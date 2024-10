Η Τζέιν Φόντα θα τιμηθεί με το βραβείο Lifetime Achievement SAG 2025

Η Τζέιν Φόντα, στα 87 της χρόνια, πρόκειται να τιμηθεί με το Βραβείο Lifetime Achievement στα επερχόμενα Βραβεία Screen Actors Guild (SAG), που θα πραγματοποιηθούν στις 23 Φεβρουαρίου 2025. Η ανακοίνωση έγινε από το σωματείο SAG-AFTRA στις 17 Οκτωβρίου, αναγνωρίζοντας την πολυετή συνεισφορά της Φόντα στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και την ανθρωπιστική δράση.

Σε δήλωσή της, η διάσημη ηθοποιός εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη: «Είμαι πολύ τιμημένη και ταπεινωμένη από αυτή την αναγνώριση. Δουλεύω σε αυτή τη βιομηχανία σχεδόν όλη μου τη ζωή και δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από εκείνη που σου απονέμουν οι συνάδελφοί σου».

Το Βραβείο Lifetime Achievement απονέμεται κάθε χρόνο σε ηθοποιούς για την εξαιρετική τους προσφορά στο επάγγελμα και την προώθηση των καλύτερων ιδανικών της υποκριτικής τέχνης. Οι αποδέκτες επιλέγονται από την Εθνική Επιτροπή Τιμητικών Βραβείων του SAG-AFTRA.

Η πρόεδρος του σωματείου, Φραν Ντρέσερ, χαρακτήρισε τη Φόντα «μια πρωτοπόρο και εξαιρετικά ταλαντούχα, μια δυναμική προσωπικότητα που έχει διαμορφώσει το τοπίο της ψυχαγωγίας, της ακτιβιστικής δράσης και της κουλτούρας με αδιάκοπο πάθος». Σημείωσε επίσης ότι η «ατρόμητη ειλικρίνειά» της υπήρξε πηγή έμπνευσης για πολλούς ανθρώπους στον κλάδο.

Η Τζέιν Φόντα, κόρη του μεγάλου ηθοποιού Χένρι Φόντα, έχει πρωταγωνιστήσει σε κινηματογραφικές ταινίες για περισσότερες από έξι δεκαετίες. Πρόσφατα εμφανίστηκε στις ταινίες "80 for Brady" και "Book Club: The Next Chapter" το 2023, ενώ συμμετείχε και στο έργο της Τζένιφερ Λόπεζ "This Is Me... Now" το 2024.

Το βραβείο αυτό αποτελεί συνέχεια μιας σειράς αναγνωρίσεων προς την Τζέιν Φόντα, η οποία δεν έχει διαπρέψει μόνο στο χώρο της υποκριτικής, αλλά και στην ανθρωπιστική δράση και τον πολιτικό ακτιβισμό.

Τα 31α Βραβεία SAG θα μεταδοθούν ζωντανά από το Netflix την Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025, στις 8 μ.μ. (τοπική ώρα Ανατολικής Ακτής).

Με πληροφορίες από People