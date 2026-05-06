Καιρός - Μαρουσάκης: Έντονο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης, λασποβροχές και ζέστη στη χώρα

Η άνοιξη δείχνει το πιο «θερμό» της πρόσωπο, καθώς ο καιρός τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αλλάξει αισθητά, με κύρια χαρακτηριστικά την άνοδο της θερμοκρασίας και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο υδράργυρος θα ακολουθήσει σταθερά ανοδική πορεία τις επόμενες ημέρες, με τις θερμοκρασίες να κινούνται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Αιτία αποτελεί ένα βαρομετρικό χαμηλό στις ακτές της βόρειας Αφρικής, το οποίο θα στείλει θερμές αέριες μάζες προς τη χώρα μας, μεταφέροντας παράλληλα και αφρικανική σκόνη.

Η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται την Παρασκευή, όταν η μεταφορά σκόνης θα είναι πιο έντονη, κυρίως στην κεντρική και νότια Ελλάδα, ενώ δεν αποκλείονται και λασποβροχές. Μέχρι τότε, ο καιρός θα παραμείνει γενικά ανοιξιάτικος, με λίγες νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες σε ορεινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Από το Σάββατο και μετά, το επεισόδιο της αφρικανικής σκόνης θα αρχίσει να υποχωρεί και η ατμόσφαιρα θα καθαρίζει σταδιακά.

Ωστόσο, η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, με την επόμενη εβδομάδα να φέρνει τιμές που θα ξεπεράσουν ακόμη και τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό των επόμενων ημερών

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, αύριο δεν αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές.

Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν κυρίως προς το Ιόνιο, ενώ μέσα στην ημέρα θα σημειωθούν περάσματα από αραιές νεφώσεις, που κατά τόπους ενδέχεται να συνοδευτούν από λασποβροχές.

Η αυξημένη συννεφιά θα οδηγήσει σε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται κοντά στους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη συνέχεια το Σάββατο, το σκηνικό θα βελτιωθεί αισθητά, καθώς οι νεφώσεις και η αφρικανική σκόνη θα απομακρυνθούν, επιτρέποντας στον ήλιο να κυριαρχήσει ξανά. Η θερμοκρασία θα αρχίσει εκ νέου να ανεβαίνει, ενώ δεν αποκλείονται τοπικά φαινόμενα αστάθειας αργά το απόγευμα, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.



Από την Κυριακή και κυρίως τη νέα εβδομάδα, η άνοδος της θερμοκρασίας θα γίνει πιο αισθητή, με τις τιμές να ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Παράλληλα, οι απογευματινές μπόρες θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, διατηρώντας ένα ήπιο στοιχείο αστάθειας μέσα σε ένα κατά τα άλλα πιο καλοκαιρινό σκηνικό.



