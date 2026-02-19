Καισαριανή: Σε τρία στάδια η αξιολόγηση των φωτογραφιών των εκτελεσθέντων

Στη Γάνδη του Βελγίου αναμένεται να μεταβεί αύριο, Παρασκευή, κλιμάκιο του υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να εξετάσει από κοντά τις 12 φωτογραφίες που φέρεται να αποτυπώνουν τα τελευταία λεπτά πριν από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944.

Οι εικόνες, που εμφανίστηκαν προς πώληση σε ιστότοπο δημοπρασιών και αποσύρθηκαν λίγες ημέρες αργότερα, παραμένουν στη διάθεση ιδιώτη συλλέκτη στο Βέλγιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υλικό αποδίδεται στη συλλογή του Χέρμαν Χόγιερ, υπολοχαγού της Βέρμαχτ κατά την Κατοχή, ο οποίος φέρεται να είχε εντολή να καταγράψει τη διαδικασία της εκτέλεσης.

Η ελληνική αποστολή θα κινηθεί σε τρία στάδια: πρώτα η διαπίστωση της αυθεντικότητας, έπειτα η διερεύνηση της προέλευσης και, εφόσον τα στοιχεία επιβεβαιωθούν, η διαπραγμάτευση για την απόκτησή τους από το ελληνικό Δημόσιο. Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων έχει ήδη χαρακτηρίσει τη συλλογή «μνημείο», θεσμικό βήμα που επιτρέπει στο κράτος να τη διεκδικήσει.

Καισαριανή: Ανεκτίμητα τεκμήρια οι φωτογραφίες

Το υπουργείο Πολιτισμού κάνει λόγο για ανεκτίμητα τεκμήρια που δίνουν «πρόσωπο» στις ιστορικές μαρτυρίες της Εθνικής Αντίστασης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια ταυτοποίησης προσώπων με τη συνδρομή αρχείων και συγγενών των εκτελεσθέντων, οι οποίοι μιλούν για στιγμές βαθιάς συγκίνησης.

Την ίδια ώρα, επανέρχεται το αίτημα να αποδοθεί το Μπλοκ 15 του στρατοπέδου Χαϊδαρίου στην τοπική κοινωνία και να μετατραπεί σε Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, ως χώρος μνήμης για μια από τις πιο εμβληματικές και τραγικές σελίδες της Κατοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακήρυξη της συλλογής ως μνημείο αποτελεί ένα κρίσιμο θεσμικό βήμα, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων έχει προχωρήσει σε τελεσίδικη πιστοποίηση της αυθεντικότητας του υλικού σε αυτό το στάδιο. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί με την αποστολή κλιμακίου εμπειρογνωμόνων στη Γάνδη την προσεχή Παρασκευή, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον κάτοχο της συλλογής για την από κοντά εξέταση των φωτογραφιών και τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών.

Η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει πως η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης μιας από τις πιο εμβληματικές και τραγικές σελίδες της Εθνικής Αντίστασης, διασφαλίζοντας ότι το σπάνιο αυτό οπτικό υλικό θα περιέλθει οριστικά στην κατοχή του ελληνικού λαού.

