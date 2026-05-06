Δολοφονία στο Ηράκλειο: Συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου που σκότωσε τον 20χρονο

Δολοφονία με θύμα έναν 20χρονο σημειώθηκε, χθες, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο 54χρονος δράστης φέρεται να υποστηρίζει ότι σκότωσε τον νεαρό στον κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας, γιατί τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του το 2023, σε ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί στην ίδια πόλη.

Ο 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου, ομολογώντας ότι έκανε τη δολοφονία, αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγες ώρες ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος θα ασκήσει βαρύτατες κατηγορίες και ποινική δίωξη.

Σημειώνεται πως συνελήφθη για συνεργεία και η σύζυγος του 54χρονου.

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Πώς έγινε

Ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα μέσα στο αυτοκίνητό του, τον παρακολουθούσε και μόλις τον είδε σε ένα κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας, του έκλεισε τον δρόμο, αρχίζοντας να τον πυροβολεί εν ψυχρώ, ενώ αυτός βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Το θύμα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, φέρεται να βγήκε από το όχημα, να προσπάθησε να τρέξει και να διαφύγει, ωστόσο ο 54χρονος τον ακολούθησε και συνέχισε να τον πυροβολεί, τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Ο νεαρός, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, προσπάθησε να μπει σε έναν χώρο με ενοικιαζόμενα δωμάτια για να γλιτώσει, ωστόσο τα τραύματα τα οποία έφερε ήταν πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να καταλήξει.

Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μετά τη δολοφονία ο 54χρονος πήγε με το αυτοκίνητό του στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και παραδόθηκε ενώ φέρεται να υποστήριξε πως τον σκότωσε τον 21χρονο γιατί τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Τι είχε γίνει το 2023

Τότε, το 2023, τα δύο παιδιά, ο 17χρονος τότε γιος του δράστη και το θύμα της δολοφονίας που σημειώθηκε χθες, βρίσκονταν σε ένα Ι.Χ αυτοκίνητο και συνέβη τροχαίο.

Ο 17χρονος τότε γιος του δράστη είχε νοσηλευτεί για 20 ημέρες στο νοσοκομείο, ωστόσο κατέληξε, με αποτέλεσμα από τότε ο 54χρονος να θεωρεί υπεύθυνο τον φίλο του γιου του, δηλαδή αυτόν που οδηγούσε.

Υπάρχει και ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε ένα χρόνο αργότερα, το 2024. Τότε η αδελφή του τωρινού θύματος είχε καταγγείλει ότι ο 54χρονος την είχε χτυπήσει ενώ αυτή επέστρεφε από τη νυχτερινή διασκέδαση. Ο 21χρονος, το θύμα, του είχε επιτεθεί με ένα καδρόνι και τότε ο δράστης της δολοφονίας είχε πυροβολήσει εναντίον των δύο ατόμων, χωρίς να τους τραυματίσει.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ