απόφαση λανθασμένη, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει «επικίνδυνο προηγούμενο» για καλλιτέχνες που εμπλέκονται σε συμβατικές και δημιουργικές διαμάχες με μεγάλες εταιρείες του χώρου.

Με πληροφορίες από CBS News

