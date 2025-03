Συνελήφθη Χολιγουντιανός σκηνοθέτης - Κατηγορείται ότι έκλεψε $11 εκατ. από το Netflix

Ένας χολιγουντιανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος συνελήφθη την Τρίτη με την κατηγορία ότι απέσπασε 11 εκατομμύρια δολάρια από το Netflix για μία παραγωγή που δεν προβλήθηκε ποτέ με τα οποία αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα και κρυπτονομίσματα.

Ο Καρλ Έρικ Ρινς, ο οποίος είναι πιο γνωστός για τη σκηνοθεσία της ταινίας «47 Ronin», κατηγορείται για απάτη και ξέπλυμα χρήματος, με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να υποστηρίζουν ότι επιτηδευμένα εξαπάτησε τον γίγαντα streaming.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι το Netflix είχε καταβάλει αρχικά περίπου 44 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει μια ημιτελή σειρά με τίτλο «White Horse» από τον Ρινς, αλλά τελικά έδωσε άλλα 11 εκατομμύρια δολάρια αφού ο ίδιος δήλωσε ότι χρειαζόταν τα επιπλέον μετρητά για να ολοκληρώσει τη σειρά.

Αντί να χρησιμοποιήσει τα επιπλέον χρήματα για να ολοκληρώσει την παραγωγή, ο Ρινς μετέφερε τα χρήματα σε έναν προσωπικό χρηματιστηριακό λογαριασμό. Έπειτα έκανε μία σειρά από αποτυχημένες επενδύσεις, με αποτέλεσμα να χάσει περίπου τα μισά από τα 11 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε δύο μήνες, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Στη συνέχεια, ο σκηνοθέτης έριξε τα υπόλοιπα χρήματα στην αγορά κρυπτονομισμάτων, η οποία αποδείχθηκε κερδοφόρα κίνηση, με τον Ρινς να μεταφέρει τελικά τα κέρδη σε έναν προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Από εκεί και πέρα, ο Ρινς ξόδεψε περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια σε προσωπικά έξοδα και είδη πολυτελείας. Ο Ρινς κατέβαλε 1,8 εκατομμύρια δολάρια για λογαριασμούς πιστωτικών καρτών, 1 εκατομμύριο δολάρια για δικηγόρους ώστε να μηνύσει το Netflix για περισσότερα χρήματα, 3,8 εκατομμύρια δολάρια για έπιπλα και αντίκες, 2,4 εκατομμύρια δολάρια για πέντε Rolls-Royce και μία Ferrari και 652.000 δολάρια για ρολόγια και ρούχα.

Ο 47χρονος σκηνοθέτης συνελήφθη στο Δυτικό Χόλιγουντ, στην Καλιφόρνια και την Τρίτη, 18 Μαρτίου, είχε την πρώτη του ακρόαση στο δικαστήριο.

