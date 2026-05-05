Ο Kid Cudi αποσύρει τη M.I.A. από την περιοδεία του

Ο Αμερικανός ράπερ εξήγησε τον λόγο μέσω ανάρτησής του στο Instagram

Φωτογραφία αρχείου: EPA
Ο βραβευμένος με Grammy ράπερ, Kid Cudi, απέσυρε την M.I.A. από την περιοδεία του Rebel Ragers, έπειτα από δηλώσεις της που χαρακτήρισε «προσβλητικές» και οι οποίες, όπως είπε, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και δυσαρέσκεια στους θαυμαστές του.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν τη Βρετανίδα τραγουδίστρια να αποδοκιμάζεται από το κοινό, όταν ανέφερε ότι δεν μπορούσε να ερμηνεύσει το τραγούδι της Illygal, το οποίο αναφέρεται σε έναν παράτυπο μετανάστη, επειδή - όπως είπε - το περιεχόμενό του «θα μπορούσε να αφορά κάποιους από όσους βρίσκονταν στο κοινό».

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Kid Cudi δήλωσε ότι δέχτηκε καταιγισμό μηνυμάτων μετά τα σχόλια της τραγουδίστριας κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της ως support act στη συναυλία του στο Ντάλας.

Η ανάρτηση του Kid Cudi για την απόσυρση της M.I.A.

Στην ανακοίνωσή του, χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ απογοητευτικό» και υποστήριξε πως πριν από την έναρξη της περιοδείας είχε ξεκαθαρίσει στον μάνατζερ της M.I.A. ότι «δεν ήθελε να υπάρξει τίποτα προσβλητικό» κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων.

Όπως είπε, είχε την εντύπωση ότι η ομάδα της καλλιτέχνιδας είχε κατανοήσει το αίτημά του να αποφευχθούν δηλώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διχασμό.

Η M.I.A., κατά κόσμον Mathangi Arulpragasam, συμμετείχε ως opening act στην περιοδεία Rebel Ragers.

Σε βίντεο από εμφάνισή της στις 2 Μαΐου, ακούγεται να λέει: «Με έχουν "ακυρώσει" για πολλούς λόγους. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα με ακύρωναν επειδή είμαι μια καφέ Ρεπουμπλικανή ψηφοφόρος», προκαλώντας έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό.

Στη συνέχεια φέρεται να είπε πως δεν μπορούσε να τραγουδήσει το Illygal, «αν και κάποιοι από εσάς ίσως ανήκετε στο θέμα του τραγουδιού», σχόλιο που επίσης προκάλεσε αντιδράσεις.

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή της στο X, διευκρίνισε ότι δεν είχε δικαίωμα ψήφου στις ΗΠΑ, παρότι είχε προηγουμένως αυτοχαρακτηριστεί ως Ρεπουμπλικανή ψηφοφόρος.

Η M.I.A., γεννημένη στο Λονδίνο από γονείς με καταγωγή από τη Σρι Λάνκα, ξεκίνησε τη μουσική της πορεία το 2003 και έγινε παγκοσμίως γνωστή χάρη στον ιδιαίτερο ήχο της και τους έντονους πολιτικούς προβληματισμούς που ενσωμάτωνε στη μουσική της.

Η μεγάλη της επιτυχία ήρθε το 2008 με το τραγούδι Paper Planes, που έφτασε στο Νο. 4 του αμερικανικού chart Billboard Hot 100 και προτάθηκε για Grammy στην κατηγορία «Record of the Year». Επιπλέον, ήταν υποψήφια για Όσκαρ για το τραγούδι O... Saya από το soundtrack της ταινίας Slumdog Millionaire.

Τα τελευταία χρόνια, η τραγουδίστρια έχει δεχτεί κριτική για δημόσιες τοποθετήσεις της. Είχε χαρακτηριστεί αντιεμβολιάστρια μετά από ανάρτησή της στην οποία έγραφε ότι «θα προτιμούσε τον θάνατο» από το να κάνει εμβόλιο για την Covid-19, αν και αργότερα διευκρίνισε πως δεν είναι κατά των εμβολίων, αλλά αντιτίθεται στις φαρμακευτικές εταιρείες που - όπως υποστηρίζει - λειτουργούν με γνώμονα το κέρδος.

Το 2024 λάνσαρε επίσης σειρά ρούχων, τα οποία διαφημίζονταν ως προστατευτικά απέναντι σε σήματα Wi-Fi και 5G - ισχυρισμός που έχει απορριφθεί κατηγορηματικά από την επιστημονική κοινότητα.

Παράλληλα, είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των αμερικανικών εκλογών.

Μετά την απομάκρυνσή της από την περιοδεία του Kid Cudi, η M.I.A. έγραψε στο X ότι συνέθεσε το Illygal «πριν γίνει "μόδα" η υποστήριξη των δικαιωμάτων των μεταναστών».

«Έδωσα αυτές τις μάχες μόνη μου, χωρίς εκατομμύρια θαυμαστές να με στηρίζουν», ανέφερε, προσθέτοντας: «Δεν χρειάζομαι αυτή την εποχή της επιδεικτικής ηθικολογίας για να σβήσει τη ζωή που έχω ζήσει».

Με πληροφορίες από BBC



