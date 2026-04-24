Η Σίνθια Ερίβο θα γίνει Μίριαμ Μακέμπα σε μια ταινία για το απαρτχάιντ

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, το Graceland του Πολ Σάιμον έφερε τη μουσική της Νότιας Αφρικής σε παγκόσμιο κοινό, αλλά άνοιξε και μια μεγάλη σύγκρουση γύρω από το πολιτιστικό μποϊκοτάζ του απαρτχάιντ. Το The Road Home επιστρέφει σε εκείνη τη στιγμή, μέσα από τη Μακέμπα, τον Χιου Μασακέλα και μια μουσική που έγινε πεδίο αντίστασης.

Η Σίνθια Ερίβο θα γίνει Μίριαμ Μακέμπα σε μια ταινία για το Graceland και το απαρτχάιντ
φωτογραφία: Dana Scruggs
Η Σίνθια Ερίβο θα υποδυθεί τη Μίριαμ Μακέμπα, τη θρυλική «Mama Africa», σε ένα νέο μουσικό δράμα για τη μουσική της Νότιας Αφρικής, το απαρτχάιντ και τη σύγκρουση γύρω από το Graceland του Πολ Σάιμον.

Η ταινία, με τίτλο The Road Home, θα σκηνοθετηθεί από τον βραβευμένο με Όσκαρ Μπιλ Κόντον, γνωστό από τα Gods and Monsters, Dreamgirls και Kiss of the Spider Woman. Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Νοτιοαφρικανός ηθοποιός Θαμπό Ραμέτσι, στον ρόλο του τρομπετίστα Χιου Μασακέλα, και ο Γκάι Πιρς ως αρχιεπίσκοπος Τρέβορ Χάντλστον.

Σύμφωνα με το Variety, η ιστορία τοποθετείται στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν το Αντι-Απαρτχάιντ Κίνημα, με κεντρική μορφή τον Χάντλστον, ξεκίνησε μποϊκοτάζ κατά του Πολ Σάιμον για το Graceland, κατηγορώντας τον ότι παραβίασε το πολιτιστικό μποϊκοτάζ του ΟΗΕ εναντίον της Νότιας Αφρικής του απαρτχάιντ.

Το Graceland, που κυκλοφόρησε το 1986, υπήρξε ένα από τα πιο επιδραστικά και πολυσυζητημένα άλμπουμ της εποχής. Ο Σάιμον συνεργάστηκε με Νοτιοαφρικανούς μουσικούς και έφερε τη μουσική τους σε παγκόσμιο κοινό, όμως η διαδικασία γέννησε και έντονη κριτική. Για κάποιους, το άλμπουμ άνοιξε τον κόσμο στη μουσική της Νότιας Αφρικής. Για άλλους, παρέκαμψε ένα πολιτικό μποϊκοτάζ που στόχο είχε να απομονώσει το καθεστώς του απαρτχάιντ.

Μέσα σε αυτή τη σύγκρουση, το The Road Home εστιάζει στη Μακέμπα και τον Μασακέλα, δύο καλλιτέχνες που βίωσαν την εξορία και έκαναν τη μουσική τους όπλο πολιτικής μνήμης και αντίστασης. Η Μακέμπα, από τις πιο εμβληματικές φωνές της αφρικανικής ηπείρου, υπήρξε διεθνές σύμβολο κατά του απαρτχάιντ, ενώ ο Μασακέλα, επίσης εξόριστος από τη Νότια Αφρική, μετέφερε μέσα από την τρομπέτα του έναν ολόκληρο κόσμο απώλειας, αγώνα και επιστροφής.

Στην ταινία, οι δυο τους ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία της μπάντας της περιοδείας Graceland, ενός μουσικού σχήματος σχεδιασμένου για να μεταφέρει τη φωνή της Νότιας Αφρικής στον κόσμο. Ο Μασακέλα παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος διχασμένος ανάμεσα σε δύο κόσμους, ενώ ο Χάντλστον, μέντοράς του και σφοδρός επικριτής του απαρτχάιντ, βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης. «Είναι μια δυνατή ιστορία για τη συνάντηση της τέχνης με τον ακτιβισμό, μια τριβή που με τον καιρό έχει γίνει μόνο πιο σύνθετη», δήλωσε ο Μπιλ Κόντον. «Είναι τιμή μου που είμαι μέρος αυτής της εξαιρετικής ομάδας».

Το σενάριο υπογράφει ο Μάικλ Μπρόνερ, γνωστός από τα The Mauritanian και United 93, βασισμένος σε ιστορία του ίδιου και του Νοτιοαφρικανού συγγραφέα Zakes Mda. Ο Μπρόνερ προσεγγίστηκε αρχικά από το Hugh Masekela Heritage Foundation και έκανε εκτενή έρευνα για το σενάριο, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων με τον Πολ Σάιμον. Ο Mda συνέβαλε επίσης με έρευνα και συνεντεύξεις με τον Μασακέλα.

Την ταινία χρηματοδοτεί η Studiocanal, η οποία θα τη διανείμει στη Νότια Αφρική, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τις χώρες της Μπενελούξ, την Πολωνία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Οι διεθνείς πωλήσεις θα ξεκινήσουν στο επερχόμενο Φεστιβάλ Καννών, ενώ τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να αρχίσουν τον Ιούνιο στη Νότια Αφρική.

Κομβικό ρόλο στην ταινία έχει και ο βετεράνος μουσικός παραγωγός Χίλτον Ρόζενταλ, ο οποίος είχε στηρίξει τον Πολ Σάιμον κατά τη δημιουργία του Graceland. Ο Ρόζενταλ συμμετείχε στην ανάπτυξη του σεναρίου, εξασφάλισε μουσικά δικαιώματα για έργα του Σάιμον και εμβληματικών Αφρικανών καλλιτεχνών, ανάμεσά τους η Μακέμπα και ο Μασακέλα, και θα παραγάγει νέες ηχογραφήσεις τραγουδιών από τους καταλόγους τους για το σάουντρακ.

Η παραγωγή περιγράφει το The Road Home ως μια ιστορία «αντίστασης, θυσίας και ανθεκτικότητας του ανθρώπινου πνεύματος». Για την επικεφαλής της Studiocanal, Άνα Μαρς, το φιλμ είναι μια ιστορία φιλίας και αντίστασης, ριζωμένη στη νοτιοαφρικανική ταυτότητα, αλλά με απεύθυνση πέρα από τα σύνορά της.

Η ταινία δεν θα αναμετρηθεί απλώς με ένα μουσικό κεφάλαιο του 20ού αιώνα. Θα επιστρέψει σε μια από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις της pop ιστορίας: τι συμβαίνει όταν μια μουσική που γεννήθηκε μέσα σε συνθήκες καταπίεσης γίνεται παγκόσμια, αλλά η παγκόσμια κυκλοφορία της περνά μέσα από μια πολιτική σύγκρουση;

