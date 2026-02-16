ΕΛΛΑΔΑ
Eπικοινωνία Λίνας Μενδώνη και Νικήτα Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Τι αποφασίστηκε

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη για το θέμα των φωτογραφιών της εκτέλεσης των 200 από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944.

Όπως έγινε γνωστό, η Λίνα Μενδώνη επισήμανε ότι το υπουργείο Πολιτισμού θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την απόκτηση του ιστορικού φωτογραφικού αρχείου το οποίο και θα παραχωρηθεί στη Βουλή των Ελλήνων.

Από την πλευρά του, ο Νικήτας Κακλαμάνης διαβεβαίωσε την υπουργό Πολιτισμού ότι η Βουλή θα συνδράμει με κάθε τρόπο και μέσο στις προσπάθειες του υπουργείου τόσο για τον έλεγχο της γνησιότητας των ιστορικών φωτογραφιών όσο και για την απόκτησή τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

