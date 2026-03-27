Ένα άλλο Guernica στέκεται τώρα απέναντι από το Guernica του Πικάσο στη Μαδρίτη

Το Reina Sofia φέρνει για πρώτη φορά εκτός Νότιας Αφρικής το African Guernica του Dumile Feni και το τοποθετεί απέναντι από το Guernica του Πικάσο, σε μια έκθεση που ξανανοίγει τη συζήτηση για τη βία, τη μνήμη και το ποια έργα γράφουν τελικά την ιστορία της τέχνης.

Το African Guernica (1967) του Dumile Feni, που εκτίθεται στο μουσείο Reina Sofia στη Μαδρίτη. Φωτογραφία: Estate Dumile Feni and Dumile Feni Family Trust
Το Reina Sofia φέρνει για πρώτη φορά εκτός Νότιας Αφρικής το African Guernica του Dumile Feni και το τοποθετεί απέναντι από το Guernica του Πικάσο, στήνοντας έναν από τους πιο φορτισμένους διαλόγους που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια γύρω από τη βία, τη μνήμη και την ιστορία της τέχνης.

Στο Museo Reina Sofia της Μαδρίτης, το African Guernica του Νοτιοαφρικανού καλλιτέχνη Dumile Feni παρουσιάζεται από τις 25 Μαρτίου έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2026 σε άμεσο διάλογο με το Guernica του Πικάσο. Η παρουσίαση εντάσσεται στη νέα ετήσια σειρά εκθέσεων του μουσείου, με τίτλο History Doesn’t Repeat Itself, but It Does Rhyme, και σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το έργο βγαίνει εκτός Νότιας Αφρικής.

Πάμπλο Πικάσο, Guernica, 1937. Φωτογραφία: Φωτογραφικό Αρχείο του Museo Reina Sofía / Succession Picasso, VEGAP, Μαδρίτη, 2026

Δεν πρόκειται απλώς για μια σπάνια μετακίνηση έργου ή για μια εύκολη μουσειακή αντιπαραβολή. Το μουσείο φέρνει αντικριστά δύο έργα που κουβαλούν διαφορετικές όψεις της ιστορικής βίας. Αν το Guernica του Picasso έχει ταυτιστεί με τη φρίκη του πολέμου, το African Guernica του Feni γεννήθηκε μέσα στο καθεστώς του απαρτχάιντ και στη συστηματική βία της φυλετικής καταπίεσης.

Dumile Feni, You Wouldn’t Know God if He Spat in Your Eye (1975). Φωτογραφία: Estate Dumile Feni and Dumile Feni Family Trust

Η επιμελήτρια Tamar Garb έχει επισημάνει ότι το έργο του Feni δεν στέκεται ως ισοδύναμο του Guernica, αλλά ως έργο που συνομιλεί μαζί του από μια άλλη εμπειρία τρόμου και απανθρωποποίησης. Ο Feni, που πέθανε το 1991 στη Νέα Υόρκη έπειτα από χρόνια εξορίας, θεωρείται ξεχωριστή μορφή της νοτιοαφρικανικής τέχνης του 20ού αιώνα.

Στην έκθεση παρουσιάζονται ακόμη πέντε έργα του, ανάμεσά τους το μνημειακό You Wouldn’t Know God if He Spat in Your Eye και το Hector Pieterson του 1987. Μέσα από αυτή τη συνάντηση, το Reina Sofia δεν ξανασυστήνει μόνο τον Feni στο ευρωπαϊκό κοινό, αλλά ξανανοίγει και το βλέμμα πάνω στο ίδιο το Guernica.

